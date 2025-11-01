Náhlá smrt dostihové ikony Složila (†56): Překvapení na parte
Jako blesk z čistého nebe přišla zpráva o úmrtí dostihové ikony, bývalého žokeje a trenéra Pavla Složila (†56). Jeho nejbližší nyní zveřejnili parte a detaily posledního rozloučení.
Smuteční oznámení se objevilo na Složilových oficiálních stránkách a je z něj zřejmé, že Pavel život po boků koní miloval a dýchal pro něj. Do jezdeckého nebe odešel pouhý den po svých 56. narozeninách.
„S koňmi žil, koním rozuměl, koním patřil. Jezdec, trenér a přítel, pro kterého koně byly celý život na prvním místě,“ stojí pod obrázkem, na kterém je Složil v jezdeckém oblečení. „Odešel náhle. Dřív, než jsme byli připraveni,“ píše se dále. Za Pavlova života se mnohokrát mluvilo o tom, že měl rozkol se svým stejnojmenným synem, který si dokonce změnil příjmení na Potěšila. Ani Složilův potomek ale na smutečním oznámení ve zmínce o pozůstalých nechybí.
„Zůstává navždy v srdcích své maminky Marie, dcery Ivanky s rodinou, syna Pavla s rodinou, syna Lukáška i všech blízkých,“ pokračuje text o Složilovi. „Rozloučení proběhne na místě, které miloval. V areálu závodiště Radslavice, v pátek 7 listopadu 2025 ve 12 hodin,“ informují blízcí. Smuteční obřad se tedy uskuteční na stejném místě, kde Složilův život podle všeho také náhle vyhasl.
„Všichni, kdo si ho vážili a chtějí se rozloučit, jsou srdečně vítáni,“ zmiňuje se v popisku. „Rodina děkuje za projevy soustrasti a prosí, aby po obřadu nebyly vyjadřovány kondolence.“ V závěru parte je umístěn obrázek na závodiště, které doplňuje citát: „Kdo miluje koně, ten ví, že jejich dech s námi zůstává navždy.“