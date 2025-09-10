Eliáš skládá Slavii, mluví o možnostech u Devils: Kdybych chtěl, role se mi tam najde
Před dvěma lety přišel jako blanický rytíř, aby zachránil Slavii od pádu do druhé ligy. Letos už Patrik Eliáš (49) v tradičním pražském klubu načíná třetí sezonu, jeho důležitost roste. Úloha poradce přerostla v manažerskou funkci. „Co se týká skladby týmu, jde za mnou,“ pověděl majitel dvou Stanley Cupů v rozhovoru pro deník Sport. Nastínil, v jakém kontaktu je se „svými“ Devils, nebo jak vzniklo jeho virální video s Kalkulátorem z populárního televizního pořadu Na lovu.
Ambice nebrzdí. Zatímco v předchozích sezonách patřila Slavia spíše k podprůměru druhé nejvyšší soutěže, po příchodu trenéra Davida Bruka a několika akvizic včetně hráčů z ciziny míří výš. „Nechceme být spokojení s tím, že se nespadne. O tom se letos vůbec nechceme bavit,“ předestřel již klíčový člen slávistického sportovního vedení Patrik Eliáš. Tým aspiruje na umístění okolo šesté pozice.
Jak se posouvá vaše úloha ve Slavii?
„Trošku se mění. První rok jsem přišel k A-týmu, abych mu pomohl ze situace, ve které se nacházel. Teď už jsem měl vliv na skladbu týmu, konzultaci systému. Během minulé sezony jsme s majiteli začali řešit celkový plán organizace, návaznost juniorky, dorostu, devítky a celkově mládeže. Myslím, že přecházím do společné spolupráce s majitelem v úrovni manažerské role.“
Takže ladíte tým k obrazu svému?
„Co se týká skladby týmu, jde za mnou. Doplnění probíhá po konzultaci s majitelem a v rámci spolupráce s trenérským štábem. Baví mě to. Přejeme si, aby se výsledky ukázaly na ledě, nároky a ambice máme vyšší a nechceme být spokojení jen s tím, že se nespadne. O této situaci se letos vůbec nechceme bavit. Naopak jsme měli možnost tým posílit a věříme, že budeme lepší.“
Když jste mluvil o práci s mládeží, jak konkrétně vypadá?