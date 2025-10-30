Hokejista Hemský popsal terapii, jež ho vrátila do života: Hulil jsem jed ze žáby. Se zabijákem bin Ládina!
Ve své éře byl nejšikovnějším českým hokejistou. Vzít mu puk bylo těžší, než se dotknout Marsu. Jenže kariéru Aleše Hemského (42) lemovaly otřesy mozku, které jej málem dohnaly k sebevraždě!
„Měl jsem jich tolik. Nikdy u nich nevíte, na jak dlouho to bude, co se stane. Jste bezradnej,“ pustil se v podcastu MVP Talkshow do vyprávění autor 174 gólů v NHL. „Vypadáš normálně, ale nejsi v pohodě. Když to někdo neměl, nedokáže si to asi vůbec představit,“ líčil černé stavy, z nichž není cesta ven. „Začneš pít, dělat něco, různý věci. Utlumí ti to bolest, kterou máš. Ale začneš se v tom motat. No, a pak už…,“ polkl na sucho. Pak už není daleko k maléru. „Měl jsem i chvíle, kdy bych to nejraději ukončil,“ popisoval.
Pomoc od ropuchy
Změna přišla až letos, sedm let po konci kariéry! Duši upsal silám posvátných medicín při rituálech v Mexiku. „Mentálně to bylo to nejvíc, co jsem zažil. Byl jsem tam s pěti chlapama z Navy SEALs na černou práci. Jeden z nich zabil bin Ládina,“ popisoval. Jak taková terapie probíhá?
„Třeba Hulíš 5-MeO-DMT, což je silný halucinogen ze žáby. To se pak podíváš sám na sebe do zrcadla těžkým způsobem. Když vydechneš, má to symbolizovat poslední výdech života a jdeš na druhou stranu. Někdo tomu prostě věří. Já jsem to zažil. Od té doby, co jsem odtamtud přijel, nepiju. Nemám strach z létání a cítím se, jako kdyby mi bylo osmnáct let. Terapie mi změnila život a dopamin mi restartoval mozek,“ děkuje zásadní změně.