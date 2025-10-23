Předplatné

Italská média: Remíza je pro Atalantu ztráta. Vyzdvihla Markoviče i další dva hráče Slavie

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Odvážná, presující Slavia: obětavý Vlček, Chorý obstál, dominantní Markovič. Vytlačí Staňka? • Zdroj: iSport.tv
Jan Bořil v akci proti Atalantě
Pravou stranu proti Atalantě Bergamo ovládl David Moses
Christos Zafeiris nastoupil proti Bergamu v základní sestavě
David Moses pod tlakem bránících soupeřů Bergama
Youssoupha Mbodji hrál v Bergamu v základní sestavě, odehrál 61 minut
Lukáš Provod v zakončení proti Atalantě
14
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Italský tisk po středeční remíze Bergama 0:0 se Slavií ve fotbalové Lize mistrů litoval nevyužitých šancí domácí Atalanty v prvním poločase. Novináři vyzdvihli výkon brankáře Pražanů Jakuba Markoviče a ocenili zlepšený výkon českých šampionů po změně stran.

Atraktivní duel skončil bez branek, přestože obě mužstva měla spoustu gólových příležitostí. Na střelecké pokusy skončil zápas 22:16 ve prospěch domácích.

„Od začátku se hrálo ve vysokém tempu. Slavia byla agresivní, v prvním poločase ale přece jen měli navrch domácí. Když Atalanta zapnula, byli hosté v problémech,“ napsal deník Gazzetta dello Sport.

Hrdinou zápasu byl debutant v Lize mistrů Markovič, jenž se blýskl zejména v úvodním dějství. Nejprve ve 13. minutě zblízka vychytal Kossounoua a poté vyrazil dalekonosnou střelu De Ketelaereho do horního rohu. Třetí skvělý zákrok předvedl Markovič v 27. minutě, kdy po Zappacostově přízemním centru z pravé strany udržel balon před čárou po Krstovičově dorážce.

Anketa
Kolik získá Slavia bodů v Lize mistrů?
1-3
4-6
7-9
10 a víc
Celkově 14196 hlasů

„Tým trenéra Juriče si vypracoval mnoho šancí, v koncovce ale selhal. Markovič vytáhl zázračné zákroky,“ ocenil Corriere dello Sport.

Ve druhém poločase už Bergamo nebylo tak nebezpečné, přesto ho podle italských novinářů musejí ztracené body mrzet. Po třech kolech ligové fáze má Atalanta čtyři body, Pražané dva.

„Slavia zahrozila už ke konci první půle a ve druhé ještě přidala na intenzitě i směrem do ofenzivy,“ podotkl Tuttosport. „Po přestávce Atalanta ubrala, čehož Slavia ihned využila. Český tým má nebezpečné mužstvo s několika zajímavými individualitami, jako jsou Kušej nebo Moses. I tak je remíza z takového zápasu ztrátou,“ uvedla Gazzetta dello Sport.

KonecLIVE
00

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Bayern330012:29
3Inter Milán33009:09
4Arsenal33008:09
5Real33008:19
6Dortmund321012:77
7Manchester City32106:27
8Newcastle32018:26
9Barcelona32019:46
10Liverpool32018:46
11Sporting32017:46
12Chelsea32017:46
13Karabach32016:56
14Galatasaray32015:66
15Tottenham31203:25
16Eindhoven31118:64
17Atalanta31112:54
18Marseille31026:43
19Atlético31027:83
20Club Brugge31025:73
21Bilbao31024:73
22Frankfurt31027:113
23Neapol31024:93
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus30216:72
26Bodo/Glimt30215:72
27Monaco 30213:62
28Slavia30212:52
29Pafos30211:52
30Leverkusen30215:102
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů