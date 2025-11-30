Předplatné

Hertl dvěma góly setnul San Jose. Tři body Nečase proti Dobešovi, Vladařova desátá výhra

Video placeholder
Hertl dvěma góly řídil výhru Vegas 4:3 nad svým bývalým San Jose • Zdroj: NHL.com
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Tomáš Hertl řídil výhru Vegas nad San Jose
Daniel Vladař 29 zákroky pomohl Philadelphii k výhře 5:3 nad New Jersey
Martin Nečas na ledě září.
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
NHL
Český útočník Tomáš Hertl se v NHL podílel dvěma góly na výhře hokejistů Vegas 4:3 nad San Jose a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas třemi nahrávkami řídil vysoké vítězství Colorada 7:2 nad Montrealem, za který chytal Jakub Dobeš. Další brankář Daniel Vladař pomohl 29 zákroky Philadelphii k výhře 5:3 nad vedoucím týmem Východní konference New Jersey.

Hertl nejprve v první třetině vyrovnal na 1:1 a v polovině druhé dvacetiminutovky zvýšil na 4:1 pro domácí Golden Knights. „Rád přihrávám, ale od trenérů a rodiny si to vždycky schytám. Říkají: Musíš víc střílet. Když nebudeš hodně střílet, góly nedáš,“ řekl Hertl po utkání proti San Jose, v jehož dresu strávil 11 sezon.

Ve zbytku zápasu už dávali góly pouze hosté, Vegas ale těsný náskok udrželo a vyhrálo 4:3. Hertl poprvé v sezoně vstřelil v jednom zápase dva góly a s 20 body (11+9) je třetím nejproduktivnějším Čechem v NHL. Bodování českých hokejistů vládne s 33 body Nečas.

Rychlonohý útočník Colorada si v duelu s Montrealem polepšil na 20 asistencí, ke kterým v dosavadním průběhu ročníku přidal 13 gólů. Avalanche si díky výhře 7:2 upevnili pozici nejlepšího týmu ligy, Canadiens jsou ve Východní konferenci sedmí.

Nečas si připsal asistenci u čtvrtého, šestého a sedmého gólu a hlavně jeho první nahrávka stála za to. Od mantinelu si navedl puk před branku, kde naznačil zakončení, místo toho ale bekhendovou zadovkou našel volného Brocka Nelsona, který skóroval.

„Marty je neuvěřitelný hráč. Kdykoliv když s ním jste na ledě, musíte být připraveni na několik různých řešení. Je schopný udělat rychlou otočku, nebo vás najít nápaditou zadovkou, jako tentokrát mě. Byl jsem v dobré pozici a on mi puk poslal přesně na hokejku, prostě skvělá asistence. Všichni včetně mě si mysleli, že bekhendem zakončí, on ale vymyslel mnohem lepší řešení,“ chválil českého útočníka Nelson, jenž zakončil zápas se čtyřmi body za dva góly a dvě asistence.

Domácí vedli nad Montrealem 4:0 už ve 24. minutě, až pak se prosadili hosté, ale nakonec z Denveru odjeli s debaklem. Dobeš inkasoval sedmkrát z 36 střel a po skvělém startu do sezony, kdy šestkrát za sebou dovedl Canadiens k výhře, zažívá horší období.

Z posledních sedmi zápasů, do kterých zasáhl, pomohl jen ke dvěma výhrám a navíc jen dvakrát měl úspěšnost zákroků přes 90 procent.

Vladař u další výhry Flyers

Výrazně lépe si vedl Vladař, jenž Philadelphii pomohl k cennému vítězství nad lídrem Východní konference New Jersey. Český brankář přispěl ke třetí výhře Flyers za sebou a posunu na čtvrté místo konference. Na Devils, kteří klesli za Tampu Bay na druhé místo, ztrácí Philadelphia jen dva body.

Vladař dovedl svůj tým k desáté výhře v ročníku a v počtu vítězství se řadí k nejlepším gólmanům v NHL. Na záda kouká pouze pětici Scott Wedgewood (13 výher), Jake Oettinger, Jeremy Swayman, Andrej Vasilevskij a Lukáš Dostál (všichni 11).

Na deseti vítězných zápasech zůstal po sobotním utkání na ledě St. Louis také gólman Utahu Karel Vejmelka. Český brankář zlikvidoval 18 střel a blýskl se úspěšností zákroků přes 94 procent. K výhře ale nepomohl, Utah podlehl 0:1 a po třetí porážce za sebou klesl na osmé místo tabulky Západní konference.

Po pátečním debaklu 2:6 s newyorskými Rangers si v sobotu zlepšili náladu hokejisté Bostonu. I bez Davida Pastrňáka porazili Detroit 3:2 po samostatných nájezdech a vyhráli pátý z posledních deseti zápasů.

Do sestavy Bruins se po jednozápasové pauze vrátil Pavel Zacha, duel mu ale příliš nevyšel. Český útočník byl na ledě u obou inkasovaných branek a ve statistice plus/minus měl dva záporné body.

Výhru Bruins řídil dvougólový Morgan Geekie. Kanadský útočník vylepšil svou sezonní bilanci na 20 přesných zásahů a spolu s Nathanem MacKinnonem z Colorada vládne ligovým střelcům.

Sidney Crosby zmírnil porážku Pittsburghu s Torontem 2:7 svým 641. gólem v kariéře a je patnáctým nejlepším střelcem v historii NHL. O jednu branku překonal Davea Andreychuka. Nyní je před osmatřicetiletým kapitánem Penguins Brendan Shanahan s 656 zásahy.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2024442530
2.Macklin CelebriniSan Jose142337263
3.Connor McDavidEdmonton11253626-5
4.Connor BedardChicago141933248
5.Leo CarlssonAnaheim1320332412
6.Martin NečasColorado1320332524
7.Jason RobertsonDallas1517322511
8.William NylanderToronto112132219
9.Nikita KučerovTampa112132238
10.Jack EichelVegas112132252

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa251332784:6534
2Devils251061880:7433
3Carolina241142785:7032
4Flyers24773773:6731
5Washington251312984:6830
6Boston279601283:8630
7Pittsburgh241115774:7029
8Islanders25943975:7329
9Montreal24853882:8729
10Rangers2710321272:7128
11Ottawa24844878:7828
12Detroit269421177:8928
13Columbus25655973:8227
14Florida2411111175:7725
15Toronto257431185:8925
16Buffalo257341176:8624
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2517161103:5542
    2Dallas251334587:7036
    3Minnesota26865777:7233
    4Anaheim24961889:7831
    5Kings25757668:7031
    6Vegas251018676:7630
    7Seattle Kraken24746759:6628
    8Utah269331177:7727
    9San Jose266631174:8427
    10Edmonton266551081:9527
    11Winnipeg2411201176:7026
    12Chicago24915975:7025
    13St. Louis269071068:9125
    14Vancouver266431379:9523
    15Calgary267231465:8121
    16Nashville256241364:9220

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

