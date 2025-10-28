Priske o Kuchtovi: Dal jsem na intuici. Komentoval Haraslína i změny v sestavě
Trenér Brian Priske si dělal legraci z toho, že v době moderní technologie VAR není snadné slavit góly. Sparta přišla o dva, Bohemians o jeden. Přesto letenský tým vyhrál v úterní dohrávce 13. kola Chance Ligy v malém pražském derby výsledkem 2:1 a vrátil se do čela ligové tabulky. „Velký respekt před hráči, jak přistoupili ke druhé půli,“ uvedl dánský kouč.
Přišla správná reakce na poslední prohru v Konferenční lize?
„Myslím, že ano. A nejen na utkání v Rijece (0:1), ale taky na poslední dvě ligové remízy (Slavia 1:1 a Slovácko 0:0). I když jsme po první půli prohrávali, jsem spokojený s výkonem. Odehráli jsme dobrý zápas a měli hodně šancí na to, abychom šli do vedení.“
John Mercado se dostal v utkání snad do čtyř šancí, Kaan Kairinen mohl v první půli skórovat. Musíte zapracovat na zakončení?
„Je to hodně důležitá součást fotbalu – udělat poslední rozhodnutí. A uvědomujeme si, že se nám to v poslední době tolik nedařilo. Pracujeme na tom, byli jsme v posledních týdnech hodně zaneprázdnění, dívali jsme se na videa. A nejen na naše zápasy, ale i na utkání jiných týmů v Lize mistrů nebo v Evropské lize. Chtěli jsme klukům dát inspiraci, aby viděli jiné hráče a jak se dostat do správné pozice, jak se v klíčovém okamžiku rozhodnout.“
U jakého týmu nebo hráčů jste bral největší inspiraci?
„Byla to Evropská liga, Liga mistrů. Ale na tom vlastně nezáleží. Pro kluky je dobré vidět, jak se chovají nejlepší hráči a jakou mají individuální kvalitu. A my ji máme taky, protože jsme dali nejvíc gólů ze všech ligových týmů. Jsme ale Sparta a snažíme se neustále zlepšovat a hledat novou motivaci.“
To možná pomohlo Janu Kuchtovi, který se trefil poprvé od konce srpna. Proč dostal přednost před Albionem Rrahmanim?
„Někdy nastanou momenty, kdy jako trenér musíte udělat těžké rozhodnutí. A tentokrát jsem dal na svou intuici, měl jsem pocit v žaludku, že tohle je správný zápas pro Kuchtu. Že může jít o moment, který mu pomůže a dodá sebevědomí.“
A vyšlo to?
„Pomohl nám náběhy a návraty do defenzivy. Ve výsledku odvedl dobrý výkon a dal důležitý gól. Navíc byl v několika dalších situacích. Určitě není pro hráče jednoduché, když nedá gól v devíti zápasech po sobě, ale tentokrát to zvládl.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Stejně jako Angelo Preciado, který byl u obou branek?
„Angelo nám dodává rychlost a zároveň velkou individuální kvalitu na pozici wingbeka. Chtěli jsme chodit za obranu, proto jsme na něj ukázali. Dělá dobrá rozhodnutí, asistuje a vytváří pro tým velké šance.“
Proto dostal přednost před Pavlem Kadeřábkem?
„To je podobné jako u dřívější otázky. Není snadné se rozhodnout, když máte k dispozici víc dobrých hráčů na jednu pozici. Kadeř nám do týmu přináší zase něco jiného, má fantastickou mentalitu a udělá hodně náběhů do hloubky. On je možná typ spíš pro centry. Za oba jsem ale hodně rád a dneska jsem vybral Angieho.“
Poprvé jste nasadil Jakuba Martince v základní sestavě ligového utkání. Jak jste o tom přemýšlel?
„V posledních týdnech jsem měl v hlavě, kdy nastane správný moment pro nové hráče. A nemluvím jen o Kubovi, ale také o Enemem, Kuolovi nebo Millovi. A teď jsem cítil, že je to správný okamžik pro Kubu.“
Zvládl premiéru?
„Odvedl dobrou práci. Není to pro něj jednoduché. Byl to jeho první start před domácími fanoušky a proti dobrému soupeři, jakým Bohemians jsou. Cítil jsem, že jsme neodehráli perfektní zápas proti Slovácku ani Rijece, a že je potřeba nová energie. Kuba měl dobré momenty, ale v některých situacích musí najít lepší cestu k tomu, jaké jsou moje požadavky ke způsobu bránění.“
Rozhodčí Lukáš Nehasil neuznal po zásahu videa tři góly. Jak jste to prožíval?
„Bohužel, tohle se prostě stává. VAR má svoje pro a proti. Samozřejmě jako hráči, trenéři a další členové realizačního týmu jsme rádi, když to čekání je co nejkratší. A je taky někdy obtížné góly slavit. Ale rozhodli jsme se, že VAR bude součástí fotbalu. Já jsem doteď ještě neviděl ani jednu situaci, ale musíme respektovat, jak sudí rozhodli.“
Před utkáním v Chorvatsku jste říkal, že zranění Lukáše Haraslína nemáte úplně pod kontrolou. Už se to podařilo?
„Ano, je to pod kontrolou. A doufáme, že ho uvidíme brzy na hřišti.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu