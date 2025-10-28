SESTŘIH: Sparta - Bohemians 2:1. VAR v akci a otočka favorita, rozhodl vlastní gól
Vrátila se na vítěznou vlnu. A taky se vyhoupla zpátky do čela ligové tabulky. Sparta se procpala před Jablonec díky včerejšímu obratu a konečnému vítězství 2:1 nad Bohemians. Odložené utkání, do kterého třikrát vstoupili video asistenti, a z toho dvakrát zbytečně, rozhodl Angelo Preciado. „Velmi důležitá výhra,“ pochvaloval si trenér Brian Priske, jenž narazil na předchozí negativní sérii.
V posledních třech soutěžních zápasech dvakrát remizovali, naposledy v Konferenční lize na hřišti Rijeky brali v deštěm ovlivněném utkání porážku 0:1. A se sparťany to nevypadalo bůhvíjak ani v malém pražském derby s Bohemians.
Když skončil první poločas, letenský stadion začal pískat. Fanoušci domácích rozhodně nebyli spokojení s výsledkem, když jediný gól vstřelil záložník Klokanů Aleš Čermák. A zřejmě především s efektivitou hráčů, protože na branku šly pouze tři střelecké pokusy z celkových dvaadvaceti. John Mercado, levé křídlo, zahodil čtyři slušné šance, středopolaře Kaana Kairinena zase vychytal brankář Michal Reichl. Byť rána byla předtím tečovaná od stopera Jana Vondry.
„V některých aspektech si to děláme složitější. Na Strahově jsme se dívali na video a rozebírali si klíčové momenty, jak se zachovat v ofenzivě,“ přiznal kouč Brian Priske v rozhovoru pro Oneplay Sport. „Ale i první půli jsme začali dobře,“ zmínil vzápětí.
Vše se změnilo na startu druhé půle. Letenští byli v pohybu, dostali se do tlaku. A v 59. minutě nastala situace, na kterou tábor sparťanů čekal přes dva měsíce. Jan Kuchta zkrotil na malém vápně střelu od Angela Preciada, převzal si balon a druhým dotekem skóroval. Naposledy se trefil v srpnovém ligovém utkání proti pražské Dukle (3:2). Druhou branku, kterou zvýšil skóre už na 3:1, odvolal sudí po zásahu videa kvůli ofsajdovému postavení. „To byl úžasný gól,“ litoval Priske.
Rozhodující moment obstaral Preciado, který šel ve druhém poločase výkonnostně viditelně nahoru. Na pravé straně se dostal přes jinak dobře hrajícího Vlasije Sinjavského a jeho centr si srazil do vlastní sítě Vondra, stoper Bohemians. Šlo o smolný okamžik, na který Kuchta zareagoval. Sparťanský útočník se sklonil nad nešťastníka v zeleno-bílém dresu, zatnul pěsti a slavil.
„Není jednoduché, když prohráváte, ale měli jsme za zády úžasné fanoušky, kteří nás tlačili. A mám velký respekt před hráči, jak přistoupili k druhé půli. Hráli dobře a v utkání jsme dominovali,“ uvedl Priske.
Sparta tak vyhrála první ligové utkání od konce září. Zato Bohemians posbírali v posledních pěti zápasech tři body za tři remízy (prohry s Plzní 0:1 a Spartou 1:2) a propadli se na desátou příčku tabulky.
„Z výsledku jsem zklamaný, protože je to poněkolikáté, co jsme na Letné sahali po bodu nebo rovnou po třech,“ uvedl Jaroslav Veselý, trenér Bohemians. „První půli jsme odehráli dobře, byli aktivní s míčem i bez něj. Ve druhém poločase Sparta hrála líp, dostala nás pod tlak, ale šli jsme tomu naproti svojí pasivitou, za což mužstvo nepochválím,“ pokračoval. „Neudrželi jsme žádný balon, Sparta nás přehrávala,“ souhlasil záložník Čermák.
Přitom Vršovičtí šli do vedení jako první, když Sinjavskij už v deváté minutě obstřelil pravačkou Vindahla. Jenže arbitr Nehasil naznačil, že se bude branka přezkoumávat. Video asistent Jiří Adam našel souboj Václava Drchala se sparťanem Jakubem Martincem, který dostal rukou do obličeje. Byť sám držel za dres protihráče.
„Sinja přišel o krásný gól, který mohl aspirovat na branku roku. Je to škoda, že se tohle řeší. Jako faul se mi to nezdálo, ale nerozhodlo to utkání,“ zmínil Veselý.
Možná i proto, že ve 34. minutě jeho mužstvu video naopak pomohlo. Soubor rozhodčích odhalil před Martincovou přesnou hlavičkou lehký zákrok na stopera Lukáše Hůlku. Vypadalo to, že šlo o kompenzaci, protože podle názoru redakce VAR nemusel vstoupit ani do jedné situace.
Nakonec padly tři branky a zejména druhá půle byla na úrovni. Sparta pokračuje ligou v neděli na hřišti Karviné, Bohemians hrají ve stejný den s Hradcem Králové.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu