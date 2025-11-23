Problém s časomírou? Vondráček: V dnešní době je to divné. Macias se popral s Ludvigem
Čtyřzápasová vítězná šňůra Dynama je u konce. Ve 25. kole extraligy Zpřetrhaly ji Vítkovice, které uspěly ve třetím domácím utkání za sebou. Navíc Václav Varaďa s Alešem Krátoškou znovu zdolali mužstvo, v němž dříve jako trenéři působili. Od doby, kdy na střídačkách Třince i Pardubic skončili, to s nimi mají 8:0 na zápasy. „Myslím si, že trenér Varaďa je velký profesionál a chce vyhrát každý zápas. My to ale asi máme v hlavě, chceme od něj víc peněz do kasy,“ usmíval se Krzysztof Macias.
Na tři týmy zatím nenašli recept, Pardubičtí už dvakrát padli s Libercem, Plzní a Vítkovicemi. V prvním vzájemném souboji na východě Čech slavili Ostravané vítězství 4:3, nyní k němu přidali skalp 3:2. Trenéři Václav Varaďa s Alešem Krátoškou tak znovu vylepšili pozoruhodnou bilanci proti mužstvům, kde v minulosti trénovali. Přispějí znovu do kasy?
„Počítáme s tím. Jak říkal Venca, bylo by dobré, kdybychom vyhrávali i s jinými soupeři. Třinec a Pardubice jsou špička i rozpočtově, je to neskutečná kvalita. O to víc si toho ceníme, jsme za to rádi,“ liboval si Krátoška.
Duel dvou tradičních extraligových rivalů nabral grády hned od začátku. Krátce poté, co domácí poslal do vedení důrazný Marek Kalus, shodili rukavice John Ludvig s Krzysztofem Maciasem. Jiskřivou bitku ovládl robustní bek Dynama.
„Cítil jsem tam párkrát jemný krosček na zádech. Ani jsem neviděl číslo, ale už z obličeje se mi zdálo, že to byl on. Ťukl jsem ho po nohách a zeptal se ho, jestli si to chce vyříkat jinak. On se usmál, takže asi chtěl. Šli jsme teda do toho,“ culil se Macias.
Článek pokračuje pod infografikou.
Zkraje druhé třetiny si slabší okamžik vybral gólman Malcolm Subban, jemuž propadla do sítě Yetmanova střela z dálky. Dynamo sice ve 36. minutě snížilo díky Tomáši Vondráčkovi, kýženou druhou branku ale vstřelilo pozdě. Až poté, co Macias zvýšil na 3:1.
Přitom v závěrečném dějství hosté tlačili, jenže odhodlané Vítkovice v čele s Dominikem Hrachovinou zavřely krám. „Dělali jsme, co jsme mohli. Tlačili jsme se do brány, ale na druhou stranu je jasné, že když jsme před třetí třetinou prohrávali, něco jsme s tím chtěli udělat. Měli jsme převahu, ale bohužel to nestačilo,“ litoval Vondráček.
Duel v Ostravar Aréně poznamenal problém s časomírou, která tentokrát vůbec nefungovala. Časoměřiči si proto pomáhali ručními stopkami. V průběhu každého přerušení pak diváky, trenéry i hráče informovali, kolikátá minuta se zrovna hraje.
„V dnešní době je divné, aby nešla časomíra nebo se tam alespoň nedal rámeček s časem. Myslím si, že s dnešními technologiemi by se to zvládnout dalo, ale vůbec nevím, co za tím stálo. Nechci to hodnotit, ale bylo to divné,“ poukázal Vondráček.
„Samozřejmě jsme poslouchali hlasatele, ale to obě střídačky. Bylo to nešťastné, určitě za to nikdo nemůže, ale nebylo to komfortní. Přišli jsme o výhody, které jsme jako trenéři měli. O video, o challenge i o čas. Ale obě strany se s tím musely poprat,“ doplnil Krátoška.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|27
|13
|3
|1
|10
|84:68
|46
|2
Třinec
|24
|12
|3
|1
|8
|72:61
|43
|3
Pardubice
|24
|12
|2
|2
|8
|75:55
|42
|4
Mountfield
|24
|11
|4
|0
|9
|67:52
|41
|5
Brno
|24
|12
|1
|3
|8
|68:63
|41
|6
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|7
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|8
Liberec
|25
|12
|0
|4
|9
|62:60
|40
|9
Č. Budějovice
|25
|10
|3
|2
|10
|73:68
|38
|10
K. Vary
|24
|10
|1
|2
|11
|59:67
|34
|11
Olomouc
|25
|10
|1
|2
|12
|53:68
|34
|12
M. Boleslav
|25
|9
|2
|2
|12
|52:59
|33
|13
Kladno
|25
|7
|2
|4
|12
|61:80
|29
|14
Litvínov
|25
|4
|2
|1
|18
|44:83
|17
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž