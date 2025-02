Spasitel Schick a Wirtz v kotli. Alonso: Skvělá akce, sám bych to nedokázal

Druholigový Kolín nad Rýnem dlouho a srdnatě bojoval. V 60. minutě proti Leverkusenu vedl 0:2, ale ve skvělé formě hrající Patrik Schick neměl slitování. Nejprve snížil a v 96. minutě skvělou hlavičkou poslal utkání do prodloužení. „Bylo tu úžasné a neskutečně důležité. Jako útočník musím být vždy ve správný čas na správném místě,“ radoval se po zápase. V prodloužení pak obhájce trofeje otočil na konečných 3:2 a postoupil do semifinále.

Pikantní pohárový los postavil Leverkusenu do cesty rivala z jen 23 kilometrů vzdáleného Kolína nad Rýnem a derby přineslo velice vyrovnaný zápas. Hlavním hrdinou a spasitelem se stal opět český útočník Patrik Schick, který zaokrouhlil počet gólů v aktuální sezoně na 20. „Byl to těžký zápas proti silnému soupeři. Možná jsme nepředvedli náš nejlepší výkon, ale pořád jsme věřili, hráli srdcem a bojovali jsme do poslední minuty,“ chválil reakci svých hráčů trenér Xabi Alonso.

Skvěle připravený Kolín favoritovi opravdu zavařil. Výbornou obranou dlouho nepouštěl útočníky soupeře do šancí a hrozil ze smrtících brejků, z nichž vyplynuly dva úvodní góly. Brankář Matěj Kovář proti výtečně zakončeným protiútokům neměl šanci zasáhnout.

Na druhé straně hřiště se činil bomber Schick. Snížil po krásném průniku Floriana Wirtze, který mu předložil míč ve vápně a český střelec z úhlu dokázal propasírovat míč mezi nohama brankáře až do sítě. „Byl to krásný gól. Celá akce byla skvělá, hlavně asistence Floriana pro Patrika. Já bych něco takového nedokázal,“ oceňoval šikovného špílmachra někdejší vynikající záložník Alonso.

V samém závěru pak český fantom úřadoval znovu. V šesté minutě nastavení si naskočil na povedený centr z pravé strany a poslal zápas do prodloužení.

V něm už úřadoval Schickův parťák z útoku Victor Boniface. Oba hrotoví útočníci se v konci postavili na špici netradičně vedle sebe a vydrželi zde až do konce prodloužení, v němž rozhodl právě nigerijský útočník, který spolehlivě uklidil do sítě centr Alejandra Grimalda. „Dokážou spolu dobře spolupracovat a chápou, co je pro tým nejlepší,“ komentoval Alonso rozhodnutí poslat na hřiště oba vytáhlé střelce. „Nepoužíváme jen jeden systém. Máme jasnou strukturu, principy a herní myšlenky. Ale v minulosti jsme už hráli se dvěma útočníky, tak proč ne i v budoucnu?“ odpovídal na otázky ohledně možné budoucí spolupráce dvou střelců.

Díky jejich trefám se tak obhájce vítězství Leverkusen prodral do semifinále DFB Pokalu a navíc vytvořil nový klubový rekord, když vyhrál už desátý zápas německého poháru po sobě.

Nejlepším střelcem soutěže je navíc po dalším velkolepém představení Patrik Schick se čtyřmi zásahy. „Je to něco opravdu výjimečného, když se v derby vrátíte do hry ze stavu 0:2,“ hýřil nadšením kapitán vítězného týmu Jonathan Tah. „Je to mnohem zábavnější, než když vyhrajete jednoduše 3:0,“ dodal v rozhovoru pro ARD.

A že se nejednalo o obyčejné vítězství ukázaly i pozápasové oslavy, kdy se hvězdný Florian Wirtz vydal rovnou do kotle, kde společně s nejvěrnějšími fanoušky řídil závěrečnou děkovačku, zatímco jeho spoluhráči si užívali párty na trávníku.