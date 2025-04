Karabec a Hamburk? Trenér má zájem, ale záleží na postupu. Vypadá to dobře, říká Kuka. Stál by…

Vstoupit do diskuse (

V sázce je opravdu hodně. Záložník Adam Karabec bojuje v Hamburku o postup do prestižní bundesligy, ale současně také o budoucnost v klubu. Pokud se slavná značka HSV vrátí po sedmi letech mezi elitu, český talent by mohl v létě natrvalo opustit Spartu. „Budeme Hamburku držet palce, aby postoupil. To je důležité,“ sdělil deníku Sport hráčův agent Pavel Kuka.