Čeští střelci v akci. Trefil se Pastrňák, Nečas i Hertl, Dostál vychytal obhájce
David Pastrňák přispěl v NHL gólem a asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 5:2 nad New Yorkem Islanders a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.Stejné ocenění získal Lukáš Dostál, který pomohl 31 zákroky k vítězství Anaheimu 3:2 po nájezdech na ledě Floridy.
Tomáš Hertl zpečetil výhru Vegas 6:3 v Carolině trefou do prázdné branky a navrch si připsal asistenci. Martin Nečas odstartoval gólem kanonádu Colorada, které porazilo New Jersey 8:4. V dresu Avalanche se blýskl hattrickem a pěti body Victor Olofsson.
Jakub Dobeš si připsal výhru i v šestém startu sezony. Montreal i díky jeho osmnácti zákrokům zdolal Seattle 4:3 v prodloužení. Karel Vejmelka zastavil devatenáct střel při prohře Utahu 3:6 na ledě Edmontonu. Český gólman pustil pět branek v prostřední třetině.
Boston po debaklu 2:7 v Ottawě nezačal dobře, prohrával 0:2 už v čase 4:52. Více ale gólman Joonas Korpisalo nedovolil. Zneškodnil 33 střel Islanders a při vyhlášení hvězd jako jediný předčil Pastrňáka.
Bruins otočili vývoj třemi trefami v rozmezí 24. a 28. minuty. Obrat odstartoval v přesilové hře Elias Lindholm, jemuž přihrál Pavel Zacha. Druhou asistenci si u gólu ještě připsal Pastrňák, který poté vyrovnal střelou z pravého kruhu mezi betony. Povedenou pasáž završil Michael Eyssimont. Zbývající dva góly přidali ve třetí třetině Morgan Geekie v přesilové hře a Fraser Minten při risku Islanders bez brankáře.
Dostál na ledě obhájce Stanleyova poháru dlouho odolával. O čisté konto jej připravil až v 52. minutě Anton Lundell, který zůstal na hranici brankoviště osamocený a snížil na 1:2. Při hře bez gólmana vyrovnal tečí Sam Reinhart. V rozstřelu se prosadily oba týmy ve druhé sérii, Dostála překonal opět Lundell. Vzápětí ale ve třetím kole nájezdů rozhodl o výhře Anaheimu vydařenou kličkou Mason McTavish.

Výhru na stranu Vegas strhl Jack Eichel, který v závěrečných pěti minutách zlomil dvěma góly nerozhodný stav 3:3. Poslední slovo měl Hertl a střelou ze středního pásma zpečetil vítězství. Český centr si připsal ještě asistenci u vyrovnávací trefy na 1:1, když u zadního mantinelu vybojoval nahozený puk. Z jeho práce těžil Pavel Dorofejev, který v utkání skóroval dvakrát.
Nečas vstřelil úvodní gól zápasu ve druhé minutě, když v přesilové hře zamířil přesně z levého kruhu k bližší tyči a připsal si sedmou trefou sezony. Je nejlepším českým střelcem v soutěži, Pastrňák má na kontě šest branek a Hertl čtyři.
Dobeš držel čisté konto až do 49. minuty, poté si ale Seattle mohutným finišem vynutil prodloužení ze stavu 0:3. K vyrovnání přispěl obránce Brandon Montour třemi body (2+1), českého gólmana překonal v obou případech střelami od modré čáry. Prodloužení rozhodl po 44 sekundách svým druhým gólem v zápase Cole Caufield.
