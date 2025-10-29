Předplatné

Shrnutí 13. kola iSport Fantasy: Trmal dohání Hanuše, Gning nejproduktivnějším útočníkem

Video placeholder
SESTŘIH: Boleslav - Karviná 2:4. Přestřelka lépe vyšla hostům. Skvělý výkon i bez Hyského • Zdroj: isport.tv
Abdallah Gning z Karviné v utkání proti Mladé Boleslavi
Abdallah Gning z Karviné v utkání proti Mladé Boleslavi
Teplický brankář Matouš Trmal
Brankář Teplic Matouš Trmal v akci proti Hradci Králové
Denny Samko z Karviné dal proti Mladé Boleslavi dva góly
Denny Samko z Karviné dal proti Mladé Boleslavi dva góly
Adam Papoušek
Chance Liga
Také třinácté kolo iSport Fantasy se protáhlo. Původně se zápas mezi Spartou a Bohemians měl odehrát v neděli, ovšem z důvodu páteční dohrávky Sparty v Rijece bylo malé pražské derby přesunuto na úterý. Průměrný zisk Trenérů v uplynulém kole byl opět nízký - 34 bodů. Dominovali hráči Karviné.

Ideální sestava

Nejzábavnější zápas se odehrál na stadionu Mladé Boleslavi, kam dorazila Karviná. V utkání padlo šest branek, což vyneslo trojici fotbalistů Denny Samko, Ebrima Singhateh a Abdallah Gning z Karviné místo v ideální sestavě.

Zástupce v nejlepší jedenáctce kola měly i Dukla Praha, Teplice, Pardubice či Zlín. Michal Černák a Matouš Trmal nasbírali po devíti bodech. Vojtěch Patrák byl s dvanácti body druhým nejproduktivnějším hráčem kola. Podruhé se do ideální sestavy dostal Marián Pišoja.

Poprvé si místo v sestavě kola sestavy vybojovali Trmal, Polidar, Zmrzlý, Černák, Singhateh a Čanturišvili. Nejlepším fotbalistou kola byl Denny Samko se čtrnácti body.

Gning má na svém kontě už 59 bodů a je momentálně nejproduktivnějším útočníkem iSport Fantasy. Matouš Trmal dal zapomenout na nepovedený start sezony. Nasbíral také 59 bodů a na vedoucího brankáře Jana Hanuše z Jablonce ztrácí už jen jeden bod.

Hodnota ideální sestavy byla 67,3 milionu a nasbírala 103 bodů.

Popularita

Nejnakupovanějšími hráči v uplynulém týdnu byli Rafiu Durosinmi, Amar Memič a Dávid Krčík. Útočník Plzně a obránce Karviné však Trenérům doručili pouze jeden bod. Potěšil Memič, který proti Baníku nasbíral skvělých osm bodů.

Nejprodávanějším fotbalistou byl opět hráč Sparty, nyní ovšem Lukáš Haraslín, jehož popularita klesla na 39 %. Přes 400 manažerů se rozhodlo prodat Davida Douděru a dalších 358 dobře vyhodnotilo, že ani ve třináctém kole nebude chytat Jindřich Staněk.

Změna cen

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota měnit ve čtvrtek. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní můžeme prozradit, že před následujícím kolem se to dotkne například Abdallaha Gninga či Dennyho Samka.

Uzávěrka čtrnáctého kola proběhne v sobotu 1. listopadu ve 13.00.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1393125:1230
2Jablonec1384118:828
3Slavia1376022:827
4Plzeň1364323:1322
5Olomouc1355310:720
6Zlín1355316:1420
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník132478:1610
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

