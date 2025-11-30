Hertl dvěma góly setnul San Jose. Tři body Nečase proti Dobešovi, Vladařova desátá výhra
Český útočník Tomáš Hertl se v NHL podílel dvěma góly na výhře hokejistů Vegas 4:3 nad San Jose a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas třemi nahrávkami řídil vysoké vítězství Colorada 7:2 nad Montrealem, za který chytal Jakub Dobeš. Další brankář Daniel Vladař pomohl 29 zákroky Philadelphii k výhře 5:3 nad vedoucím týmem Východní konference New Jersey.
Hertl nejprve v první třetině vyrovnal na 1:1 a v polovině druhé dvacetiminutovky zvýšil na 4:1 pro domácí Golden Knights. „Rád přihrávám, ale od trenérů a rodiny si to vždycky schytám. Říkají: Musíš víc střílet. Když nebudeš hodně střílet, góly nedáš,“ řekl Hertl po utkání proti San Jose, v jehož dresu strávil 11 sezon.
Ve zbytku zápasu už dávali góly pouze hosté, Vegas ale těsný náskok udrželo a vyhrálo 4:3. Hertl poprvé v sezoně vstřelil v jednom zápase dva góly a s 20 body (11+9) je třetím nejproduktivnějším Čechem v NHL. Bodování českých hokejistů vládne s 33 body Nečas.
Rychlonohý útočník Colorada si v duelu s Montrealem polepšil na 20 asistencí, ke kterým v dosavadním průběhu ročníku přidal 13 gólů. Avalanche si díky výhře 7:2 upevnili pozici nejlepšího týmu ligy, Canadiens jsou ve Východní konferenci sedmí.
Nečas si připsal asistenci u čtvrtého, šestého a sedmého gólu a hlavně jeho první nahrávka stála za to. Od mantinelu si navedl puk před branku, kde naznačil zakončení, místo toho ale bekhendovou zadovkou našel volného Brocka Nelsona, který skóroval.
„Marty je neuvěřitelný hráč. Kdykoliv když s ním jste na ledě, musíte být připraveni na několik různých řešení. Je schopný udělat rychlou otočku, nebo vás najít nápaditou zadovkou, jako tentokrát mě. Byl jsem v dobré pozici a on mi puk poslal přesně na hokejku, prostě skvělá asistence. Všichni včetně mě si mysleli, že bekhendem zakončí, on ale vymyslel mnohem lepší řešení,“ chválil českého útočníka Nelson, jenž zakončil zápas se čtyřmi body za dva góly a dvě asistence.
Domácí vedli nad Montrealem 4:0 už ve 24. minutě, až pak se prosadili hosté, ale nakonec z Denveru odjeli s debaklem. Dobeš inkasoval sedmkrát z 36 střel a po skvělém startu do sezony, kdy šestkrát za sebou dovedl Canadiens k výhře, zažívá horší období.
Z posledních sedmi zápasů, do kterých zasáhl, pomohl jen ke dvěma výhrám a navíc jen dvakrát měl úspěšnost zákroků přes 90 procent.
Vladař u další výhry Flyers
Výrazně lépe si vedl Vladař, jenž Philadelphii pomohl k cennému vítězství nad lídrem Východní konference New Jersey. Český brankář přispěl ke třetí výhře Flyers za sebou a posunu na čtvrté místo konference. Na Devils, kteří klesli za Tampu Bay na druhé místo, ztrácí Philadelphia jen dva body.
Vladař dovedl svůj tým k desáté výhře v ročníku a v počtu vítězství se řadí k nejlepším gólmanům v NHL. Na záda kouká pouze pětici Scott Wedgewood (13 výher), Jake Oettinger, Jeremy Swayman, Andrej Vasilevskij a Lukáš Dostál (všichni 11).
Na deseti vítězných zápasech zůstal po sobotním utkání na ledě St. Louis také gólman Utahu Karel Vejmelka. Český brankář zlikvidoval 18 střel a blýskl se úspěšností zákroků přes 94 procent. K výhře ale nepomohl, Utah podlehl 0:1 a po třetí porážce za sebou klesl na osmé místo tabulky Západní konference.
Po pátečním debaklu 2:6 s newyorskými Rangers si v sobotu zlepšili náladu hokejisté Bostonu. I bez Davida Pastrňáka porazili Detroit 3:2 po samostatných nájezdech a vyhráli pátý z posledních deseti zápasů.
Do sestavy Bruins se po jednozápasové pauze vrátil Pavel Zacha, duel mu ale příliš nevyšel. Český útočník byl na ledě u obou inkasovaných branek a ve statistice plus/minus měl dva záporné body.
Výhru Bruins řídil dvougólový Morgan Geekie. Kanadský útočník vylepšil svou sezonní bilanci na 20 přesných zásahů a spolu s Nathanem MacKinnonem z Colorada vládne ligovým střelcům.
Sidney Crosby zmírnil porážku Pittsburghu s Torontem 2:7 svým 641. gólem v kariéře a je patnáctým nejlepším střelcem v historii NHL. O jednu branku překonal Davea Andreychuka. Nyní je před osmatřicetiletým kapitánem Penguins Brendan Shanahan s 656 zásahy.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|20
|24
|44
|25
|30
|2.
|Macklin Celebrini
San Jose
|14
|23
|37
|26
|3
|3.
|Connor McDavid
Edmonton
|11
|25
|36
|26
|-5
|4.
|Connor Bedard
Chicago
|14
|19
|33
|24
|8
|5.
|Leo Carlsson
Anaheim
|13
|20
|33
|24
|12
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|13
|20
|33
|25
|24
|7.
|Jason Robertson
Dallas
|15
|17
|32
|25
|11
|8.
|William Nylander
Toronto
|11
|21
|32
|21
|9
|9.
|Nikita Kučerov
Tampa
|11
|21
|32
|23
|8
|10.
|Jack Eichel
Vegas
|11
|21
|32
|25
|2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|25
|13
|3
|2
|7
|84:65
|34
|2
Devils
|25
|10
|6
|1
|8
|80:74
|33
|3
Carolina
|24
|11
|4
|2
|7
|85:70
|32
|4
Flyers
|24
|7
|7
|3
|7
|73:67
|31
|5
Washington
|25
|13
|1
|2
|9
|84:68
|30
|6
Boston
|27
|9
|6
|0
|12
|83:86
|30
|7
Pittsburgh
|24
|11
|1
|5
|7
|74:70
|29
|8
Islanders
|25
|9
|4
|3
|9
|75:73
|29
|9
Montreal
|24
|8
|5
|3
|8
|82:87
|29
|10
Rangers
|27
|10
|3
|2
|12
|72:71
|28
|11
Ottawa
|24
|8
|4
|4
|8
|78:78
|28
|12
Detroit
|26
|9
|4
|2
|11
|77:89
|28
|13
Columbus
|25
|6
|5
|5
|9
|73:82
|27
|14
Florida
|24
|11
|1
|1
|11
|75:77
|25
|15
Toronto
|25
|7
|4
|3
|11
|85:89
|25
|16
Buffalo
|25
|7
|3
|4
|11
|76:86
|24
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|25
|17
|1
|6
|1
|103:55
|42
|2
Dallas
|25
|13
|3
|4
|5
|87:70
|36
|3
Minnesota
|26
|8
|6
|5
|7
|77:72
|33
|4
Anaheim
|24
|9
|6
|1
|8
|89:78
|31
|5
Kings
|25
|7
|5
|7
|6
|68:70
|31
|6
Vegas
|25
|10
|1
|8
|6
|76:76
|30
|7
Seattle Kraken
|24
|7
|4
|6
|7
|59:66
|28
|8
Utah
|26
|9
|3
|3
|11
|77:77
|27
|9
San Jose
|26
|6
|6
|3
|11
|74:84
|27
|10
Edmonton
|26
|6
|5
|5
|10
|81:95
|27
|11
Winnipeg
|24
|11
|2
|0
|11
|76:70
|26
|12
Chicago
|24
|9
|1
|5
|9
|75:70
|25
|13
St. Louis
|26
|9
|0
|7
|10
|68:91
|25
|14
Vancouver
|26
|6
|4
|3
|13
|79:95
|23
|15
Calgary
|26
|7
|2
|3
|14
|65:81
|21
|16
Nashville
|25
|6
|2
|4
|13
|64:92
|20