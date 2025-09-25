Předplatné

Sport Magazín: Lehečka s Neumannovou, atletické parády i zpěvák Ramos

Sport Magazín a rozhovor s Jiřím Lehečkou a Lucií Neumannovou
Titulní strana Sport Magazínu
Čistá radost Jiřího Lehečky z výhry v Davis Cupu, který rozhodně nebere na lehkou váhu
Jiří Lehečka oslavuje úvodní výhru v Davis Cupu
Český tenista Jiří Lehečka při boji o první bod v Davis Cupu
Čeští tenisté Jiří Lehečka a Jakub Menšík
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Jiřím Lehečkou a Lucií Neumannovou nejen o společném životě. Připomeňte si největší momenty atletického MS a úchvatný světový rekord, zpozorněte u akčních fotbalových novinek mimo trávníky. Anna Satoranská střílí ostrými po EuroBasketu. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Jiří Lehečka & Lucie Neumannová / tenisová jednička & influencerka
  • Ohlédnutí: atletické parády / NEJ momenty MS
  • Fenomén: Armand Duplantis / tajemství světových rekordů
  • Fotbal 3x jinak: zpěvák Ramos, zarostlý fanoušek Man United i tajná FIFA
  • Z jiného úhlu: Anna Satoranská / o kritice po EuroBasketu
  • Uniklo z facebooku: José Mourinho / nový trenér Benfiky
  • TV program: všechny sportovní stanice

