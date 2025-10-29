Vítkovice - Sparta 1:4. Hladká výhra Pražanů, dvěma góly rozhodl Kanaďan Shore
Hokejisté Sparty v 19. kole extraligy zvítězili ve Vítkovicích 4:1 a v tabulce se posunuli se shodným bodovým ziskem na osmé místo před dnešního soupeře. Dva góly Pražanů vstřelil uzdravený kanadský útočník Devin Shore, dvě asistence zapsal Michael Špaček. Sparta porazila Vítkovice v této sezoně i potřetí, Ostravané v posledních pěti kolech utrpěli čtvrtou prohru.
Svižný nástup do zápasu Sparta vzápětí podložila i gólem. Irvingova tečovaná střela od modré čáry už po 166 sekundách skončila v síťce za Hrachovinou a gól byl připsán Shorovi, jenž se do sestavy Pražanů vrátil po třítýdenní absenci zaviněné zraněním.
Rychlý gól rozvrhl karty pro zbytek první části, v níž hosté dominovali herně i střelecky. Jejich bruslení i forčekink se domácím zajídaly a Pražané měli několik dalších gólových situací. Tu největší po účinném napadání v osmé minutě měl Kousal, ale Hrachovinu zblízka neprostřelil.
Vítkovice se v první dvacetiminutovce prakticky neprosadily, zato do druhé části vlétly vyloženou Hauserovou šancí; jeho rána se však po sólu odrazila od obou tyček a vypadla zpět do hry. Sparta postupně znovu získala navrch, a to především svou aktivitou v útočném pásmu. Při vyloučení Nellise soupeře stiskla jako do kleští a obléhání Hrachovinovy brány zakončil z kruhu prudkou ranou bez přípravy opět Shore.
Pár sekund před koncem druhé části hosté snadno prošli středem hřiště, ale Řepíkovu ránu Hrachovina zlikvidoval. Řepík se do velké příležitosti probil i při vlastním oslabení v úvodu třetí třetiny, jenže znovu narazil na Hrachovinu. A tak se dočkal až na třetí pokus, když ve 45. minutě pohotově před gólmanem tečoval Lajunenovu ránu.
Pražané při tříbrankovém náskoku vypadali sebejistě, ale závěr si zkomplikovali: Kovář zaváhal při rozehrávce puku, kterého se zmocnil Lednický a deset minut před koncem snížil. Ostravané se mohli přiblížit ještě víc, ale v přesilovce Nellis zblízka puk do branky nedostal. Při power jim zbytky nadějí trefou do prázdné branky ze středního pásma vzal Chlapík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7
Č. Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8
Sparta
|20
|8
|2
|1
|9
|57:52
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
Vítkovice
|19
|7
|3
|2
|7
|54:52
|29
|11
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž