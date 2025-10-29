Rulík k nominaci: Proč nejede Flynn, Červenka nebo Král z Komety? Nadšený je z Dobeše
Dlouho očekávaná nominace na první turnaj hokejového národního mužstva je venku. Za jiných okolností by nebudila takový rozruch, ale jsme v olympijské sezoně, v únoru vypuknou Hry s účastí toho nejlepšího materiálu, který je k mání. „Co je zdravé a trošku ve formě, tak jsme vzali. To nejlepší, co je,“ shrnul kouč Radim Rulík před první akcí evropské Tour. Tu Češi rozjedou příští čtvrtek ve Švédsku, poté se přesunou na víkendové bitvy do Tampere.
Olympijská sezona je specifická, čeká vás jen šest zápasů před cestou na Hry. Uzpůsobil jste tomu nominaci na první turnaj tím, že jste vzal z vašeho pohledu téměř to nejsilnější, co bylo k mání?
„Určitě. Na zkoušení teď není úplně prostor. Zatím nám nikdo nevylétl, jako loni Tomáš Cibulka. V Evropě ani v české extralize se nikdo takový pro nás neukázal. Navíc jsou určité problémy se zdravím, například Roman Červenka měl zranění, zapojil se později, Ondra Kaše ještě později. Oba měli tréninkový výpadek v létě, do extraligy vstoupili se zpožděním. Teď jim dávám prostor pro trénink a využijeme je na další akci, pokud budou zdraví. Tam je jednoznačné, proč jsme je zatím nevzali. Ale co je zdravé a trošku ve formě, tak jsme vzali to nejlepší, co je. Všechno směřuje k tomu, aby se kluci porvali o místo na olympiádě.“
Hlavně v obraně bude na olympiádě početné zastoupení hráčů z Evropy, protože v NHL hrají stabilně jen Radko Gudas a Filip Hronek, občas David Jiříček. Jaká práce bude s obránci, aby byli připraveni na únorový vrchol sezony?
„Jedna věc je, že dostanou mezinárodní utkání v rámci Euro Hockey Tour, což je nejnižší level, ale vyšší level než extraliga nebo evropské soutěže, hra je malinko rychlejší. Daleko výš je mistrovství světa a úplně nejvýš olympiáda. Budeme s hráči komunikovat, pracovat a budeme věřit, že pro olympiádu vybereme to nejlepší a zároveň potřebujeme štěstí, aby byli zdraví.“
Adeptů z extraligy směr Milán je hodně, jak to vidíte v ostatních evropských soutěžích?
„Matěj Stránský hraje výborně, to samé Dominik Kubalík v Zugu. Vzali si ho jako střelce, dává góly z přesilovek. Má jen o jeden gól míň než Matěj v Davosu. Co se týká zakončení, Kubalík má špičkovou fazonu. Ve Švédsku máme málo hráčů, ve Finsku malinko víc. Česká extraliga se strašně zlepšila ekonomicky, není náhoda, že Roman Červenka přešel ze Švýcarska sem. Spousta hráčů, kteří by jinak působili venku, působí v extralize. Kluby si je můžou dovolit.“
Jak je to s vaší případnou inspekční cestou do zámoří?
„Dění v zámoří sleduju denně, jak NHL, tak AHL. K dispozici mám veškeré statistiky, takže i přehled. V počítači mám program, který mi pustí každé střídání jednotlivého hráče. Přesilovky, oslabení. Servis pro to, abych byl v obraze, mám maximální. Využívám toho. Hráčů v NHL nemáme tolik, což je výhoda, mít tam 60 hráčů, sledování bude daleko těžší, i když bych si to přál. Kéž by tomu tak bylo. Ale nemáme je. Co se cesty týká, domluvíme se na listopadové akci, kde se sejdeme všichni trenéři a kompletní realizační tým. Probereme to, a pokud si vyhodnotíme, že je důležité tam jet, požádáme výkonný výbor, potažmo prezidenta svazu, zda by nám to bylo umožněno.“
Pojďme ještě ke konkrétním jménům pro první turnaj evropské Tour. Sháníte kvalitního obránce s levým držením hole. Filip Král z Komety vás zatím nezaujal, anebo jde hlavně o to, že odehrál kvůli zranění jen šest zápasů?
„Ano, těch pár zápasů je malý vzorek. Nastoupil po zranění, sledoval jsem ho, dáme mu ještě čas. Je to další z beků, který, pokud nebude mít další zdravotní výpadek, má velkou šanci se dostat do nominace na prosincový turnaj.“
Podobně jako bek Jan Rutta z Ženevy, jenž je momentálně zraněný?
„To samé. Honza Rutta má už přes měsíc zranění v dolní části těla. Vím přesně, o co jde, ale nesmím to říkat. Před týdnem jsem s Honzou mluvil, začal trénovat na ledě, v dohledné době by mohl nastoupit. Jen jsme si řekli, ať to neuspěchá, protože jde o zranění, které si můžete obnovit, když uspěcháte návrat. Chce to dávat pozor.“
Útočník Oscar Flynn v Třinci prokazuje dobrou formu, u něj vám pořád něco schází pro mezinárodní hokej?
„Ještě počkám. Z té třinecké trojice, která hraje famózně, jsem se rozhodl pro Dana Kurovského, který je vysoký a velmi dobře bruslí. Začal teď dávat branky, díky čemuž má velké sebevědomí. U Oscara ještě počkám.“
Lukáš Jašek má v Ilvesu Tampere slušná čísla, třináct bodů v šestnácti utkáních. Zvažoval jste jeho účast a případně proč se nevešel?
„Čísla nemá špatná, jeho mužstvo se trošku trápí, týmově to není úplně ono. Uvidíme dál, jak se mu bude dařit. Jemu i týmu. Nejde jen o jeho čísla, ale i postavení mužstva v tabulce, protože to má souvislost s hráčovou psychikou, hraje to roli. Mně nejvíc sedí, pokud vezmeme hráče ze zahraničí, kteří bodují a zároveň jsou na tom dobře klubově. Tato kritéria pro mě hrají určitou roli.“
Věříte, že obránci Michalovi Kempnému dodalo Švédsko novou energii?
„Jo, jo. Má novou chuť. Změna prostředí mu prospěla, hlavně psychicky. Věříme, že to prodá i v národním týmu.“
Kdo bude kapitánem, když není v nominaci Roman Červenka?
„Na to se mě ptáte brzy. Asi uděláme stejný model, jaký byl.“
Uvažoval jste mezi brankáři o Marku Mazancovi a Janu Bednářovi?
„Ještě tam máme jednoho, ale ten teď nechytá, je zraněný. V Olomouci. Ale tomu je 35 let. Řekli jsme si, že počkáme. Samozřejmě to jsou gólmani směrem k mistrovství světa. Tam je ještě dostatek času. Teď nás opravdu zajímá hlavně olympiáda, tak jsme se rozhodli pro mladší gólmany.“
Je těžké srovnávat úroveň AHL a evropských soutěží?
„Je to těžké. Farma, ač to není tak vidět, není slabá soutěž, je kvalitní. Ale zase tam nemají tolik zkušených hráčů jako ve Švédsku nebo v týmech, jako jsou Pardubice nebo Sparta a další TOP týmy. Tam jsou i zkušení hráči a těch mají v AHL méně. Většinou jsou tam mladí kluci. Porovnat to a dát si to do rovnítka, jestli vzít hráče z farmy nebo české extraligy… Pořád tvrdím, že pokud budeme mít špičkového hráče v Evropě, který bude mít výbornou výkonnost a formu, nevěřím, že hráč farmy je na tom líp.“
Nestálo by za to případně vyrazit do Ameriky i na farmy?
„Letos se to nabízí. Máme dva hráče, kteří spadli na farmu, to jsou David Kämpf a Matěj Blümel. Dva hráči, o kterých jsem si myslel, že budou hrát NHL. To řeknu na rovinu, že Matěj to udělá v Bostonu, neudělal. Koukám na Boston, úplně to nechápu. Nejde o to, že nehraje, ale nedostal větší šanci, neměl důvěru. Dostal čtyři zápasy a po nich odpískáno. Mluvila za něj čísla, jednoznačně věděli, proč si ho chtějí vyzkoušet. Ale zkouška trvala strašně krátkou dobu. Dobře, respektuju to, nemůžu ani nic jiného dělat. Ale dal bych mu daleko větší důvěru. Boston zatím prohrává. On šanci nedostal, budeme sledovat další vývoj, jestli po něm sáhne někdo jiný, jak se mu bude dařit na farmě… To samé David. Za mě je jednoznačně hráč NHL, ale bohužel se to vyvrbilo takto. Tihle hráči mě opravdu zajímat budou. A také Jiříček a Špaček.“
Co obránci praváci? Mohl byste postavit dva vedle sebe?
„To si všechno řekneme s Markem Židlickým, který na tom bude nejvíc pracovat. Všechno si dáme dohromady, teď je předčasné o tom mluvit. Na turnaji v listopadu už se o tom jednoznačně bavit budeme. Uvidíme, jaká situace nastane. Bavit se teď o tom, jak to uděláme, je strašně předčasné. Nerad to vždycky říkám dopředu. Když se to pak změní, připadám si divně. Je potřeba, abyste i vy byli trpěliví, protože se to opravdu bude rozhodovat na konci prosince a na začátku ledna.“
Co říkáte na progres Jakuba Dobeše? Je brankářem, o kterém budete přemýšlet?
„Byl jsem za ním loni díky Tomáši Plekancovi, který mě vzal s sebou na inspekční cestu do Montrealu. Setkali jsme se na farmě, chytal skvěle. Střídali ho s druhým gólmanem, ač byl za mě několikanásobně lepší. Na farmě to ale měli takhle nastavené. Situaci Montrealu jsem neznal, ale nedařilo se jim. Logicky mi do sebe zapadlo, že ho zkusili z farmy. Je obrovský talent. Nejenom talent, ale neskutečná pracovitost, neskutečná píle. Nejsem odborník na gólmany, ale je obrovsky rychlý v brankovišti, výborně připravený, hlava srovnaná. Má všechno, aby se mu dařilo. Taky se mu daří, to pro mě není náhoda. Když jsem viděl, jak chytal na farmě, byli jsme i na trénincích… Není to pro mě až takové překvapení. Strašně mu přeju, aby to překlopil a vydobyl si místo… Nechci říct jedničky. V NHL dneska používají dva gólmany, v nahuštěném programu není vyložená jednička. Ale vždycky jeden gólman chytá víc než druhý. Přeju mu, aby toho dosáhl. Jednoznačně je dalším z gólmanů, které budeme hodně sledovat. Má velkou šanci.“