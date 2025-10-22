Chelsea v LM zničila Ajax 5:1, řádil i Liverpool. Real ovládl šlágr s Juventusem
Fotbalisté Ajaxu Amsterodam ve 3. kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli 1:5 na hřišti Chelsea. Brankář Vítězslav Jaroš poprvé v sezoně chyběl v sestavě nizozemského celku. Ani druhý český gólman se dnes mezi tři tyče nedostal, Antonín Kinský přihlížel z lavičky Tottenhamu bezbrankové remíze v Monaku. Bayern Mnichov domácím triumfem 4:0 nad Bruggami udržel stoprocentní bilanci v soutěži. Stejně je na tom i Real Madrid, který uspěl 1:0 s Juventusem. Pražská Slavia remizovala 0:0 v Bergamu, Sporting Lisabon si poradil 2:1 s Marseille.
Jaroš po letním příchodu do Ajaxu nastoupil dosud ke všem 11 soutěžním duelům, dnes ho ale nahradil Pasveer. Jednačtyřicetiletý gólman inkasoval v první půli hned čtyřikrát, a to i vinou dlouhého oslabení, které jeho tým hrál od 17. minuty po Taylorově vyloučení. Z penalty ho překonali Fernandéz a Estevao, na druhé straně snížil stejným způsobem Weghorst.
Za „Blues“ se prosadilo pět různých střelců. Poprvé se v utkání Ligy mistrů trefili za jedno mužstvo tři fotbalisté pod 20 let, kromě Estevaa (18 let) slavili i Guiu a George (oba 19 let). Chelsea zvítězila podruhé za sebou, naopak Ajax je společně s Benficou posledním celkem bez bodu. Se skóre 1:11 je na chvostu společné tabulky 36 týmů.
Bayern poslal do vedení v páté minutě mladíček Karl poté, co proběhl středem pole a výstavní ranou poslal míč do horního rohu. Ve věku 17 let a 242 dní se stal nejmladším německým střelcem v Lize mistrů. O chvíli později na něj navázal už osvědčený kanonýr Kane, který ve 12. startu za klub v sezoně zaznamenal 20. zásah. V čele tabulky střelců Ligy mistrů dostihl pátým gólem Mbappého z Realu.
Bavorský celek ve druhém poločase už mohl kontrolovat výsledek, protože ve 34. minutě skóroval ještě Díaz. Na 4:0 upravil Jackson.
Bellingham rozhodl o výhře Realu
Realu v souboji tradičních velkoklubů zařídil vítězství v 58. minutě Bellingham po individuální akci a křižné střele k tyči. Anglický záložník dal první soutěžní gól v sezoně. „Bílý balet“ zdolal Juventus stejným výsledkem jako v osmifinále letního mistrovství světa klubů.
Liverpool prohrával ve Frankfurtu po Kristensenově gólu, angličtí šampioni ale bleskově zareagovali a přesvědčivě odvrátili pátou soutěžní porážku v řadě. Vyrovnání obstaral z brejku bývalý hráč Eintrachtu Ekitiké a před přestávkou se prosadili i oba stopeři Van Dijk s Konatém. Další branky přidali Gakpo se Szoboszlaiem, u obou si připsal asistenci Wirtz. „Reds“ mají na kontě šest bodů, Frankfurt o tři méně.
Karabach vyhrál oba úvodní zápasy a skvěle vstoupil i do toho třetího v Bilbau, když už po 48 sekundách hry využil Andrade zaváhání domácích stoperů. Kapverdský útočník se stal prvním hráčem, který skóroval během úvodní minuty ve třech různých pohárových utkáních. Povedlo se mu to už v Evropské lize proti Häckenu a FSCB.
Baskové srovnali ještě do přestávky zásluhou Guruzety a v 70. minutě rozhodl o zisku prvních bodů svého týmu střelou zpoza vápna Navarro. Pojistku přidal opět Guruzeta, jenž má na kontě v soutěži už tři góly.
Stejný střelecký zápis má i útočník Galatasaraye Osimhen, který nasměroval svůj tým k vítězství 3:1 nad Bodö/Glimt dvěma brankami v úvodním dějství. Norské šampiony srazily dvě obrovské chyby v rozehrávce. Ve 33. minutě přihrál Bjorkan míč Osimhenovi přímo před svou bránu a po změně stran nigerijský útočník na váhajícím Aleesamim vybojoval gólovou pozici pro spoluhráče Akgüna. Porážku už jen zmírnil Helmersen. Galatasaray má šest bodů, Bodö/Glimt po remízách se Slavií a Tottenhamem poprvé prohrálo.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|12
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off