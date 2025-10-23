Horké tenisové zboží Valentová: třetí nejlepší teenagerka planety, zdravila ji i hvězda
Po cestě z Japonska se jí ztratila trofej pro poraženou finalistku turnaje WTA v Ósace, to však Tereze Valentové úsměv z tváře nevzalo. Osmnáctiletá slečna se po největším úspěchu kariéry vyhřívá na životní 57. příčce žebříčku. Je třetí nejmladší hráčkou v elitní stovce, kam se přihrnula jako velká voda. Vždyť ještě na začátku sezony jí patřilo až 242. místo.
Trenér Libor Salaba, jenž mladou naději z pražského Hloubětína vede od letošního března, to s ní nemá vždy snadné. Valentová, slečna stále ještě školou povinná, má buldočí povahu. Jde si za svým, očekává od sebe jen to nejlepší. „Jak je Terka strašně soutěživá, tak je i v trénincích tak přemotivovaná, že když se jí něco nepovede, sráží jí to. Je to zdravý přístup, ale nesmí přejít do něčeho negativního,“ líčí kouč.
Na turnaji v Ósace přinesla zarputilost Valentové velký úspěch. Ještě před ním při prvním asijském turnaji v čínském Wu-chanu ztroskotala již v kvalifikaci na někdejší šampionce US Open Biance Andreescuové (4:6, 2:6) a necítila se vůbec dobře. „Měla jsem ze svého tenisu nervy,“ líčila. „Hlavně servis mi nešel, jelikož než jsem odletěla, vůbec jsem ho kvůli zdravotním problémům netrénovala.“
Místo aby rezignovala, zakousla se do problému. V Japonsku si přidala extra trénink až do tmy, podávala pod slabým světlem lamp celé hodiny, až se cítila lépe. „Tam se to zlomilo,“ popsala, jak se nastartovala k velkému pochodu do svého prvního finále turnaje WTA.
Včetně kvalifikace absolvovala hráčka pražské Sparty sedm zápasů za osm dní, tři z nich otočila z 0:1 na sety. A kosila renomovaná jména jako Alexandra Ealaová, Elise Mertensová či Olga Danilovičová. „Ealaové jsem dala 6:1, 6:2, což byl šok. Pořád jsem se v turnaji lepšila a zjišťovala, že i s takovými holkami jde normálně hrát. Nikdy jsem tuhle zkušenost neměla, navíc jsem hrála se soupeřkami okolo třicátého místa žebříčku,“ žasla Valentová, jež do minulého týdne zdolala jen jedinou soupeřku z padesátky žebříčku a v Ósace přidala takové skalpy hned tři.
Nervózní táta, spolužáci si přivstali
I ve finále proti Kanaďance Leylah Fernandezové ukázala buldočí zarputilost, byť již byla vysílená z brutálního programu. Prohrávala 0:6, 0:1, ale ještě se zakousla a udělala z mače drama (0:6, 7:5, 3:6).
Není divu, že se kolem české teenagerky točí sponzoři a stává se čím dál žhavějším zbožím. „O Terku je velký zájem,“ kýve hlavou její agent Miroslav Malý. I sama usměvavá hráčka pociťuje vzrůstající popularitu. „Zrovna jsem jela z letiště a nějaký pán se mě ptal, jestli jsem slečna Valentová. Říkal mi, že jsem strašně šikovná, že mě prý sledoval už dlouho. Zaskočilo mě, že mě poznal. Asi si budu muset zvykat,“ usmála se loňská šampionka juniorky na Roland Garros.
Roste i respekt jejích kolegyň. O společný trénink ji požádal kouč Srbky Danilovičové, vlídně ji sama od sebe zdravila Maria Sakkariová. „Dokonce dvakrát. Říkala jsem trenérovi, že si mě určitě s někým plete,“ nevycházela z údivu Valentová. Později vyšlo najevo, že si ji svalnatá Řekyně oblíbila na Roland Garros, kde měly skříňku vedle sebe a Češka Řekyni po prohraném prvním kole chlácholila a povzbuzovala.
Úspěch v dalekém Japonsku rezonoval i doma. Spolužáci z ekonomického lycea v Praze jí na dálku povzbuzovali a někteří si dokonce i přivstali, aby mohli její zápasy sledovat. Nadšená byla i rodina – táta Marcel a maminka Jitka, která závodila v rychlostní kanoistice na olympiádách v Barceloně (1992) a Atlantě (1996). „Taťka se na přenosy ani nekouká, že je prý strašně nervózní a stejně mi nemůže poradit. Ale samozřejmě mě sleduje stejně jako máma s mladším bráchou. A pak mi všichni píšou, jak jsou na mě pyšní.“
Podnik v Ósace byl pro Valentovou posledním v sezoně. Teď plánuje dohnat školní resty a připravit se na Billie Jean King Cup v chorvatském Varaždínu, kde se Česko v půlce listopadu potřebuje zachránit mezi elitou. Na jaře v reprezentačních barvách teprve debutovala, po půl roce už bude za Lindou Noskovou týmovou dvojkou. „Doufám, že budu opora, tým nezklamu a pomůžu mu,“ hlásá nová krev českého tenisu.
Tereza Valentová v sezoně 2025
- posun v žebříčku: z 242. na 57. místo
- tituly: 4 (Porto a Grado – WTA 125, Murská Sobota a Porto – ITF 75)
- zápasová bilance: 49:12
- bilance na grandslamech: 10:3 (včetně kvalifikací)
- další úspěchy: finále WTA 250 v Ósace, semifinále WTA 250 Praha
- prize money: 439 000 USD