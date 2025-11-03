Předplatné

Priskeho chyby, proč sedí Kadeřábek? Vzpoura náhradníků Slavie, TOP Zlín a zimní přestupák

Střídání v čele po šesti kolech! Slavia i díky dalšímu zaváhání Sparty střídá Priskeho tým na prvním místě tabulky – a tým Ligy naruby vypočítává chyby Briana Priskeho nejen při nedělní prohře v Karviné. „Nechápu, proč sedí Pavel Kadeřábek. Všechny zápasy, které v sezoně Sparta nezvládla, byly zápasy, ve kterých Kadeřábek nehrál,“ upozorňuje redaktor deníku Sport a webu iSport Radek Špryňar. Jeho kolega Bartoloměj Černík pro změnu komentuje „vzpouru“ slávistických náhradníků Markoviče, Vlčka a Chaloupka (plus Chytila), kteří momentálně táhnou Trpišovského mužstvo.

  • Vrátí se ale proti Arsenalu do branky Staněk?
  • Kdo nahradí odvolaného kouče Kameníka ve Slovácku?
  • A co blížící se zimní přestupní termín – nabízí liga nějaké další „horké zboží“, kterým byl loni tehdy ještě hradecký obránce Karel Spáčil?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

