Životní závod mladého Čecha! Tuž byl pátý ve sprintu, bojoval s hvězdami

Generálka pro světový šampionát, který za necelé dva týdny startuje v Trondheimu, začala průlomovým výsledkem Jiřího Tuže. Mladý borec, jenž skončil v klasickém sprintu nedávno čtvrtý na MS do 23 let, na sebe upozornil už v kvalifikaci. Čtvrtfinálovou rozjížďku suverénně vyhrál poté, co se na trati srazili Nor Jenssen s Američanem Shoonmakerem. V semifinále jel opět jasně za postupem a těsně prohrál jen s Northugem.

„Je znát, že nemá problém se silami. Kdyby byl vyflusaný z kvalifikace a první jízdy, vlál by vzadu, ale on je na tom dobře. Paráda!“ chválila mladíka legendární Kateřina Neumannová v přímém přenosu České televize. „Asi se Skandinávci učí jméno tohoto mladého závodníka, kterého v přímém kontaktu vlastně nepoznali.“

Ve finále se už Tužovi nepodařilo protlačit se po startu do čela závodu a postupně ztrácel. Nakonec ještě zezadu útočil na mladšího bratra slavného Pettera Northuga. Do cíle dojel šestý, Northug byl ovšem po závodě kvůli blokování soupeřů odsunut až za něj.

Nakonec Tuž tedy skončil pátý, nejlepším českým výsledkem sezony zůstává čtvrtá příčka Kateřiny Janatové z bruslařské desítky v Cogne.

Tuž patří spolu s Matyášem Baurem k největším talentům dorůstající generace. Ve Světovém poháru už bodoval v lednových sprintech v Les Rousses a Engadinu. Začátkem února skončil čtvrtý v klasickém sprintu na MS do 23 let v italském Schilpariu.

„Jsem z toho obrovsky nadšený. Samozřejmě, je to čtvrté místo, je to brambora. Medaile by byla hezčí, ale já to beru,“ hodnotil tehdy. „Jsem prvním rokem v této kategorii a je to pro mě velký výsledek. Byl to vrchol této sezony, který se mi povedl a já jsem za to neskutečně vděčný.“

Vrchol zimy přijde

Na skutečný vrchol zimy se chystá, na přelomu února a března vyráží na světový šampionát dospělých do norského Trondheimu.

Matyáš Bauer, syn vítěze Světového poháru a trojnásobného olympijského medailisty Lukáše Bauera, mládežnický šampionát vynechal kvůli nemoci, nezávodí ani ve Falunu, ale už je zpátky v tréninku.

„Chtěli jsme vše směřovat právě na mistrovství světa, aby forma sportovců postupně gradovala právě směrem k němu,“ řekl reprezentační trenér Jan Franc. „Doufáme, že tento trend bude pokračovat. Samozřejmě je klíčové, aby všichni zůstali zdraví.“

Bauer i Tuž první starty ve Světovém poháru sbírali už koncem minulé zimy. V Trondheimu je čeká premiérové mistrovství světa dospělých.

„Dlouhodobě se o těchto dvou mladých závodnících ví, že jsou talentovaní, pracovití, že by měli významně posílit do budoucna český mužský tým,“ uvedla Neumannová.

Sprinty ve Falunu vyhráli Klaebo a Švédka Linn Svahnová. Bodovaly i tři Češky, které skončily ve čtvrtfinále. Tereza Beranová zapsala čtrnácté místo, Kateřina Janatové pětadvacáté a Barbora Antošová osmadvacáté.

SP v běhu na lyžích ve Falunu (Švédsko) - sprint klasickou technikou:

Muži: 1. Klaebo 2:46,40, 2. Valnes -1,31, 3. Vike (všichni Nor.) -2,52, 4. Chappaz (Fr.) -3,19, 5. Tuž (ČR) -13,67, 6. E. Northug (Nor.) trest za blokování soupeřů, ...v kvalifikaci 38. Šeller, 62. Dufek (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 24 z 31 závodů): 1. Klaebo 1574, 2. Anger (Švéd.) 1306, 3. Valnes 1191, 4. Pellegrino (It.) 1036, 5. Lapalus (Fr.) 1036, 6. Amundsen (Nor.) 988, ...33. Novák 357, 63. Černý 205, 80. Tuž 156, 96. Šeller 98, 114. Fellner 76, 122. Bauer 67, 163. Dufek (všichni ČR) 18.

Ženy: 1. Svahnová (Švéd.) 3:12,22, 2. Fähndrichová (Švýc.) -0,89, 3. Skistadová (Nor.) -2,60, 4. Dahlqvistová (Švéd.) -3,40, 5. Joensuuová (Fin.) -3,64, 6. Hagströmová (Švéd.) -16,94, ...ve čtvrtfinále 14. Beranová, 25. Janatová, 28. Antošová, v kvalifikaci 44. Havlíčková (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 24 z 31 závodů): 1. Digginsová (USA) 1721, 2. Slindová (Nor.) 1364, 3. Carlová (Něm.) 1279, 4. Niskanenová (Fin.) 1223, 5. Johaugová (Nor.) 1065, 6. Joensuuová 970, ...8. Janatová 933, 60. Antošová 175, 64. Havlíčková 161, 91. Beranová 74.