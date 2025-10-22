Atalanta U19 - Slavia U19 2:0. První prohra mladíků, Baník remizoval s Bělehradem

Předplatné

Slávističtí fotbalisté do 19 let ve třetím kole Youth League utrpěli v Bergamu porážku 0:2 a poprvé nebodovali. Další utkání v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají Pražané 4. listopadu doma proti Arsenalu. Baník Ostrava v úvodním zápase mistrovské části doma remizoval s Crvenou zvezdou Bělehrad bez branek.

Mladí slávisté v úvodních dvou kolech nejprve rozdrtili Bodö/Glimt 5:0 a pak remizovali v Miláně s Interem 2:2, proti dalšímu italskému soupeři ale poprvé v soutěži vyšli bodově i střelecky naprázdno. Atalanta rozhodla dvěma brankami po změně stran, úvodní gól si Pražané dali v 64. minutě po rohovém kopu sami. Bergamo po předchozích dvou porážkách poprvé bodovalo.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligu mistrů. Hraje se rovněž novým systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má jen šest místo osmi kol. Do vyřazovací fáze postoupí 22 celků.

Youth League se v této sezoně účastní i Ostrava, dorostenecký český šampion dnes vstoupil do druhé větve soutěže - mistrovské části. Mladíci Baníku přivítali Crvenou zvezdu Bělehrad v nedalekém Havířově a navzdory výrazné střelecké převaze se rozešli se srbským soupeřem smírně bez gólů. Odveta se odehraje 5. listopadu.

České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

