Blümel vypráví o odsunu na farmu Bostonu: Zklamalo mě to, ale nemá smysl litovat se
Připravoval se na svou premiérovou a kompletní sezonu v NHL, na poslední chvíli přišel náraz do zdi a marš na farmu do AHL. Matěj Blümel se z direktu musel vzpamatovávat, žádné indicie mu neukazovaly, že ročník začne v Providence a Bruins rozjedou závod o play off bez něj. „Už je to lepší, ale bojuju s tím každý den,“ netají 25letý útočník v rozhovoru pro iSport Premium.
Poslední sezonu zaválel, v součtu s bitvami v AHL a NHL nastřílel 47 gólů. V létě se Matěj Blümel probíral nabídkami z nejlepší světové ligy, dohodl se s Bostonem na roční jednocestné smlouvě. Teď to přijde, teď všem ukážu, maloval si. Po kempu spadla závora a odsun do záložního týmu. Byl to šok, z nějž se nedostanete během pár dnů. Majiteli bronzu z MS 2022 však nezbývá nic jiného, musí dál přesvědčovat, že na NHL herně i charakterově má. A co mu poradili David Pastrňák s Pavlem Zachou?
Jak vás teď baví hokej?
„Jeden pohled je, že pořád hraju hokej. Nebudu však lhát, z odchodu na farmu jsem byl hodně zklamaný, nečekal jsem ho. Měl jsem náznaky, že první tým udělám, o to to bylo překvapivější. Na druhou stranu, není prostor a čas, abych dlouho truchlil nebo se litoval. Musel jsem si rychle nastavit hlavu a vrátit se k práci. Je začátek sezony, věřím, že dřív nebo později se nahoru dostanu.“
Měl jste s kým probírat a vstřebávat první těžké chvíle?
„Hodně mi pomohla rodina, i když je odsud daleko. To samé přítelkyně, kamarádi. To bylo fajn. Jak říkám, bylo to nečekané a byl jsem z toho přešlý. Po minulé sezoně jsem věřil, že si místo v NHL vybojuju.“
Co vám v Bruins řekli k přesunu do AHL?
„Bylo mi naznačeno, že jsem mohl být víc produktivní. Řekli mi, že udělali tohle rozhodnutí a tak to je. Na farmě jsme si hned sedli s trenérem, od nějž jsem se dozvěděl, co ode mě očekává, v čem chce, abych se zlepšil. Ve smyslu, abych se dostal časem nahoru. Nějaký feedback jsem dostal.“
Na čem máte zapracovat?
„V Bostonu jsem pochopil, že pro ně je hlavní téma má produktivita, na farmě se to ale překlopilo v debatu o různých detailech. Bojovat, hrát dobře na mantinelech, což je alfa a omega zámořského hokeje, zastavovat v soubojích, neprojíždět je. Zhruba tak.“
Pasta a Zachič to taky nečekali
Neříkal jste si, že tohle všechno už přece máte za sebou během angažmá v Texasu?
„Loni mi v Texasu říkali, že jsem měl nejlepší hru na mantinelu z celého týmu. Takže mě to dost překvapilo, trochu i naštvalo. Minulé tři roky jsem přesně na