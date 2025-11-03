Bojovník UFC vyhozen kvůli podezřelé prohře: Zápasil jako amatér! Zasáhne FBI?
Vedení organizace UFC kvůli podezření ze sázkového podvodu propustilo Isaaca Dulgariana. Ten na sobotním turnaji v Las Vegas prohrál s Yadierem Del Valleem na škrcení už v prvním kole, přičemž podle expertů naprosto chybně submisi bránil. Sázkové kanceláře zachytily koncem týdne před zápasem podezřelé sázky na finiš v úvodní pětiminutovce ve prospěch velkého outsidera Del Vallea. „Tohle byl příšerný výkon, úplný odpad! Zápasil jako amatér. Byl tak špatný, až vypadal, že sem vůbec nepatří,“ soptil v přímém přenosu komentátor Michael Chiesa.
Dulgarian doposud patřil mezi naděje amerického MMA, z předešlých osmi zápasů sedmkrát zvítězil a jedinou prohru utrpěl těsným rozhodnutím bodových sudích. Obzvláště v boji na zemi a wrestlingu je Dulgarian talentovaný. Před sobotním utkáním měl stoprocentní úspěšnost hodů na zem. Proto byl jeho rozpačitý pokus o přesun na zem a následné chyby v obraně škrcení tak zarážející.
„Tohle byl příšerný výkon, úplný odpad! Zápasil jako amatér. Byl tak špatný, až vypadal, že sem vůbec nepatří,“ hodnotil zápas analytik a zápasník Michael Chiesa. „Vždyť se v obraně dopouštěl chyb, které dělají lidé na prvním tréninku,“ dodal v přenosu televize ESPN.
Bojovníci by měli mít podíl z výher
K podezření si Dulgarian přispěl sám ještě s předstihem, když si v rozhovoru pro web MMAJunkie postěžoval na sázkařskou politiku. „Lidé mi vždy po zápasech nadšeně píšou, kolik jsem jim vydělal peněž. Vždy odpovídám, že chci deset procent,“ zavtipkoval Američan, pak ale již s vážným tónem myšlenku rozvedl. „Nesázejte na mě, pokud mi z toho neodvedete nějaká procenta. Dřu každý den, snažím se uživit rodinu. Myslím, že by měli sázkaři odvádět tři až pět procent z výnosu bojovníkům, na které sázejí. To mi tam nasazujeme své životy a vše tomu obětujeme,“ pronesl bijec.
Dalším dílkem do skládačky případu, který stál Dulgariana místo v UFC, je fakt, že ještě nedávno trénoval pod vedením Jamese Krause. Toho v minulosti vyšetřovala FBI kvůli podezřelým pohybům kurzů na zápasy jeho svěřenců. Krause i jeho bojovník Darrick Minner v roce 2022 dostali od Nevadské státní sportovní komise zákaz startů.
Ještě dříve dostal jihokorejský bojovník Tae Hyun Bang desetiměsíční trest vězení poté, co přijal úplatek, aby prohrál zápas na turnaji UFC proti Leu Kuntzovi na galavečeru v Soulu. V tomto případě byl Bang údajně varován představiteli UFC, když byla podezřelá sázková aktivita zaznamenána. Jihokorejec nakonec zvítězil, ale z přijetí úplatku byl přesto usvědčen.
„Říkáme klukům, ať nesází na zápasy. Upozorňujeme je, že nepůjde pouze o vyhazov z organizace, ale o federální vyšetřování a trest vězení,“ uvedl dříve šéf UFC, Dana White. Organizace bojovníka pouhé dva dny po zápase propustila.
Zda FBI již začala vyšetřovat Dulgariana není známo, nedávno ale zasahovala při podobném skandálu v NBA.