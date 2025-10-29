Kritika Čechů v NHL: Kulicha vyhlásil kouč, Klapka na tribuně. Z Faksy si střílel zloun
Nejhutnější možný program hokejové NHL o šestnácti zápasech v noci na středu přinesl řadu českých záblesků. Vedle nich ovšem taky pár ponorů do tmy. Početní situace krajanů v nejslavnější lize je nejhorší v samostatné historii státu a v některých případech ztrácí důvěru i ti, na které se mělo sázet. Adam Klapka se v Calgary za tři týdny proměnil z člena první formace ve zdravého náhradníka. Kritiku si od vlastního trenéra vyslechl v současnosti elitní centr Buffala Jiří Kulich.
Na stále teprve jednadvacetiletého Kulicha poukázal zkušenostmi protřelý stratég Lindy Ruff. Při těsné porážce 3:4 v prodloužení s Columbusem za to mohla situace před rozhodujícím gólem soupeře. Zdánlivě skvěle postavený tříčlenný vzorec Buffala se rozpadl právě přičiněním české ofenzivní naděje.
„Měli jsme tam chlapa na chlapa. Kulich však opustil střed pásma, jeho hráčem byl přitom nakonec asistující borec (Zach Werenski). Kdyby vydržel, myslím, že jsme akci zvládli. Jenže jak odjel, najednou to bylo tři na dva. Porazili nás od mantinelu,“ kroutil hlavou hlavní trenér domácí party.
Jeho frustrace se násobila tím, že souboj s Columbusem byl střetem tabulkových sousedů, a díky bonusovému zisku Blue Jackets vyrovnali Sabres na deseti bodech. Horší ve Východní konferenci už jsou jen poslední NY Islanders, ti ovšem mají zápas k dobru.
Po dalším zdravotním výpadku šestadvacetiletého centra Joshe Norrise na Kulicha dopadá ještě více očí. V posledních pěti zápasech Čech sice čtyřikrát promluvil do statistik, ale klání s Blue Jackets mu nevyšlo ani z tohoto pohledu. A situace mužstva od Niagarských vodopádů není zrovna oslnivá.
Wilson parodoval Faksu
Nedaří se ani Calgary, které je v současnosti dokonce nejhorším týmem NHL. Zmar nezlomilo ani proti Torontu, kdy šachy se sestavou odnesl dlouhán Adam Klapka. Útočník národního týmu z posledního mistrovství světa přitom úvodní zápas nové základní části proti Edmontonu ještě strávil v první lajně a přesilovkovou nahrávkou přispěl k výhře 4:3 v nájezdech. Od té doby ovšem zátěž obra s libereckou minulostí klesá.
Trend vyvrcholil odesláním pětadvacetiletého borce na tribunu, byť trenér Ryan Huska mírnil vážnost svého rozhodnutí. „Adam pro nás udělal i několik velmi dobrých věcí. Dřív nebo později se vrátí,“ věřil v restart pracovitého forvarda, jehož zastoupil Matt Coronato.
Gólovou prvotinu u Flames prožil alespoň Slovák Samuel Honzek. Jenže Flames po jeho vyrovnání na 3:3 nedokázali v souboji kanadských organizací uhlídat dvě minuty před koncem Maxe Domiho a o nárok na body přišli.
Hodně živo pak bylo ještě kolem jednoho českého zástupce – Radka Faksy z Dallasu. Muž, který se ke Stars vrátil po roční odbočce k St. Louis, v noci na středu paradoxně pomohl k vítězství vybojovanou přesilovkou po faulu neoblíbeného protivníka Toma Wilsona. Zelenobílí následnou výhodu přetavili v jedinou trefu zápasu.
Jenže faulující hráč Capitals se nedokázal ztotožnit se způsobem, jakým si Faksa pro nedovolený zákrok došel. Při odchodu na trestnou lavici teatrálním gestem jasně naznačil, že Čech měl simulovat. Rozhodčí ovšem stejného názoru nebyli.
Známý padouch Wilson se krátce po startu ročníku stal velkým neoblíbencem tuzemských hokejistů. Právě jeho hit na hraně nepovoleného zákroku odstavil ze zápasového koloběhu Filipa Chytila z Vancouveru, který má za sebou dlouhou historii otřesů mozku. Tentokrát se tvrďák ve službách Capitals vyloučení nevyhnul.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|11
|7
|0
|2
|2
|40:30
|16
|2
Devils
|10
|7
|1
|0
|2
|39:30
|16
|3
Montreal
|11
|4
|4
|0
|3
|40:33
|16
|4
Detroit
|10
|6
|1
|0
|3
|35:31
|14
|5
Carolina
|9
|3
|3
|0
|3
|34:28
|12
|6
Washington
|10
|5
|1
|0
|4
|27:22
|12
|7
Flyers
|9
|2
|3
|1
|3
|26:23
|11
|8
Toronto
|10
|3
|2
|1
|4
|35:36
|11
|9
Ottawa
|11
|4
|1
|1
|5
|41:44
|11
|10
Florida
|11
|5
|0
|1
|5
|27:31
|11
|11
Columbus
|9
|3
|2
|0
|4
|29:28
|10
|12
Tampa
|10
|3
|1
|2
|4
|29:30
|10
|12
Buffalo
|10
|4
|0
|2
|4
|30:31
|10
|14
Rangers
|11
|4
|0
|2
|5
|24:26
|10
|15
Boston
|12
|4
|1
|0
|7
|39:44
|10
|16
Islanders
|9
|4
|0
|1
|4
|32:33
|9
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|11
|6
|0
|4
|1
|41:30
|16
|2
Utah
|11
|6
|2
|0
|3
|40:30
|16
|3
Vegas
|10
|5
|1
|3
|1
|37:28
|15
|4
Winnipeg
|10
|6
|1
|0
|3
|34:25
|14
|5
Dallas
|10
|5
|1
|1
|3
|29:30
|13
|5
Seattle Kraken
|10
|3
|2
|3
|2
|28:29
|13
|7
Kings
|11
|2
|3
|3
|3
|33:36
|13
|8
Chicago
|10
|4
|1
|2
|3
|33:26
|12
|9
Edmonton
|11
|4
|1
|2
|4
|35:35
|12
|10
Anaheim
|9
|3
|2
|1
|3
|32:31
|11
|11
Vancouver
|11
|3
|2
|0
|6
|29:33
|10
|12
Nashville
|11
|3
|1
|2
|5
|28:37
|10
|13
Minnesota
|11
|2
|1
|3
|5
|31:43
|9
|14
St. Louis
|10
|3
|0
|1
|6
|29:44
|7
|15
San Jose
|10
|0
|2
|2
|6
|32:46
|6
|16
Calgary
|11
|1
|1
|1
|8
|24:39
|5