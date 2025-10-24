Už šestý Flekův gól v první minutě nastartoval Kometu. Pomohlo jí delší volno
Sebral otvírák, otevřel konzervu a na konci ji zase zavřel. Jakub Flek jako správný kapitán v důležitém sváru s Vítkovicemi dovedl brněnskou partu k pátečnímu triumfu 4:1. Jeho dva góly na začátku a ke konci orámovaly očekávaný duel 17. extraligového kola, v němž hosté ztráceli hlavně při bránění vlastního brankoviště. Zatímco na druhé straně nebyli dostatečně důrazní, natož efektivní. V kuchyni Komety vládl Aleš Stezka a jeho srdnatí bodyguardi, padající do střel. Flek si v extraligové kariéře obstaral už šestý gól vstřelený v první minutě hry.
Kometa se potřebovala nastartovat po dvou předchozích porážkách se shodným skóre 1:4. V neděli tak prohrála na Spartě a před týdnem v pátek doma s Mladou Boleslaví. Traduje se, že dobrý tým třikrát po sobě neprohraje. Brno tuhle zásadu podpořilo. Jelikož kouč vítězů Kamil Pokorný svůj tým dobře zná, seznal, proč body zůstaly doma. „Po měsíci a půl jsme si konečně mohli chvilku odpočinout a trénovat. Jinak k tomu nebyla možnost. Po 44 dnech jsme měli dva dny volna a hrozně nám to pomohlo. Stejně tak dva tréninky, kdy jsme zapracovali na věcech, na kterých jsme potřebovali dělat,“ pochvaloval si.
V brněnské kabině by se předzápasové odhodlání dalo krájet po kilech. Hráči si uvědomovali, že svým fanouškům musí doručit kvalitní představení, pokud možno tříbodové. Také proto, že z předchozích čtyř domácích bitev tři prohráli (1:4 Boleslav, 3:4n Kladno, 1:2p Pardubice). Za přiškrcením nechtěných výsledků si Kometa šla od prvního střídání. A to hned skončilo gólem, když Tomáš Zohorna od hrazení a přes Šimona Stránského adresoval puk do slotu Jakub Flekovi. Lapačka Dominika Hrachoviny zasáhla se zpožděním a aréna bouřila. „Od počátku jsme byli hladoví, klukům šly nohy,“ nemohl si Pokorný nevšimnout.
Po dalších jedenácti minutách hry Kristián Pospíšil projížděl ofenzivní zónou tak vytrvale, až na sebe navázal pohledy tří vítkovických hráčů a jakmile uviděl před bránou najetého Jakuba Kose, naservíroval mu perfektní pas, který nešlo neproměnit. Rychlých 2:0 byl náramný úvod.
Přesto se do brněnského tábora vloudily jisté pochyby. Důvod? Promarněná dvojnásobná přesilovka trvající 93 sekund. A jako bonus trestné střílení. Neproměněné.
Článek pokračuje pod infografikou.
Neobvyklé dění nastalo mezi 14. a 16. minutou před vítkovickým brankovištěm. V nastalé mele obránce Joe Leahy zalehl kotouč, rozehrála se pošťuchovaná. Výsledkem byla penalta za padnutí na kotouč a navrch vyloučení Jana Hladonika za hrubost. Jakub Flek však v nájezdu na Hrachovinu nevyzrál, když prováhal ideální moment k zakončení.
Šance vstřelit třetí gól přišla záhy při výhodě pět na tři. Říká se, že kdo nevyužije dlouhou dvojnásobnou výhodu, nevyhrává. Hosté si ve třech vedli výborně, brněnští hráči ji odehráli staticky, kotouč nelítal, jak by při takové situaci měl.
Čekalo se, jaký dopad to bude mít na domácích hráčích. „Nezamávalo to s námi Aleš Stezka nás podržel vždy, když jsme to potřebovali,“ poslal trenér pochvalu brankáři.
Nakonec to skutečně nevadilo, navýšení procent z úspěšné početní výhody si domácí opatřili v poslední části. Kouč Václav Varaďa sice protestoval proti dvojnásobnému trestu Samuela Kňažka za hru vysokou holí, ovšem sudí byli neoblomní. Z brněnských holí se na chvíli staly dirigentské taktovky, po skvěle umístěné ráně Libora Zábranského se po dalších 47 sekundách prosadil na hraně brankoviště Flek. Varaďa si ještě vytáhl brýle, aby na monitoru na střídačce zkusil najít brněnský přestupek, ale nenašel jej a trenérská výzva se nekonala.
Kosmetická úprava Martina Hanzla z přesilovky už nic neřešila, jen vzala Stezkovi čisté konto. „Opět jsme nevstoupili do utkání moc dobře, brzy jsme inkasovali a následoval druhý gól. Ve druhé třetině jsme se trochu snažili, ale šance jsme neproměnili, nebyl tam důraz před bránou. Z naší strany to nebylo dobré,“ musel klopit zrak Varaďův kolega Aleš Krátoška.
|Čas gólu
|Sezóna
|Zápas
|Výsledek
|0:16
|2025/26
|Kometa – Vítkovice
|4:1
|0:16
|2024/25
|Kometa – K. Vary
|4:2
|0:29
|2019/20
|Mountfield – K. Vary
|3:5
|0:37
|2020/21
|Olomouc – K. Vary
|4:3p
|0:42
|2019/20
|Liberec – K. Vary
|0:4
|0:52
|2021/22
|Zlín – K. Vary
|2:4
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2
Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Mountfield
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8
Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9
Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10
K. Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž