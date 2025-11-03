Jedna sláva za druhou v nové hale Dukly za 2 miliardy: Síň slávy a buly s prezidentem!
Přišli si přivonět k novotě, pokochat se a pokecat. Dvanáctinásobný přeborník republiky Dukla Jihlava otevřel ve své funglovce síň slávy a pozval na tu slávu velikány. A jen o den později se hokejový svatostánek dočkal také vážené návštěvy z Hradu!
V unikátní Horácké aréně pro 5500 diváků, která vyšla na 2 miliardy korun, se sešli mistři hokejky a puku. Nablýskané artefakty si prohlížely legendy Milan Chalupa (72), Jaroslav Benák (63), Oldřich Válek (65) a Jiří Holík (81).
Nesli štěstí
„Je moc pěkné, že tuhle síň slávy nechali vybudovat, protože historie Dukly je tak bohatá, že si to zaslouží. Jsem rád, že to bude fungovat a že se lidé nejenom z Jihlavy budou moct chodit dívat, jaká Dukla kdysi dávno byla,“ řekl Válek.
„Opravdu se to moc povedlo. Jsem velmi příjemně překvapený. Musím smeknout,“ pronesl uznale Holík. A přinesl svým nástupcům štěstí. Vhodil úvodní buly utkání Maxa ligy s lídrem tabulky Slavií a Dukla na čtvrtý pokus ve svém chrámu zvítězila (5:2).
Čestné buly od hlavy státu
V neděli pak hala opět praskala ve švech. V rámci benefiční akce dorazil do Jihlavy i prezident Petr Pavel (64), který se dokonce objevil na ledě! A ačkoliv dres sice oblékl, hokejku a brusle nevyfasoval. Postaral se pouze o úvodní vhazování a hru pak přenechal zkušenějším.
„Horácká aréna v neděli patřila hokeji, armádě a dobročinnosti. HC Dukla Jihlava a tým 43. výsadkového pluku odehrály v rámci prvního ročníku jihlavské Armádní exhibice benefiční zápas na podporu válečného veterána, který naší zemi slouží už přes třicet let,“ připsal Pavel k několika obrázkům pořízených v novém zimáku.
„Chlapi tak na ledě připomněli, že pomoc ostatním má být součástí našich všedních životů. Děkuji všem, kteří přišli fandit a podpořit dobrou věc,“ uzavřel prezident.