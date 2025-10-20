„Jesus Priskus“ pálí. Syn trenéra Sparty září ve Švédsku. Je dostupný pro české kluby?
Souboj o nejlepšího střelce švédské ligy by před lety asi nepatřil mezi zajímavé události z pohledu českého fanouška. Jenže letos je to trochu jinak. Do výborné formy se v Djurgardenu dostal August Priske, syn trenéra Sparty, který právě teď bojuje o střeleckou korunu. Mladík zároveň patří mezi oblíbence fanoušků, skvělými výkony si od nich vysloužil přezdívku „Ježíš Priskus“ a objevil se už i na tetování.
Ve Švédsku aktuálně kroutí už druhou sezonu. První nebyla z jeho pohledu vůbec špatná, ale taky nijak výjimečná. Za 24 utkání si ve všech soutěžích připsal pět branek.
Do základní sestavy Djurgardenu se pořádně prodral až letos a nyní patří mezi největší objevy švédské ligy. Tři kola před koncem soutěže (ve Švédsku hrají systémem jaro–podzim) má 15 ligových zásahů a je jedním ze tří kandidátů na korunu krále střelců.
„Jsem za něj šťastný, samozřejmě sleduju, jak se mu daří,“ culil se před dvěma měsíci hrdý táta Brian po zápase Sparty proti Dukle (3:2). Tehdy se mladý August prosadil poprvé po čtyřech kolech a s osmi zásahy figuroval na sedmém místě tabulky kanonýrů.
Už tak hodně solidní forma od té doby ještě vygradovala. V dalších šesti zápasech přidal sedm branek, převzal ocenění pro nejlepšího hráče měsíce ve švédské lize a vyhoupl se dokonce na druhé místo mezi nejlepšími zabijáky Allsvenskan.
Ztělesnění Boha
Už řadu měsíců patří i mezi největší favority fanoušků Djurgardenu, kteří mu vymysleli humornou přezdívku „Ježíš Priskus.“ Tu opakovaně zmiňují na sociálních sítích a jeden fanatik si vtipnou podobiznu útočníka v božském zobrazení nechal dokonce vytetovat.
Jeho zlatavá podobizna, kde má dánský útočník dlouhé vlasy a stojí v dresu Djurgardenu před nebeským pozadím, je tak jedním z oblíbených žertů fanouškovské základny stockholmského celku.
„Musím říct, že mě to pobavilo,“ smál se Priske po dvougólovém představení proti Degerfors, kdy se ho novináři ptali právě na netradiční tetování fanouška. „Samozřejmě je to trochu zvláštní. Ale asi to znamená, že jsem něco udělal správně. Nemůžu si přivlastnit zásluhy za samotné tetování, ale je udělané opravdu skvěle,“ pokračoval pobaveně.
Od té doby jeho postavení v týmu ještě výrazně stouplo a nyní zcela vážně usiluje o ocenění pro nejlepšího střelce soutěže. Na prvním místě pořadí ligových kanonýrů se drží Nahir Besara se šestnácti trefami, o jednu méně má vedle Priskeho ještě Ibrahim Diabate.
Univerzální zabiják
Oproti konkurentům z boje o švédskou zlatou kopačku má navrch hned v několika dalších aspektech. V lize má na kontě nejméně odehraných zápasů, minut a jako jediný z nejlepších kanonýrů si ani jednou nepomohl brankou z penalty.
Zároveň je podle rozdílu vstřelených branek (15) a statistiky očekávaných gólů (9,27) nejlepším zakončovatelem v soutěži a k tomu je extrémně univerzální. Posuďte sami: z patnácti branek vstřelil pět pravou nohou, pět levačkou a pět hlavou. Ve vzduchu je tak 187 centimetrů vysoký forvard nejnebezpečnějším mužem celé Allsvenskan.
„Disponuje velkou fyzickou silou, díky které dokáže výborně kombinovat zády k bráně a má cit pro podržení míče,“ všímá si jeho dalších předností Cemil, autor analytického účtu na síti X zaměřeného na skauting.
„Výšku dokáže výborně použít ve vzduchu, kde má výraznou převahu v osobních soubojích. Jeho výkonnostní růst a univerzálnost z něj dělají hráče, kterého se vyplatí sledovat,“ dodává.
I díky těmto vlastnostem se při posledních dvou reprezentačních srazech objevil na hřišti za dánskou jednadvacítku a začínají po něm pokukovat movitější celky. Švédská média v létě psala o nabídce rakouského RB Salcburk ve výši čtyři miliony eur (97 milionů korun), přičemž Djurgarden údajně požadoval částku mezi šesti a sedmi miliony eur, aby svého útočníka uvolnil. V zimním transferovém okně může nastavit cenovku ještě o něco výš.
I proto je pro české kluby dost možná nedostupným zbožím, i když spojení se Spartou by samozřejmě dávalo smysl. Jak ale říkal před dvěma měsíci jeho otec, společná štace Priskeho a syna není na pořadu dne. „Je lepší nás držet od sebe. Nejsem si jistý, jestli by bylo dobré, abychom pracovali spolu,“ smál se kouč Sparty při letní spekulaci o možném přestupu.