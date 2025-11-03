Priskeho chyby, proč sedí Kadeřábek? Vzpoura náhradníků Slavie, TOP Zlín a zimní přestupák
Střídání v čele po šesti kolech! Slavia i díky dalšímu zaváhání Sparty střídá Priskeho tým na prvním místě tabulky – a tým Ligy naruby vypočítává chyby Briana Priskeho nejen při nedělní prohře v Karviné. „Nechápu, proč sedí Pavel Kadeřábek. Všechny zápasy, které v sezoně Sparta nezvládla, byly zápasy, ve kterých Kadeřábek nehrál,“ upozorňuje redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar. Jeho kolega Bartoloměj Černík pro změnu komentuje „vzpouru“ slávistických náhradníků Markoviče, Vlčka a Chaloupka (plus Chytila), kteří momentálně táhnou Trpišovského mužstvo.
- Vrátí se ale proti Arsenalu do branky Staněk?
- Kdo nahradí odvolaného kouče Kameníka ve Slovácku?
- A co blížící se zimní přestupní termín – nabízí liga nějaké další „horké zboží“, kterým byl loni tehdy ještě hradecký obránce Karel Spáčil?
Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu