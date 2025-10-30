Český dostihový sport smutní. Zemřel Pavel Složil (†56), bývalý žokej a trenér
Nešťastná zpráva postihla český dostihový sport. Nečekaně odešel bývalý jezdec a trenér Pavel Složil (†56). Několikanásobný účastník Velké pardubické, ve které v roce 1997 skončil druhý s Marketplacem. O jeho smrti informoval jako první Přerovský deník.
Pavel Složil se jako žokej zúčastnil jedenáctkrát Velké pardubické. Nejlépe skončil druhý v roce 1997, kdy ho s Marketplacem překonal pouze legendární Josef Váňa na Vronském. Aktivní kariéru ukončil v roce 2011.
„Můžu potvrdit, že na dostihovém závodišti byli záchranáři i pohřební vůz,“ uvedl pro denik.cz starosta obce Radslavice Josef Hrdlička.
Mezi dostihovou elitu se poté propracoval i jeho syn Pavel. V roce 2021 dokonce překonal svého otce, když Velkou pardubickou ovládl s Talentem.