Srdcervoucí comeback do NHL. Hart uzavřel skandál, těžko hledal slova: Nepopsatelné
Patřil k nejnadanějším brankářům na světě. Carter Hart naskočil do NHL za Philadelphii už ve dvaceti letech, hned v první sezoně zaujal. Jenže pak to přišlo. Soudní tahanice kolem sexuálního skandálu, který se udál při mistrovství světa juniorů v roce 2018, Harta coby nejznámější tvář procesu odstavil z hokejového dění na bezmála dva roky. Mezi elitu se nyní vrátil jako hráč Vegas při výhře 4:3 v nájezdech nad Chicagem. „Nemám slov,“ žasnul omilostněný gólman.
Pořád má na to v hokeji dokázat velké věci. Byť ztracený čas sáhodlouhým líčením, které pozorně sledovala celá Kanada, Hartovi už nikdo nenahradí.
Až se začátkem prosince definitivně vypršel trest, co NHL uvalila na sedmadvacetiletého brankáře i další hříšníky z juniorské reprezentace. Soud sice neshledal u hráčů protizákonné provinění, ale liga jejich chování i tak spatřovala jako amorální. Mohli v nejlepší světové lize od září podepisovat kontrakty, start však měli pozdržený.
Měsíce plné obav a nejistoty pro Harta skončily středečním vítězstvím za Vegas, prvním od ledna 2024, kdy ještě v dresu Philadelphie vychytal St. Louis. „Nenajdu ani správná slova, abych vysvětlil, jak skvělé je být zpátky. Kluci v týmu jsou úžasní, jsem jim vděčný za příležitost. Je to velká výhra, kterou ani nedokážu popsat,“ soukal ze sebe dojatý medailista z mistrovství světa po výkonu o 27 zásazích a třech vychytaných nájezdech.
Že jeho úspěch znamená mnohé také pro nové spoluhráče, ukázaly momenty bezprostředně po boji. Kolem hrdiny za maskou se utvořil lidský kruh, kolegové navrátilce vroucně plácali po helmě. Oslava vítězství se tentokrát o něco protáhla. Třetí hvězda večera si pak ještě užila děkovačku s domácími fanoušky i svými blízkými.
„V aréně byli moji rodiče, sestra i trenér. Jsem rád, že u toho mohli být, protože to pro všechny byla opravdu dlouhá cesta. Nebyl bych bez nich zpátky. Jsem vděčný za všechno, co mi pomohlo se přes to období přenést. Je úžasné být tu,“ pochvaloval si Hart.
Největší zákroky si schoval do prodloužení, kde odrazil přinejmenším pět možností hostů z Chicaga utkání rozhodnout. V jednu chvíli se s protějškem Spencerem Knightem přetahovali o to, kdo vytáhne lepší a efektnější zásah. Diváci ve Vegas byli u vytržení, povstali a tleskali. Lepší partii v poměru tři na tři NHL letos zřejmě ještě neviděla.
Hart má u Golden Knights solidní šanci se znovu zapsat jako stálice. Mužstvu schází od října vlivem zranění v dolní části těla jednička a šampion Stanley Cupu Adin Hill, zaskakující dvojice Akira Schmid – Carl Lindbom neprokázala dostatečnou kvalitu. Nový člen soupisky má být spásou, třebaže rozjížďka v AHL mu tolik nevyšla, když ze 47 střel pustil devět gólů, byť Henderson patří spíše k průměru záložní soutěže.
Pro Harta je zásadní, že se vůbec k profesionálnímu hokeji dokázal vrátit. „Některé dny byly náročné, ale vydržel jsem u toho, co jsem vždycky dělal. Miluju tuto hru, jsem vděčný za příležitost ve Vegas. Je to výborné,“ oddechl si gólman.
Z jeho bývalých kumpánů, kteří si vinou divoké oslavy kanadského zlata z MSJ 2018 prošli obdobnými útrapami, usiluje o NHL ještě zadák Cal Foote. Syn legendárního beka Adama Footea podepsal v pondělí s farmou Chicaga, ještě letos působil ve slovenském Liptovském Mikuláši. V kariéře pokračují také forvardi Alex Formenton (Ambri-Piotta) a Michael McLeod (Omsk). Jediným z dříve obviněných, kdo nemá kontrakt pro aktuální ročník, je Dillon Dubé.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Washington
|27
|15
|1
|2
|9
|91:70
|34
|2
Tampa
|26
|13
|3
|2
|8
|85:67
|34
|3
Carolina
|25
|11
|5
|2
|7
|86:70
|34
|4
Devils
|26
|10
|6
|1
|9
|83:79
|33
|5
Pittsburgh
|25
|12
|1
|5
|7
|79:71
|31
|6
Flyers
|25
|7
|7
|3
|8
|74:72
|31
|7
Islanders
|27
|10
|4
|3
|10
|78:78
|31
|8
Rangers
|28
|10
|4
|2
|12
|75:73
|30
|9
Ottawa
|26
|9
|4
|4
|9
|84:86
|30
|10
Boston
|28
|9
|6
|0
|13
|87:91
|30
|11
Detroit
|27
|10
|4
|2
|11
|82:93
|30
|12
Columbus
|26
|7
|5
|5
|9
|78:85
|29
|13
Montreal
|25
|8
|5
|3
|9
|84:92
|29
|14
Toronto
|26
|8
|4
|3
|11
|89:90
|27
|15
Buffalo
|26
|8
|3
|4
|11
|81:87
|26
|16
Florida
|25
|11
|1
|1
|12
|76:81
|25
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|26
|18
|1
|6
|1
|106:56
|44
|2
Dallas
|27
|14
|3
|5
|5
|95:74
|39
|3
Minnesota
|27
|9
|6
|5
|7
|78:72
|35
|4
Anaheim
|26
|10
|6
|1
|9
|96:84
|33
|5
Vegas
|26
|10
|2
|8
|6
|80:79
|32
|6
Kings
|26
|7
|5
|7
|7
|69:73
|31
|7
San Jose
|27
|7
|6
|3
|11
|80:87
|29
|8
Chicago
|26
|10
|1
|6
|9
|83:77
|28
|9
Seattle Kraken
|24
|7
|4
|6
|7
|59:66
|28
|10
Utah
|27
|9
|3
|3
|12
|80:83
|27
|11
Edmonton
|27
|6
|5
|5
|11
|81:96
|27
|12
Winnipeg
|25
|11
|2
|0
|12
|77:75
|26
|13
St. Louis
|27
|9
|0
|7
|11
|69:95
|25
|14
Vancouver
|27
|6
|4
|3
|14
|80:98
|23
|15
Calgary
|28
|7
|2
|4
|15
|66:87
|22
|16
Nashville
|26
|7
|2
|4
|13
|69:93
|22