Atalanta - Slavia 0:0. Druhý bod pro sešívané, zářil nováček, šance měli i hosté
Další italská katastrofa se nekonala. Z Bergama veze český mistr bod za plichtu 0:0. V Lize mistrů si zapisuje druhou remízu ve třech zápasech. Slavia může cestou domů velebit svého náhradního gólmana. Jakub Markovič totiž předváděl v brance doslova cirkusová čísla. Jen v prvním poločase zastavil geniálními zákroky minimálně tři čisté góly. Nutno uznat, že sešívaní si lup zasloužili.
Chtěli být jiní než na Interu. Běžecky na výši, takticky dokonalejší, urputnější v boji a ve výpadech do ofenzivní zóny maximálně žahaví. Jenže Slavia má velké zdravotní problémy, mnoho hráčů není v komfortním stavu, proto na Bergamu nastoupili dva nováčci – gólman Jakub Markovič a středopolař David Moses.
„Hrajou ti, co jsou zdraví, nad sestavou jsme nemuseli přemýšlet,“ pravil před zápasem asistent trenéra Zdeněk Houštecký v rozhovoru pro Nova Sport 3. „Rozhodli jsme se pro rychlost a dynamiku. Je to Liga mistrů, jdeme se s tím poprat. Chceme předvést výkon hodný Slavie. Inter byl první výjezd, bylo to ustrašené, nebyla tam nabídka, chtíč… Tohle musí zmizet. Je potřeba ukázat odvahu a mentalitu,“ burcoval.
Že se milánská bída nebude opakovat, ukázaly už první desítky vteřin, kdy zahrozil Vasil Kušej s Tomášem Chorým. Bílá koule však zlomyslně proskákala vedle tyče. Dobrý start, to jistě ano. Ale aby bylo o poločase všechno v pořádku, musel umíchat magický lektvar Jakub Markovič.
Nováček mezi tyčemi v Lize mistrů zvládl premiéru, která by se měla časem snad zfilmovat. Jen v první půli předvedl tři pětihvězdičkové zákroky. Mít horší den, respektive jiný, než naprosto výjimečný, Slavia by řešila další výsledkovou katastrofu.
Tak pojďme si probrat sérii hrdinských momentů: hned dva se dostavily ve čtrnácté minutě. Hosté si zle převzali hráče v modrém na pravé straně, až se na bránu řítil stoper Odilon Kossonou. Smůla! Markovič byl rychle na nohou, zmenšil střelecký úhel a balon trefil jeho tělo. Jen, co se stačil vrátit do branky, švihnul tělem do vzduchu. Letěl dlouho doprava, báječnou ránu Charlese De Ketealereho konečky prstů vyškrábl mimo tyče.
To nejlepší si nachystal do třetice. Bergamo sehrálo rychlou akci opět doprava, následoval centr do kapsy a zakončení Nikoly Krstoviče z tutové pozice v malém vápně. Zoufalý Markovič v kritické chvíli na lajně tak dobře zkoordinoval tělo, že balon za čáru nepustil.
Aby se neřeklo, i Slavia byla nebezpečná, byť ne tolik. Ale svoje si také přichystala. V nastaveném čase první fáze hry bušil pěstí do země Moses. Nebylo divu. Po rohovém kopu se vytvořila uvnitř šestnáctky skrumáž, balon vyplaval právě k Nigerijci. Ten jej z voleje hodlal dopravit do branky. A že se mu to povedlo přímo skvěle. Jenže i Marco Carnesecchi na druhé straně ukázal luxusní reflex.
Střely za pětačtyřicet minut hry plus nastavení? Bergamo 14, Slavia 10. V případě sešívaných to bylo třikrát víc než na Interu za celý zápas…
Bezbrankový stav mohl zrušit pár minut po přestávce Lukáš Provod. První půle mu strašidelně nevyšla, ztrácel míče, Atalanta prchala do rychlých brejků, reprezentant byl na sebe naštvaný. Ale druhou vysekl typicky „provodovsky“. Jen škoda, že ránu z trestného kopu nepřitlačil víc k tyči. Mohla být gólová, a taky vítězná. Branka totiž nepadla žádná. Krásně utažená pumelice střídajícího Michala Sadílka doplachtila do ochozů. Když se před koncem zavěsil do vzduchu Gianluca Scamacca, naštěstí pro Slavii a český koeficient, netrefil bránu.
Slavia má po úvodní remíze s Bodö/Glimt druhý bod v ligové fázi. K reálné postupové naději jich ve zbylých pěti zápasech musí získat ještě minimálně devět. Vyhlídky nejsou dobré…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|12
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off