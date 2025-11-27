Ghaliho dvougólová odpověď Liberci: Seriál je jejich věc. Co potyčka na tribuně?
Další body do českého koeficientu, další body do tabulky základní fáze Konferenční ligy! Olomouc je díky výhře 2:1 nad Celje jednou nohou v jarním play off. Děkovat tentokrát může především efektivnímu Ahmadu Ghalimu, jenž Slovincům vstřelil obě branky a potvrdil, že změna prostředí po přestupu z Liberce mu sedla. Bohužel pro Sigmu se Nigerijec před vzájemným nedělním soubojem zranil a jeho start proti bývalému klubu je ohrožen. „Uvidíme, teď nevím...“ podotkl.
V září v souvislosti s ním nejdřív rezonovala vysoká cenovka, v listopadu pak hlášky z právě běžícího seriálu Slovan Liberec: Zpátky na vrchol. V hlavní roli? Ahmad Ghali. Když za něj Sigma vysázela Severočechům částku, která se údajně může i s bonusy dotýkat padesáti milionů korun, někteří fanoušci pod Ještědem se smáli, že to je obchod století.
V onom dokumentu pak i management Liberce řešil zhruba před rokem, že Nigerijce nikdo na trhu nechce. U Nisy jej chtěli prodat, řešila se Plzeň či Slovácko, ale za adekvátní částku nebylo neproduktivního Afričana komu udat.
Teď je na vrcholu Ghali – a v tom je fotbal krásný.
Zatímco v dresu Slovanu vstřelil pět gólů za tři a půl roku, za necelé tři měsíce v Olomouci skóroval čtyřikrát. Celje sejmul de facto sám – a skoro se nabízí říct, že se pomalu zaplatil. Pokud bude čtvrteční výhra znamenat postup do jarní fáze Konferenční ligy, jako že to tak již skoro jistě vypadá, budou se naopak culit příznivci na Hané. Prostě „all inclusive“ = neomezená konzumace emocí za jednu cenu.
„Hlášky z libereckého dokumentu jsem viděl, mám tyhle věci z fotbalového prostředí rád. Například All or Nothing se mi taky líbí. Pro nás je však důležité, že dobře pracuje. Je hodně vnímavý a inteligentní. Chceme po ofenzivních hráčích, ať mají hmatatelný příspěvek v podobě kanadských bodů. To je totiž pak ten důkaz. A čísla hovoří za něj. Dostává se do dobrých prostorů,“ komentoval trenér Tomáš Janotka jeho obrodu během pár týdnů na Andrově stadionu.
Ghali již nemění pozice. Na Moravě nealternuje na pozici wingbeka, jako se mu to stávalo ve Slovanu. Už ani nestřídá strany, Janotka ho pevně ukotvil vpravo nad Matějem Hadašem. Všechno do sebe zapadlo, i proto se dostavily góly.
Potyčka na tribuně v prvním poločase
Jenže po hodině hry pětadvacetiletý křídelník odkulhal a musel střídat. Zrovna když je v životné formě, zrovna když má před nedělním zápasem s Libercem. O čtvrtý flek! Kamarád Aziz Kayondo se těšil na vzájemné souboje, teď je Ghaliho start ohrožen. „Dostal ránu do oblasti zad. Cítil tam problém, píchnutí. V pátek půjde na vyšetření, věřím, že to bude jen povrchová bolest v měkké tkáni,“ doufal kouč.
„Snad budu OK,“ doplnil Janotku sám Ghali. „A Liberec? Dokument jsem neviděl, je to jejich věc. Ale jsem jim vděčný za to, že mě před lety koupili a dali šanci. Stejně tak jsem šťastný, že můžu hrát tady v Olomouci Konferenční ligu. Chci dál pomáhat tomuto týmu, který mě skvěle přijal. Cítím se perfektně, byl to můj nejlepší zápas,“ dodal.
Úplně jiná nálada byla naopak v táboře dosud suverénního Celje. Devítibodoví Slovinci jakoby domácí malinko podcenili, prohráli teprve podruhé za posledních devatenáct utkání. Vysoký presink Sigmy ani důraz jim vůbec nevoněl, byť měli šance na body. Jenže dvakrát nastřelili brankovou konstrukci a na držení míče se přece tento sport nehraje.
„Bez balonu to byl pro nás pohodlný zápas, s balonem méně. Od nich jsem toho při hře s balonem neviděl tolik jako od nás. Jsem si jistý, že kdybychom proti Sigmě hráli příště třeba desetkrát, už bychom neprohráli. Ale akceptuji to,“ popisoval zklamaně španělský trenér Celje Albert Riera.
Fanoušci hostů se navíc během první půle na hlavní tribuně „porafali“ s pořadateli, když tam mezi domácími diváky nad rámec slušnosti slavili pivní sprchou vyrovnávací branku. Kousek od VIP sektoru se tak strhla malá potyčka. Zřejmě nikdo z Celje nevěřil, že jim Olomouc nedá body tak snadno, jako se to stalo v srpnu Ostravě...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|4
|3
|1
|0
|9:2
|10
|2
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|3
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|4
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|6
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|7
AEK Larnaka
|4
|2
|2
|0
|5:0
|8
|8
Jagiellonia
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|8
KF Drita
|4
|2
|2
|0
|4:2
|8
|10
AEK Atény
|4
|2
|1
|1
|9:4
|7
|11
Sparta
|4
|2
|1
|1
|5:2
|7
|12
Vallecano
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|13
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|14
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|15
Universitatea Craiova
|4
|2
|1
|1
|3:3
|7
|16
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|17
Fiorentina
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|18
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|19
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|20
AZ Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|4:7
|6
|21
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|22
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|23
Noah
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|24
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|25
Škendija
|4
|1
|1
|2
|2:4
|4
|26
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|27
Kyjev
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|28
Varšava
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|29
Slovan Bratislava
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|31
Häcken
|4
|0
|2
|2
|4:6
|2
|32
Breidablik
|4
|0
|2
|2
|2:7
|2
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off