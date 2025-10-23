Jihlava už trénuje v nové aréně. Nádhera, rozplývá se šéf klubu. Hráči chválí led
Byly to nervy, ale hrát se bude! Nová Horácká multifunkční aréna rozjede svůj provoz podle plánu sobotním duelem Maxa ligy mezi Jihlavou a Zlínem. Stavba za více než dvě miliardy korun byla firmou Gemo po 26 měsících slavnostně předána provozovateli, a byť zatím s různými omezeními, začíná sloužit. Hlavně hokejistům Dukly, kteří už si v nové hale ve čtvrtek zatrénovali. „Je to nádhera,“ rozplývá se v rozhovoru pro iSport jednatel klubu Bedřich Ščerban. „Podle hráčů je led velmi kvalitní,“ dodal.
Komplikací byla celá řada. V posledních dnech se řešil problém s množstvím čpavku. Nakonec dostalo otevření provozu zelenou. Všem zainteresovaným se ulevilo. Reálně se totiž mohlo stát, že se sobotní zápas Dukly s Berany neuskuteční. Tahle hrozba je zažehnána. „Arénu bude třeba testovat, zkoušet, učit se její obsluhu. Bude potřeba řadu věcí doladit, dovybavit,“ okomentoval převzetí stavby manažer výstavby a radní David Beke.
Šéf klubu Bedřich Ščerban přirovnal rozjezd nové haly k zakoupení počítače. „Taky nemůžete začít rovnou psát. Jenže my jdeme rovnou psát a vše dělat za pochodu,“ pousmál se. Hráči jsou prý z podmínek na trénink nadšení. „Máme čpavkové chlazení, což je znát od prvního vyjetí na led. Už na první nástřih byl velmi dobrý a ještě se zkvalitní,“ ujistil.
Premiéru s Berany neuvidí vyprodané hlediště. Na tribuny bude vpuštěno zhruba dva tisíce diváků, čili pouze držitelé permanentek. Ty jsou k mání stále, jejich prodej se však logicky zpomalil. Lístky ani nejsou v běžném prodeji. Pořadatel navíc poskytl povinnou kvótu dvaceti vstupenek pro příznivce hostů. Tu Zlínští bezezbytku využijí.
Na střeše cvičený dravec na vyplašení holubů
Vyprodaná může být hala s rozměry NHL nejdříve 1. listopadu v prvoligovém utkání s Litoměřicemi. „Během tří zápasů bychom měli všechno vychytat a uvést do provozu,“ doufal jednatel slavné hokejové značky. Slavnostní otevření obstará kulturní program v čele se zpěvačkou Ewou Farnou o týden později. Na programu je i předvánoční koncert populárního zpěváka Michala Davida.
Jde o největší kulturně-sportovní zařízení v kraji Vysočina. Provozovatelem se stala společnost Horácká multifunkční aréna (HMA), hokejisté jsou v ní v nájmu. Občas budou muset ustoupit jinému „eventu“. „O arénu je velký zájem,“ nastínil bývalý reprezentační obránce. „Jezdí sem spousta týmů, delegací. Chtějí provést, podívat se. Jsme vstřícní. Před pár lety jsme stejně jezdili my. Po Evropě a byli jsme se podívat i v Americe,“ informoval s tím, že například sedačky jsou v Jihlavě pohodlnější a širší než v pražské O2 areně.
Na co se ještě můžou návštěvníci těšit? Kromě multifunkční kostky třeba na unikátní LED mantinely 360 stupňů, jediné svého druhu v Česku. Nad arénou s atletickou dráhou na střeše pak mohou během dne zahlédnout cvičeného dravce, jak krouží kolem, aby zaplašil holuby a zabránil hromadění ptačího trusu u nové dominanty města. Využíváni bývají k těmto účelům sokoli, jestřábi či poštolky.
První rok je zkušební. Během něj se budou vychytávat nedostatky. Možná nějaké odhalí hned sobotní šlágr Maxa ligy. Ovšem podstatné je, že se Dukla vrátila domů. Všech dosavadních třináct zápasů odehrála na venkovních stadionech a získala 26 bodů. Jejím cílem je co nejrychlejší postup do extraligy, v níž chybí už sedm let.
Nová aréna je důležitým krokem k naplnění ambic.
