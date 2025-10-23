Myšlenky na sebevraždu byly na denní bázi, přiznává opora Dynama. Klub pomůže i jiným
Udělal blbost, na kterou tvrdě doplatil. Jan Mandát před necelými pěti roky ze dne na den přišel o hokej, o svou milovanou zálibu, zároveň o živobytí a budoucnost. Ve volné chvíli sáhnul po kokainu, jehož přítomnost odhalil a potvrdil dopingový test. Následovalo rozvázání smlouvy a zvěst z nejvyššího vedení pardubického klubu, že už není vítán zpět. Následovala tíseň, obavy, nechuť dál žít. „Nechybělo moc a nemusel jsem tu být. Byl jsem na hraně toho, že si vezmu život,“ tvrdí.
V pětadvaceti letech se Mandátovi zhroutil svět. „Vyhledával jsem si na internetu různé praktiky, jak se co nejbezbolestněji a nejjednodušeji zavraždit. Neviděl jsem světlo, proč pokračovat v životě,“ přiznává v syrové výpovědi někdejší reprezentační útočník, jenž díky svému talentu i houževnatosti oblékal národní dres ve všech mládežnických kategoriích od U16 po U20. Stačilo však velmi málo a vzal si život.
Všichni kolem sebe znáte někoho, kdo se odhodlal dobrovolně opustit svět. Dost často kvůli psychickým problémům. Kvůli neřešeným duševním potížím. V pardubickém hokeji nemají zdaleka ojedinělou těžkou zkušenost se soukromými potížemi hráčů, v případě Jana Mandáta nebylo daleko od fatálního řešení.
I proto se Dynamo odhodlalo spustit další díl bohulibé akce, jenž připomíná a zdůrazňuje, jak důležitá je péče o duševní kondici, zvlášť v dnešní svízelné době, jíž zdaleka ne každý dokáže vzdorovat.
Čtvrteční extraligové utkání s českobudějovickým Motorem nabídne speciální program zasvěcený 5. ročníku projektu Dynamo děkuje. „V předchozím ročníku jsme se věnovali prevenci v oblasti zdraví všeobecně, tentokrát půjde o osvětu a prevenci v oblasti duševního zdraví. Chceme upozornit na důležitost prevence duševních onemocnění a přístupu ke kvalitní péči a léčbě. Naším cílem je také nabídnout různé cesty pomoci a šířit osvětu v těchto často zanedbávaných problémech. Pro náš klub konkrétně je toto téma velmi citlivé, s psychickými problémy se totiž v minulosti potýkala celá řada osobností neodmyslitelně patřících k Dynamu,“ vysvětluje Jan Mroviec, mluvčí Dynama.
Dnes 29letý asistent kapitána týmu Lukáše Sedláka je jedním z celé řady.
V Janu Mandátovi dnes znovu ožívají vzpomínky na někdejší trable, kdy spadl na dno, z něhož se jen těžko hrabal zpátky. Během sezony 2020/21 najednou nastal konec, přišel dvouletý zákaz hokeje.
Aby měl aspoň na jídlo, našel si práci na pile, kde naplno poznal, co je to skutečná těžká práce. „Nepříjemná vzpomínka,“ líčí v klubovém videu, když se na místo po letech vydal. Tehdy už jako bývalý profesionál, který neví, co bude zítra. V hlavě mu šrotovalo, že jeho život nemá budoucnost. „Bral jsem to tady jako svůj osobní trest, hodnotu peněz jsem najednou viděl jinak, vážil jsem si jich víc. Říkal jsem si, že to bude v pohodě, ale po první hodině jsem měl tričko durch.“
To už bylo období, kdy aspoň vstal z postele, odkud se nemohl vykopat a ztloustl až na 116 kilo. Potřeboval se dát dohromady fyzicky. Což byl mnohem snadnější úkol, než nepodlehnout těžkým psychickým stavům. „Byl květen, skončila i hokejová sezona a já si tady na pile říkal, že už se z té situace nedostanu a s hokejem bude konec. Měl jsem dva týdny sebevražedné myšlenky na denní bázi, hlavně před spaním. Vyhledával jsem si na internetu různé praktiky, jak se co nejbezbolestněji a nejjednodušeji zavraždit. Neviděl jsem světlo, proč pokračovat v životě,“ říká na rovinu.
Do značné míry díky nejbližším to všechno ustál. Šlo to ztěžka, po malých krůčcích, ale šlo.
„Říkal jsem si, že jsem blbec. Co jsem měl a co mám teď… Bylo důležité najít si nějaké pozitivum, i když to bylo hrozně těžké. Ale bylo pozitivní, že jsem tady na pile zhubnul, vydělal si peníze tvrdou prací, což mi pomohlo v hlavě. Byl jsem tu čtyři měsíce, kdyby ne, bylo to se mnou mnohem horší,“ je si jistý.
Po čase mu svitla naděje na hokejový comeback. Vyšlo najevo, že na severoamerickou soutěž ECHL se disciplinární trest ze soutěže IIHF nevztahuje. Ročník 2021/22 a půlku dalšího strávil v týmu Indy Fuel, kde se dal dohromady a připravil na návrat domů. „Tehdy to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. Utekl jsem od lidí, od negativních komentářů. Začínal jsem v Americe od nuly a byl rád, že vůbec můžu oblíkat výstroj. Strávil jsem tam rok a měsíc, pomohlo mi to vrátit se zpátky do profi hokeje,“ vzpomíná jihlavský rodák.
Zbývalo jediné: přehodnocení někdejšího rozhodnutí, že do Pardubic má Jan Mandát dveře zavřené. Šéfové klubu v čele s Petrem Dědkem poskytli hráči novou příležitost. Uvěřili mu, že si toho vyžral dost a udělá všechno pro to, aby Dynamu pomohl.
Což se nyní děje. Mandát je duší týmu, vůbec kabiny a jedním z hráčů, jemuž na osudu sezony nesmírně záleží. Vidíte na něm, jak si váží toho, že se na něj Dynamo nevykašlalo. „Za tu druhou šanci jsem byl hrozně moc rád, neexistovalo pro mě nic jiného, než to, že se vrátím sem. Nesmírně mi pomohlo, jak mě sem kluci vzali zpátky. Nakonec je možná dobře, co se mi stalo, i když ty dva roky byly kruté. Zároveň posunuly mě dopředu, hokejově i lidsky.“
Tenhle příběh má šťastný konec. Ale ani jeho hlavní tvář neponechává nic náhodě a ustavičně se stará o svou psychiku. „Nejen duševní, ale fyzické zdraví je důležité, pečuji o něj. Pracuji na něm sám i s profesionálem. Svěřovat se někomu je důležité.“
I díky tomu dnes žije. „Jsem hrozně rád, že jsem to ustál. Sebevražda nic nevyřeší, naopak ublíží ještě víc lidem,“ chápe a zároveň tím vysílá vzkaz všem ostatním, kteří s neviditelným soupeřem v hlavě bojují.
Nepopírá, že měl velké štěstí na nejbližší. „V celém mém příběhu bych chtěl nejvíc poděkovat mé rodině, bez které bych to celé nezvládl. Jim vděčím za to, kde se momentálně nacházím. V té nejhorší situaci, v jaké jsem byl, se za mě postavili, pomohli mi psychicky i finančně. Mamce, taťkovi a mým babičkám jsem do smrti zavázaný,“ děkuje Mandát.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|5
Č. Budějovice
|16
|9
|0
|0
|7
|48:37
|27
|6
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|7
Vítkovice
|16
|6
|3
|2
|5
|50:43
|26
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
Sparta
|17
|6
|2
|0
|9
|48:46
|22
|11
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž