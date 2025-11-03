Nestrašil o šestibodovém náskoku Třince: Jsme spokojení, loni jsme to nezvládli hlavou
Úvodní část sezony rozjeli parádně, byť před první reprezentační pauzou kousali dvě porážky za sebou. Z třineckých Ocelářů jde znovu strach, v čele tabulky drží komfortní šestibodový náskok na Plzeň. „Od začátku přípravy je na každém vidět, že chce. Máme nějaký společný cíl a společný zájem. Všichni se tomu podřizují. Parta, kterou v kabině máme, je velmi dobrá,“ těší útočníka Andreje Nestrašila.
V úvodních čtyřech kolech Oceláři dvakrát prohráli, avšak hned poté zapsali úchvatnou čtrnáctizápasovou bodovou sérii. Mezi 19. zářím a 28. říjnem padli jen v nájezdech doma s Vítkovicemi. Sérii vítězství, která čítala osm duelů, jim zpřetrhal až Hradec Králové.
V neděli si na Slezany vyšláplo i další východočeské mužstvo. Prvním týmem, který si v této sezoně dokázal z Třince odvézt všechny body, byly ambiciózní Pardubice. „Vyloženě špatně jsme nehráli, ale myslím si, že pauza se nám už hodí. Potřebujeme si trošku odpočinout, potrénovat a zase to nakopnout. Měli jsme strašně hodně zápasů, s naším cestováním to je znát. Zápas to sice nebyl špatný, ale umíme hrát líp,“ uvědomuje si Andrej Nestrašil.
Právě čtyřiatřicetiletý útočník skóroval po sedmnáctizápasovém střeleckém půstu. Předtím se trefil naposledy ve druhém kole na Spartě. „Mám svůj věk. Asi mě nerozhodilo, že jsem nedával góly,“ usmívá se Nestrašil. „Hlavní je, jestli se daří týmu. Góly dávaly jiné lajny, náš čas třeba ještě přijde. Musíme ale hrát tak, jak jsme hráli doteď.“
Po roční odmlce se stali Oceláři opět postrachem pro všechny soupeře. Ještě nedávno odskočili do jedenáctibodového náskoku, který se momentálně ztenčil téměř na polovinu. Pořád jsou však v komfortní situaci.
Článek pokračuje pod infografikou.„Kdo by nebyl spokojený? Z minulé sezony jsme se poučili. Tehdy jsme nechytli začátek, na což jsme si chtěli dát letos pozor. Na začátku jsme hráli urputné zápasy, pak jsme se ale dostali na flow, kdy se dařilo všem. Jsme za to rádi, protože tabulka je našlapaná. Tři body nahoru nebo dolů znamenají strašně moc. Po repre pauze to ale musíme znovu nakopnout,“ velí Nestrašil.
Co stojí za nebývale úspěšným ocelářským začátkem? Možná fakt, že měl Třinec po několika úspěšných sezonách delší letní pauzu. „Upřímně? Že jsme předtím měli krátké léto, je takový nesmysl. Za mě je to blábol,“ myslí si křídlo první formace.
„Hokej máme rádi, je to naše práce. A jestli jsme si odpočinuli nebo ne? Já mám doma tři děti, takže pro mě je radost a zábava být na zimáku. Určitě si nemyslím, že by to byl v minulé sezoně rozhodující faktor. Samozřejmě jsme měli nějaké zraněné, já jsem nebyl celou přípravu a Martin Růžička hrál snad až od prosince. Celkově jsme to spíš nezvládli hlavou. Nemyslím si, že by v tom byly fyzické síly,“ vzpomíná Nestrašil.
Zatímco většinu kádru čeká oddech a čtyřdenní volno, obránce Mariana Adámka a útočníky Daniela Kurovského s Ondřejem Kovařčíkem povolal reprezentační kouč Radim Rulík na finský Karjala Cup. „Trošku mě mrzí, že tam není Michal (Kovařčík), protože za to, co objezdil, by tam být měl. Ale Ondra, Majo a Kury super. Určitě jim budu držet palce. Je to zasloužené, protože všichni tři měli skvělý začátek sezony. Když bude čas, určitě si to zapnu,“ hlásí bývalý forvard Detroitu či Caroliny.
Program na následující dny má však naplánovaný jasně. „Pojedu do Prahy za rodinou, odpočineme si. Přijedou babičky, které pohlídají děti. Možná někde v Praze půjdu na led a pak se vrátíme sem. Máme spoustu dětí, takže ono úplně nejde se sbalit a někam cestovat. Za čtyři dny se tady sejdeme a půjdeme zase makat,“ doplňuje Nestrašil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž