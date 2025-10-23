Plzeň čeká na AS peklo. Proměna pod legendárním koučem, kde jsou slabiny?
Proti slavnému AS nastoupí večer plzeňská Viktoria na evropské scéně už popáté. V domácích zápasech Evropské ligy i Ligy mistrů Západočeši římskému kolosu zdatně konkurovali, před sedmi lety slavili dokonce výhru 2:1. Na italské půdě ale dopadly zápasy úplně jinak. Co čekat od večerního duelu? Římský favorit vypadá pod novým a uznávaným koučem Gianem Pierem Gasperinim zajímavě. Sport oslovil dva italské novináře, kteří přibližují aktuální rozpoložení plzeňského soupeře.
Gian Piero Gasperini (67) přišel v létě z Bergama, kde s místní Atalantou dosáhl během devíti let řady výjimečných úspěchů. Na trenérské židli se stal uznávanou personou, dokonce čestným občanem města. Rok před vypršením kontraktu se ale rozhodl pro změnu a podepsal v Římě.
„Bezesporu je to jeden z nejlepších trenérů posledních let,“ upozorňuje pro iSport.cz italský novinář Marco Campanella, který se na serveru vocegiallorossa.it zaměřuje na dění okolo římského klubu. „Se svým fotbalem založeným na celoplošném presinku a intenzitě způsobil v Atalantě revoluci, která vedla k jejich pravidelným účastem v Lize mistrů a triumfu v Evropské lize. V Římě podepsal trošku překvapivě a ne všichni fanoušci AS ho na začátku zrovna milovali,“ zmiňuje.
Po třech měsících práce v klubu se ale situace mění. Gasperini začal tím, co by od něj málokdo čekal – zaměřil se na defenzivu a organizaci hry, přičemž Atalanta byla známá spíš divokými výsledky a ofenzivním fotbalem. AS má pod novým koučem výsledky, velmi rychle získal na svou stranu i početnou základu fanoušků.
Nejlepší obrana v lize, ale trápení v útoku
Aktuální AS ale pod ním téměř nedostává góly, má nejlepší obranu v Serii A. „Začátek sezony byl určitě pozitivní. Patnáct bodů a pouze dvě porážky v lize, k tomu výrazná výhra v derby nad Laziem (1:0). Pod Gasperinim má AS určitě šanci na pozice zajišťující Ligu mistrů. Vyniká defenzivní práce týmu, ale limitem je to, že naopak mužstvo málo branek dává – útočníci Dovbyk s Fergusonem dali dohromady jediný gól,“ říká Campanella.
„Gasperini vnesl do Říma čerstvý vzduch, hlavně na začátku sezony se týmu dařilo. Třeba s Torinem doma mužstvo prohrálo, ale mělo víc než dvacet střel na bránu,“ dodává Giordano Signorelli, novinář z Bergama, který měl zkušeného kouče dlouho na očích na lavičce Atalanty.
Řím v předchozích dvou domácích zápasech na evropské půdě proti Plzni nastřílel dohromady devět branek, podobný gólostroj by se tentokrát nemusel opakovat. Přesto nepřipadá v úvahu, že by zápas s Viktorií vypustil nebo cokoliv podcenil.
„Po prohře v Lille (0:1) je pro Řím zápas s Plzní naprosto klíčový,“ zdůrazňuje Campanella. „Gasperini nebude na nic čekat, očekávám, že Řím bude od začátku agresivní a požene se za jasným úkolem – zvítězit,“ přidává svůj postřeh Signorelli.
Plzeň se bude muset srovnat i s náročným, možná až pekelným prostředím. „Jasným cílem bude zvítězit, navíc atmosféra bude jako vždycky doma na AS elektrizující – Stadio Olimpico je vyprodané každý zápas, fanoušci jsou pro Řím dvanáctým hráčem,“ zmiňuje Campanella vliv domácího prostředí.
Přitom na Lazio, se kterým na stejném stadionu hrála Plzeň na jaře odvetu osmifinále Evropské ligy, zdaleka nebylo vyprodáno (přišlo necelých 40 tisíc diváků, lehce přes polovinu kapacity stadionu). „Jenže fanoušků AS je ve městě mnohem víc. Jsou početnější, hlasitější a oddanější svému klubu, než v případě jejich rivala,“ vysvětluje Campanella.
Kvalitní soupeř prověří Martina Hyského při trenérské evropské premiéře, navíc tři body opravdu potřebuje. „Dávejme si pozor. Hrajeme proti týmu, o kterém toho možná tolik nevíme, ale dokáže italským celkům způsobit veliké potíže. Zápas může být hodně o tom, že v něm můžete vše ztratit a nemáte co získat. Je zde nebezpečí podcenění,“ varoval Gasperini na tiskové konferenci den před utkáním.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Záhřeb
|2
|2
|0
|0
|6:2
|6
|2
Midtjylland
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|3
Braga
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|4
Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|5
Lyon
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|6
FC Porto
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|7
Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|8
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|9
Real Betis
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|10
Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|11
Ferencváros
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
Panathinaikos
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|13
Celta Vigo
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|14
Basilej
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|15
GA Eagles
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|16
AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|17
Brann
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|18
Genk
|2
|1
|0
|1
|1:1
|3
|19
Young Boys
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20
Fenerbahce
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|21
Ludogorets
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|22
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|23
Sturm Graz
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|24
FCSB
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|25
Nottingham Forest
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26
CZ Bělehrad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27
Boloňa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|28
Celtic
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
PAOK
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|30
M. Tel-Aviv
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|31
Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|32
Rangers
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|33
Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|34
Salcburk
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|35
Feyenoord
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
|36
Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
- Osmifinále
- Play-off