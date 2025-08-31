Schick dal dva góly a je v Klubu ligových kanonýrů! Leverkusen ale ztratil, Bayern slaví
Útočník Patrik Schick se stal členem Klubu ligových kanonýrů. Díky dvěma gólům v utkání Leverkusenu v Brémách dosáhl devětadvacetiletý český fotbalový reprezentant hranice 100 branek v nejvyšších soutěžích. Úřadující německý vicemistr v zápase 2. bundesligového kola ztratil vedení 3:1, zápas skončil 3:3. Obhájce titulu Bayern Mnichov zvítězil 3:2 nad Augsburgem, který v druhém poločase zápas nečekaně zdramatizoval, a zůstává stoprocentní.
Schick dal svůj první gól v tomto ročníku německé ligy v páté minutě po parádní akci Nathana Telly, který prošel vápnem a od brankové čáry poslal zpětnou přihrávku na hranici penalty, odkud český kanonýr nekompromisně zakončil. V 64. minutě Schick zvýšil z pokutového kopu na 3:1. Domácí ale poté snížili a Karim Coulibaly ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.
Klub ligových kanonýrů před Schickem naposledy rozšířil v únoru jablonecký útočník Jan Chramosta.
Leverkusen opět nevyhrál, ale aspoň prodloužil venkovní neporazitelnost v soutěži už na 35 zápasů. V úvodním kole podlehl doma 1:2 Hoffenheimu, který dnes prohrál 1:3 s Frankfurtem. Lví podíl na vítězství Eintrachtu měla letní posila z Freiburgu Ricu Doan. Japonský reprezentant dva góly dal a na jeden přihrál. Porážka Hoffenheimu mohla být ještě vyšší, ale Robin Hranáč v 36. minutě skluzem vykopl míč na čáře z prázdné branky. V obraně domácích nastoupil i Vladimír Coufal. Frankfurt má po dvou kolech plný počet bodů.
Článek pokračuje pod grafikou
Stejně je na tom Bayern, který po gólech Gnabryho, Díaze a Oliseho, jenž v posledních třech soutěžních zápasech skóroval čtyřikrát, vedl na začátku druhého poločasu 3:0. O šestou výhru nad Augsburgem v řadě však nakonec museli hosté ještě pořádně zabojovat. Jakič a Kömür snížili a Augsburg v prvním domácím ligovém utkání nového kouče Sandra Wagnera s favoritem usiloval o vyrovnání. V závěru přišel o Fellhauera, který se hlavou srazil s Boeyem a opustil hřiště na nosítkách.
Poprvé bodoval Stuttgart, který po odchodu ofenzivní opory Nicka Woltemadeho do Newcastlu za více než dvě miliardy korun porazil Mönchengladbach 1:0.
Lipsko po úvodním debaklu s Bayernem Mnichov 0:6 zdolalo Heidenheim 2:0. Při domácí premiéře kouče Oleho Wernera skórovali Christoph Baumgartner a nová posila Brazilec Romulo. Lipsku už chyběl špílmachr Xavi Simons, který zamířil do Tottenhamu.
První výhra pro Dortmund
Dortmund doma porazil Union Berlín 3:0 a připsal si první výhru v soutěži. Dvěma góly se blýskl guinejský kanonýr Serhou Guirassy. Mohuč díky penaltě v závěru vybojovala bod ve Wolfsburgu za remízu 1:1. Kolín nad Rýnem doma porazil Freiburg vysoko 4:1 a zvítězil i ve druhém zápase po návratu z druhé nejvyšší soutěže.
Guirassy, který skóroval i ve třetím soutěžním utkání v sezoně, otevřel skóre těsně před pauzou a v 58. minutě ještě zvýšil. O konečné podobě výsledku rozhodl na začátku závěrečné desetiminutovky střídající Nmecha. Union potvrdil, že Signal Iduna Park je jeho neoblíbeným stadionem, jelikož na něm ještě ani jednou nezvítězil.
„Vlky“ poslal v deváté minutě do vedení dvacetiletý Zehnter, jenž se v novém působišti i v bundeslize prosadil poprvé od letního přestupu z druholigového Paderbornu. Hosté, kteří si ve čtvrtek výhrou 4:1 nad Rosenborgem zajistili účast v Konferenční lize, vydřeli bod až minutu před koncem po ruce Kulierakise. Úspěšným exekutorem byl kapitán Amiri. Mohuč mohla v nastavení dokonce otočit skóre, domácí tým zachránilo břevno.
Wolfsburg čeká na domácí vítězství od poloviny ledna. Český reprezentant Václav Černý odehrál druhý poločas.
Kolínu zařídili během první hodiny hry tříbrankový náskok Kamiňski, Bülter, který se trefil i minule, a Thielmann a v 81. minutě se poprvé v bundeslize prosadil i devatenáctiletý El Mala. Hosté už jen zkorigovali skóre brankou Eggesteina a se skóre 2:7 bez bodového zisku jsou na chvostu tabulky.
Hamburské derby ovládlo St. Pauli
St. Pauli v pátečním předehrávce v městském derby vyhráli 2:0 na hřišti nováčka Hamburku. O vítězství rozhodli Adam Dzwigala a Andreas Hountondji, který se střelecky prosadil i v úvodním kole.
St. Pauli v nové bundesligové sezoně bodovalo i podruhé, když navázalo na remízu 3:3 s Dortmundem. V derby vyhrálo po třech letech, v předchozích třech zápasech ve druhé lize dvakrát uspěl Hamburk, jednou skončilo utkání remízou. V bundeslize se soupeři utkali po 14 letech.
Hamburk, který hrál od 79. minuty bez vyloučeného obránce Giorgiho Gočoleišviliho, v prvním kole remizoval 0:0 s Mönchengladbachem. Celek z přístavního města se do nejvyšší soutěže vrátil po sedmi letech.
Bundesliga - 2. kolo:
Hamburk - St. Pauli 0:2
Branky: 19. Dzwigala, 59. Hountondji.
Brémy - Leverkusen 3:3
Branky: 44. Schmid z pen., 76. Schmidt, 90.+4 Coulibaly - 5. a 64. z pen. Schick, 35. Tillman.
Hoffenheim - Frankfurt 1:3
Branky: 90.+2 Prömel - 17. a 27. Doan, 51. Uzun.
Lipsko - Heidenheim 2:0
Branky: 48. Baumgartner, 78. Cardoso.
Stuttgart - Mönchengladbach 1:0
Branka: 79. Andrés.
Augsburg - Bayern Mnichov 2:3
Branky: 53. Jakič, 76. Kömür - 28. Gnabry, 45.+4 Díaz, 48. Olise.
Wolfsburg - Mohuč 1:1
Branky: 9. Zehnter - 89. Amiri z pen.
Dortmund - Union Berlín 3:0
Branky: 44. a 58. Guirassy, 81. Nmecha.
Kolín nad Rýnem - Freiburg 4:1
Branky: 35. Kamiňski, 47. Bülter, 56. Thielmann, 81. El Mala - 84. Eggestein.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Frankfurt
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|3
Köln
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Dortmund
|2
|1
|1
|0
|6:3
|4
|5
St. Pauli
|2
|1
|1
|0
|5:3
|4
|6
Wolfsburg
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|7
Augsburg
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|8
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|9
Hoffenheim
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Union Berlin
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|11
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|12
Leverkusen
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|13
Mainz
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Mönchengladbach
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|15
Hamburger
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|16
Werder
|2
|0
|1
|1
|4:7
|1
|17
Heidenheim
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|18
Freiburg
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup