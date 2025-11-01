Kinclův učeň Štěpán: Nová krev
Osmiúhelníková klec se otevřela pro dalšího nadějného MMA zápasníka. Václava Štěpána (22) driluje také slavný bijec Patrik Kincl (36), který v květnu 2023 zmaloval Vémolu.
Nová krev Oktagonu se utká v souboji na krev s Polákem Kutylou. „Chci se divákům zapsat do paměti, aby kdykoliv se řekne mé jméno, aby dobře věděli, o kom je řeč,“ věří si Štěpán, který měl mezi amatéry bilanci 14 – 1.
OKTAGON 79
Turnaj jak Brno! OKTAGON se vrací do města bojových sportů, kde se odehrálo už 16 akcí. Ta další v aréně hokejové Komety začne v sobotu v 18 hodin. Sledujte na www.oktagon.tv a Premier Sport 3.
UŽ TUTO SOBOTU!
