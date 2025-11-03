Krpálek si rodinkou hoví v exotickém ráji: Vášeň, ženy a facka od macka

Sladká útěcha na bolavý spánek od paní Evy.
Ty a já. Eva se pochlubila 13 lety manželství s Lukášem
Macek mu slušně nafackoval
...a plul si pro volnost!
Premiéra filmu Jemný rváč ve Slovanském domě.
Lukáš s Evou ukáš s Evou vychovávají ychovávají dvě děti.
Na premiéře ukázal a premiéře ukázal medailovou sbírku.
O Lukáši Krpálkovi vznikl film Jemný rváč
Hvězdný judista Lukáš Krpálek
Pařížské olympijské hry skončily zklamáním
Hvězdný judista Lukáš Krpálek
Krpálek se připravuje na další sezónu
Judista na tiskovce
Krpálek ukončil kariéru Anaiovi.
Lukáš s Evou vychovávají dvě děti.

Judistický divobij, dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek (35), umí relaxovat! V exotice s nehynoucí láskou, s ratolestmi i s adrenalinem při rybolovu.

Výlet na prosluněný thajský ostrov Phuket si Lukáš a jeho divukrásná choť Eva (33) dali k třináctému výročí vztahu. Jiskry mezi nimi létají dál. I na pláži Andamanského moře. Jejich polibek je štempl na vášeň bez konce. „Ty a já. Spřízněné duše,“ napsala Eva na Instagram.

Humor hlavy

Na té fotce je oceán Eviny něhy, kterou ovšem k manželovi necítil macek z vodní fauny sijamský kapr. Když ho se synkem Lukášem ulovili a mamka byla připravená je vyfotit, došlo na štiplavě vtipnou scénku.

Ten prevít se Lukášovi vysmekl a ploutví mu nafackoval. Hlava rodiny, zvyklá na jiné rány z tatami, to samozřejmě vzala s humorem. „Táta a syn na rybách. Tyhle chvíle jsou prostě nezapomenutelné,“ okomentoval zážitek otec Lukáš.

Sladká útěcha na bolavý spánek od paní Evy.
