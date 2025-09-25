Sport Magazín: Lehečka s Neumannovou, atletické parády i zpěvák Ramos
Sport Magazín a rozhovor s Jiřím Lehečkou a Lucií Neumannovou
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Jiřím Lehečkou a Lucií Neumannovou nejen o společném životě. Připomeňte si největší momenty atletického MS a úchvatný světový rekord, zpozorněte u akčních fotbalových novinek mimo trávníky. Anna Satoranská střílí ostrými po EuroBasketu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Jiří Lehečka & Lucie Neumannová / tenisová jednička & influencerka
- Ohlédnutí: atletické parády / NEJ momenty MS
- Fenomén: Armand Duplantis / tajemství světových rekordů
- Fotbal 3x jinak: zpěvák Ramos, zarostlý fanoušek Man United i tajná FIFA
- Z jiného úhlu: Anna Satoranská / o kritice po EuroBasketu
- Uniklo z facebooku: José Mourinho / nový trenér Benfiky
- TV program: všechny sportovní stanice
Titulní strana Sport Magazínu • Sport Magazín