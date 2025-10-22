Spartu trápí Haraslínovo zranění. Nemáme ho dobře uchopené, přiznal Priske
PŘÍMO Z RIJEKY | Trošku se pohledem podivil, když Peter Vindahl naznačil ambici porazit všechny, tudíž vyhrát Konferenční ligu. „Mám rád sebevědomé hráče, takové potřebujeme,“ usmíval se pak Brian Priske, trenér Sparty. Jeho tým ve čtvrtek ukáže v Rijece, jak velké ambice může ve třetím evropském poháru držet.
Není to až moc sebevědomý názor?
„Řekl bych to asi takhle. Samozřejmě, že do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát, je jedno, jestli se to týká Ligy mistrů, Evropské ligy, Konferenční ligy nebo domácí soutěže. Myslím, že Peter to říkal se vším respektem k našim soupeřům. Ve chvíli, kdy podáme dobrý výkon, můžeme překonat prakticky kohokoliv, ale tím musíme začít.“
Výkonem?
„Ano, musíme ho podat a soustředit se na sebe. Náš první úkol v Konferenční lize je kvalifikovat se do další fáze, tím udělat to nejlepší pro náš klub a zároveň pro náš český fotbal. Budu trochu konzervativnější než můj dánský kamarád, ale líbí se mi to sebevědomí.“
Může vás zastavit Rijeka? Není v nejlepším rozpoložení.
„Známe stav, ve kterém se nachází, nejsou v úplně nejlepší formě. Hrají pod novým trenérem, který měnil formaci, ale pořád jsou to mistři Chorvatska. Mají kvalitu, individuální, rozhodně nesmíme nikoho podcenit. To platí i pro ligu a zejména evropské zápasy.“
V Evropě se vám ve venkovních duelech tolik nedařilo. Znáte důvody?
„Když zkombinujeme ligu a evropské zápasy, tak už jsme v pěti ztratili body. Musím říct, že nevidím žádnou mentální změnu, v každém utkání jsme odevzdali sto procent, jak jsme zvyklí. Ale zmiňoval jsem to v kabině, že je sice super sbírat výhry před skvělými fanoušky na Letné, ale je nutné sbírat body i venku. Musíme být lepším, musíme podávat lepší výkony. Věřím, že ve čtvrtek si body odvezeme.“
Soupeř však může být nečitelný. V čem ho změnil španělský trenér?
„Jak už jsem říkal, začali hrát 3-4-3 nebo minimálně ve trojce vzadu. Mají velmi dobré záložníky, na stranách a v útoku kvalitu. Myslím, že trochu zápasili s výsledky, nevyhrávali tolik, jak byli zvyklí. Takže asi budou v takovém mentálním stavu, že jim něco chybí. Známe ale i z našeho prostředí, že stačí jeden moment, malá věc a najednou se to může otočit. Pro nás je důležité, jak se budeme prezentovat my.“
Každopádně budete hrát bez Lukáše Sadílka i Lukáše Haraslína. Jak to s nimi vypadá?
„Všichni zranění nám chybí, Sáďa si udělal problém v zápase na Slovácku, ale pevně věřím, že se na konci týdne bude cítit lépe, aby mohl zasáhnout do zápasu s Bohemians. Co se týče Šula, tak očekáváme, že to bude minimálně ještě další týden, ale s tím jeho zraněním se trochu trápíme, nemáme ho dobře uchopené.“
Co říkáte tribuně pro sparťanské fanoušky? Je to klec.
„Je těžké to hodnotit. Vždy je to o respektu k domácímu klubu, ale není to nejlepší sektor pro fanoušky, který jsem viděl. Myslím, že naši fanoušci jsou zvyklí na jiné podmínky, ale na druhou stranu na fotbale je okouzlující, že cestujete, vidíte jiné kultury, jiná města.“
