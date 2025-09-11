Výbuch favoritů. Kouč Zlína ani nešel do kabiny: Padala by zlá slova. Dukla padla s nováčkem
Co se to tady děje?! Hned první kolo nového ročníku hokejové Maxa ligy přineslo dvě senzace. Favorité soutěže Zlín a Jihlava ošklivě zakopli. Berani ostudně odevzdali body Slavii 1:6. „Tuto prohru budu těžko trávit, takto se před našimi fanoušky nemůžeme prezentovat,“ uvedl kouč Ján Pardavý. Dukla nedůsledným výkonem v defenzivě zpříjemnila domácí premiéru nováčkovi z Tábora (3:6). Oba prvoligoví obři půjdou v pátek proti sobě! Bude se hrát o nápravu reputace, sebevědomí a uchlácholení fanoušků.
Ten zápas dostává nový rozměr. Nečekalo se, že budou Zlín a Jihlava po prvním kole bez bodu. Oba měli soupeře, s nimiž by prohrávat neměli. A už vůbec ne takovým rozdílem. Přitom Berani nad Slavií rychle vedli krásným přesilovkovým gólem Jesseho Pauuka, jenž zakončil kombinaci s Petrem Holíkem a Samuelem Salonenem.
Jenže od stavu 1:1 jejich výkon upadl. „Začaly se kupit chyby na chybu a nenašel se nikdo, kdo by to strhnul. Ztráceli jsme devadesát procent soubojů jeden na jednoho, v tom jsme byli velmi slabí. Nesmíme tolik znervóznět, když dostaneme gól. Musíme se z toho vyspat, uklidnit se, říct si k tomu chlapské věci a dát se do kupy,“ nabádal Pardavý, jenž po tvrdém direktu ani nešel za hráči do kabiny. „Řeknu jim k tomu svoje další den. V emocích by padala zlá slova, a to nechci,“ dodal.
Jihlava padla na ledě nováčka
Pod tlak se dostala ihned také jihlavská Dukla, kterou čeká dlouhá šňůra třinácti venkovních utkání v řadě. Až na konci října se vrátí domů, do nové Horácké multifunkční arény. Je otázkou, zda bude mít na svém kontě dostatek bodů, anebo bude hekticky ve zbytku sezony dohánět ztrátu.
Na ledě Tábora prostřídala gólmany, po druhé třetině šel do akce Žukov místo Berana. Mazáci Mertl, Hruška, Pech, Bernad, Plášil či Valský však měli navrch až do konce. Právě po kombinaci Jan Hruška-Lukáš Pech padl první gól, a to hned po třiceti sekundách. „Výborně zachytal Matěj Žajdlík,“ chválil domácí asistent Jaroslav Drda.
Na premiéru nováčka v Maxa lize dorazilo 3326 platících diváků! Fantastické číslo. Hamarovi svěřenci můžou překvapovat dál, kádr mají velmi solidní a zkušený.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|1
|1
|0
|0
|0
|6:1
|3
|2
Přerov
|1
|1
|0
|0
|0
|6:2
|3
|3
Tábor
|1
|1
|0
|0
|0
|6:3
|3
|4
Litoměřice
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5
Vsetín
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6
Kolín
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|6
Sokolov
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|8
Chomutov
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|8
Poruba 2011
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|10
Třebíč
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|11
Frýdek-M.
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Jihlava
|1
|0
|0
|0
|1
|3:6
|0
|13
Pardubice B
|1
|0
|0
|0
|1
|2:6
|0
|14
Zlín
|1
|0
|0
|0
|1
|1:6
|0
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup