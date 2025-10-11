Seznamte se s největšími favority Velké pardubické: Obhájce, lazar i lesklý Ir

Jeden je noblesní šampion, druhý je občas chorý ležák, třetí zas lesklý hnědák. Sexy Lord, Chelmsford a Stumptown! To je trojice hlavních favoritů 135. ročníku Královny překážek (zítra 15:30, ČT sport).

Začněme u největšího a ne příliš známého favorita Stumptowna, který bude na pardubickém závodišti debutovat. Jde o osmiletého irského hnědáka, který má zkušenost i s věhlasnou Velkou národní v Aintree. Britskými médii je dokonce označovaný za… »superstar, která dodá Pardubicím obrovský lesk« či »jedničku evropského cross-country«. V neděli ho pojede irský žokej Keith Donoghue, jenž loni v Pardubicích nedokončil v sedle Coko Beache.

Váňův kůň

Dále je na řadě Chelmsford, kterého driluje legendární žokej a trenér Josef Váňa starší. Devítiletý francouzský ryzák má za sebou 14 dostihů, z toho v osmi z nich dominoval. Jenže během kariéry hned třikrát rok pauzíroval vinou zranění. Trápí ho totiž bolavé šlachy! „Kdyby měl nohy, tak ho tady nikdo tři čtyři roky neporazil,“ narážel Váňa pro deník.cz. na to, že se vždy vrátil ve velkém stylu. Povede se návrat »lazarovi« Chelmsfordovi i letos při nejslavnějším dostihu v ČR, který poběží poprvé?

Vyzrálý šlechtic

Třetici uzavírá obhájce loňského triumfu v bizarním »mrtvém doběhu« Sexy Lord. Devítiletého hyperaktivního oře osedlá stejně jako před rokem Jaroslav Myška. „Sexy Lord v minulosti nechtěl chodit přes koně. Ale v kvalifikaci šel znovu a bojoval. Dozrál!“ libovala si trenérka Růžičková z výkonu dříve distingovaného až šlechticky chovajícího se Sexy Lorda v květnové úspěšné kvalifikaci na Velkou.

S kým počítat?

KůňŽokejKurz
StumptownDonoghue3,88:1
ChelmsfordKratochvíl4:1
Sexy LordMyška4,25:1
Dulcar De SivolaMatuský12:1
High In The SkyFaltejsek15:1
ZtracenkaOdložil15:1

 

Loňský vítěz Godfrey je teď... Kulhavej Joffrey

Zdatný finišmen z dvojice loňských vítězů, Godfrey, kterému ve stáji občas posměšně přezdívají »Kulhavej Joffrey«, se skutečně zranil. »Povedlo« se mu to ve výběhu, a kvůli následkům letos nebude obhajovat triumf. Jeho žokej Jan Faltejsek (42) si našel náhradu, osmiletého valacha High In The Sky, který loni skončil na Taxisově příkopu.

Sexy Lord a Godfrey
Sexy Lord a Godfrey
