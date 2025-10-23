Italská média: Remíza je pro Atalantu ztráta. Vyzdvihla Markoviče i další dva hráče Slavie
Italský tisk po středeční remíze Bergama 0:0 se Slavií ve fotbalové Lize mistrů litoval nevyužitých šancí domácí Atalanty v prvním poločase. Novináři vyzdvihli výkon brankáře Pražanů Jakuba Markoviče a ocenili zlepšený výkon českých šampionů po změně stran.
Atraktivní duel skončil bez branek, přestože obě mužstva měla spoustu gólových příležitostí. Na střelecké pokusy skončil zápas 22:16 ve prospěch domácích.
„Od začátku se hrálo ve vysokém tempu. Slavia byla agresivní, v prvním poločase ale přece jen měli navrch domácí. Když Atalanta zapnula, byli hosté v problémech,“ napsal deník Gazzetta dello Sport.
Hrdinou zápasu byl debutant v Lize mistrů Markovič, jenž se blýskl zejména v úvodním dějství. Nejprve ve 13. minutě zblízka vychytal Kossounoua a poté vyrazil dalekonosnou střelu De Ketelaereho do horního rohu. Třetí skvělý zákrok předvedl Markovič v 27. minutě, kdy po Zappacostově přízemním centru z pravé strany udržel balon před čárou po Krstovičově dorážce.
„Tým trenéra Juriče si vypracoval mnoho šancí, v koncovce ale selhal. Markovič vytáhl zázračné zákroky,“ ocenil Corriere dello Sport.
Ve druhém poločase už Bergamo nebylo tak nebezpečné, přesto ho podle italských novinářů musejí ztracené body mrzet. Po třech kolech ligové fáze má Atalanta čtyři body, Pražané dva.
„Slavia zahrozila už ke konci první půle a ve druhé ještě přidala na intenzitě i směrem do ofenzivy,“ podotkl Tuttosport. „Po přestávce Atalanta ubrala, čehož Slavia ihned využila. Český tým má nebezpečné mužstvo s několika zajímavými individualitami, jako jsou Kušej nebo Moses. I tak je remíza z takového zápasu ztrátou,“ uvedla Gazzetta dello Sport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|12
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off