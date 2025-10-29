Vítkovice - Sparta 1:4. Hladká výhra Pražanů, dvěma góly rozhodl Kanaďan Shore

Předplatné

Hokejisté Sparty v 19. kole extraligy zvítězili ve Vítkovicích 4:1 a v tabulce se posunuli se shodným bodovým ziskem na osmé místo před dnešního soupeře. Dva góly Pražanů vstřelil uzdravený kanadský útočník Devin Shore, dvě asistence zapsal Michael Špaček. Sparta porazila Vítkovice v této sezoně i potřetí, Ostravané v posledních pěti kolech utrpěli čtvrtou prohru.

Svižný nástup do zápasu Sparta vzápětí podložila i gólem. Irvingova tečovaná střela od modré čáry už po 166 sekundách skončila v síťce za Hrachovinou a gól byl připsán Shorovi, jenž se do sestavy Pražanů vrátil po třítýdenní absenci zaviněné zraněním.

Rychlý gól rozvrhl karty pro zbytek první části, v níž hosté dominovali herně i střelecky. Jejich bruslení i forčekink se domácím zajídaly a Pražané měli několik dalších gólových situací. Tu největší po účinném napadání v osmé minutě měl Kousal, ale Hrachovinu zblízka neprostřelil.

Vítkovice se v první dvacetiminutovce prakticky neprosadily, zato do druhé části vlétly vyloženou Hauserovou šancí; jeho rána se však po sólu odrazila od obou tyček a vypadla zpět do hry. Sparta postupně znovu získala navrch, a to především svou aktivitou v útočném pásmu. Při vyloučení Nellise soupeře stiskla jako do kleští a obléhání Hrachovinovy brány zakončil z kruhu prudkou ranou bez přípravy opět Shore.

Pár sekund před koncem druhé části hosté snadno prošli středem hřiště, ale Řepíkovu ránu Hrachovina zlikvidoval. Řepík se do velké příležitosti probil i při vlastním oslabení v úvodu třetí třetiny, jenže znovu narazil na Hrachovinu. A tak se dočkal až na třetí pokus, když ve 45. minutě pohotově před gólmanem tečoval Lajunenovu ránu.

Pražané při tříbrankovém náskoku vypadali sebejistě, ale závěr si zkomplikovali: Kovář zaváhal při rozehrávce puku, kterého se zmocnil Lednický a deset minut před koncem snížil. Ostravané se mohli přiblížit ještě víc, ale v přesilovce Nellis zblízka puk do branky nedostal. Při power jim zbytky nadějí trefou do prázdné branky ze středního pásma vzal Chlapík.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Brno191002751:4932
4Pardubice19822753:4530
5Liberec19903747:4730
6Olomouc19911844:4530
7Č. Budějovice19910957:5129
8Sparta20821957:5229
9Mountfield18740747:4229
10Vítkovice19732754:5229
11K. Vary19812848:5128
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

