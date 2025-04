V play off je ze mě autista, říká zlínský gólman před finále. Nemluví, o to líp chytá

Zase drží hokejový Zlín. Brankář Daniel Huf (25) už ho protáhl nástrahami play off až do finále hokejové Maxa ligy, v němž tentokrát nenarazí na rivalský Vsetín. Do Baťova města dorazí ve středu rozjet sérii jihlavská Dukla. „Možná jsem i rád, že si to rozdáme s někým novým. Poslední derby už bylo za hranou,“ připomíná v rozhovoru pro iSport nedávný drsný střet s regionálním „nepřítelem“. Vidina extraligy je podle něj blíž než v předchozích letech. „Věřím, že tým z první ligy má letos obrovskou šanci,“ říká gólman Beranů, jenž dávno přepnul do přísného play off módu.

Jihlava vás v základní části čtyřikrát porazila. Co si z toho vezmete?

„Ty zápasy si popravdě ani nepamatuju. Jak víme, play off je něco úplně jiného. Když se řekne Jihlava, vybaví se mi ježek a olympiáda mládeže, na které jsem byl za Zlínský kraj. (úsměv) Dukla hraje poctivý, útočný hokej. Myslím, že by to mohl být slušný a férový souboj. Čekám vyrovnané zápasy, které rozhodnou maličkosti.“

Znáte se s brankářem Adamem Beranem, oporou soupeře?

„S Berym jsme se párkrát potkali na reprezentačních srazech. Známe se. Mám pocit, že jsme stejně staří. Obecně jsem rád za nás oba, že se nám podařilo prosadit se a můžeme pořád chytat. Teď si to rozdáme proti sobě ve finále. Gólmana soupeře sleduju i při zápase. Spoluhráčům pak říkám, co by na něho mělo platit, kam mají střílet. Beru to trošku i tak, že soutěžím s brankářem na druhé straně.“

Poradíte jim i na Berana?

„Určitě k němu mám co říct. Stejně jako Luba Horčička, náš trenér brankářů.“

Proti vám bude pálit třiačtyřicetiletý útočník Tomáš Čachotský, už skoro hokejová legenda. Co říkáte jeho dlouhověkosti?

„Obdivuju ho, že dokáže v tom věku hrát tak dobře. Je šikovný, pořád v sobě má rychlost. Dokáže se dostat do šancí. Přeju každému profesionálnímu sportovci, ať hraje co nejdéle. Já bych taky klidně chytal až do padesáti. Tomuto fandím.“ (úsměv)

Přijde vám, že se váš tým zvedá? Ve čtvrtfinále jste se hodně trápili s Chomutovem, v semifinále už to bylo proti Litoměřicím uvolněnější.

„Byly to rozdílné série. S Chomutovem to byl i souboj gólmanů, oba týmy dobře bránily. Litoměřice byly nabruslené, rychlé. Jsem hodně rád, že jsme v semifinále začali dávat góly. Už jsem na chlapech zase viděl, že si začali věřit a hráli jako v základní části. Předtím jsem cítil, že máme nějakou tíhu na hokejkách.“

Chci se vrátit do extraligy

Jste silnější než loni?

„Rozhodně jsme posílili útok. I v obraně máme šikovné, mladé hráče. Rok od roku se pracuje na tom, aby se tým vylepšoval. Věříme cestě, jakou máme. Může trvat tři roky nebo deset let. Každopádně věřím, že na jejím konci bude klub úspěšný a dosáhne toho, co chce.“

Co vy a extraliga? Pořád je to trošku nepopsaný list, ne?

„Pracuju na tom…Samozřejmě se chci zase vrátit do extraligy. Nějaké zápasy už jsem tam odchytal a člověk tu práci dělá pro to, aby to bylo na co nejvyšším levelu. Chci dokázat, že na tu soutěž mám. Třeba se tam mám vrátit zase se Zlínem. Věřím cestě, jakou mi život nachystal. Pro mě je nejvíc, když vidím, jak jsou chlapi po vyhraném utkání šťastní. Anebo rodina v hledišti. Táta, jak tleská, snoubenka…Člověka naplňuje, když něco dělá naplno a vrací se mu to.“

Derby se Vsetínem by bylo nepochybně kdykoliv vyprodané. Kolik lidí ale přijde ve všední den na Jihlavu?

„Přál bych si, aby náš zimák byl opět narvaný k prasknutí. Je to náš sedmý hráč na ledě. My diváky hodně potřebujeme. Oni dokážou ten druhý tým i vydeptat. Fanoušky vnímám. Energii, kterou nám dávají, hodně cítím a dokáže mě vyburcovat k ještě lepšímu výkonu. Chci, aby lidé měli ze zápasu dobrý zážitek. Pro mě je nejvíc, když vyhrajeme a můžu si pak s fanoušky tu svou chvilku při děkovačce užít. Vážím si jejich podpory.“

Hlídáte se v play off ještě víc než jindy?

„Hodně lidí by vám řeklo, že jsem v této době autista. Přeřadím na ještě vyšší level. Není se mnou tolik řeč. Na dva měsíce se změním v úplně jiného člověka. Doma už s tím počítají. I na zimáku. Ví, kdy na mě nemají mluvit, kde mě mají nechat být. Jsem uzavřený do sebe 24/7. V podstatě celý život zasvětím play off.“

Vnímáte, že může být cesta do extraligy letos pro vítěze Maxa ligy otevřenější než dřív?

„Rozhodně je příjemná změna, že tam není Kladno. To už byl zkušený barážový tým. Pro Olmík to bude něco nového, nemá tolik zkušeností s play off sériemi. A ona to v podstatě série je. Je na nich obrovský tlak. Oni musí. Nebude to pro mě úplně sranda. Věřím, že tým z první ligy má letos obrovskou šanci. Když na ně najede, bude to mít Olomouc hodně těžké.“