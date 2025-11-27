Policejní manévry i incident u kotle Sparty. Polák kradl fanouškům Pražanů vlajku
PŘÍMO Z VARŠAVY | Obávaná Žyleta, tedy severní tribuna Armádního stadionu, měla pochopitelně převahu. Od první až do poslední minuty. To vlastně nikoho nepřekvapí. Přesto fanoušci fotbalistů Sparty byli při čtvrtečním utkání Konferenční ligy proti Legii konkurenceschopní. Do téměř vyprodaného sektoru hostů se jich vměstnalo přes šestnáct stovek.
Kolem třicáté minuty byl kolem nich pořádný humbuk. Hlasatelka vyzvala do mikrofonu sparťany, aby zůstali ve svém sektoru. K němu se najednou začali sbíhat pořadatelé v oranžových vestách, kteří později jednoho z diváků odvedli.
Údajně mělo jít o polského návštěvníka, který měl na krku akreditaci, a pokusil se sparťanům ukrást vlajku. Jinak byl klid.
Roh velmi strmé tribuny se z velké části zaplnil už hodinu před startem zápasu. Zelené sedačky postupně ustupovaly, místo nich byly k vidění výrazně červené zimní čepice. A když Angelo Preciado, sparťanský záložník, vstřelil první gól, fanoušci ho slavili šálami nad hlavou.
Pro druhý venkovní výjezd v ligové fázi evropského poháru si nachystali rozsáhlou plachtu. Jakmile hráči vstoupili na hrací plochu, rozbalili choreo s rokem 1893. Mimochodem, Letenští odehrají v neděli proti Pardubicím výroční zápas k oslavě 132 let od založení klubu.
Kolem sparťanských fanoušků se děly ve Varšavě velké manévry už od dopoledních hodin. Hosté se shromažďovali na předem domluveném místě na okraji města, které bylo už zdálky snadno rozpoznatelné. Kolem blikala policejní auta, hlídky postávaly u lávky, na chodnících i při vstupu do areálu. Důvodem bylo, že UEFA vyhodnotila včerejší střetnutí jako velmi rizikové, opatření byla velmi striktní. Sparta nedoporučila příznivcům chodit po ulicích v klubových barvách.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off