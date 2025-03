Uhrin: Cesta na MS je nejvíc otevřená. Z hráčů cítím odhodlání, Souček je správný kapitán

Češi začínají proti outsiderům, o to větší si musí dát v zápasech doma s Faery a následně v Portugalsku proti Gibraltaru pozor. Šest bodů může mužstvo správně nakopnout, naopak případné klopýtnutí by výrazně narušilo aktuální pozitivní nastavení českého výběru. „Zaskočit můžeme v těchto zápasech akorát sami sebe,“ říká trenér Dušan Uhrin mladší.

Je mužstvo správně připravené na vstup do kvalifikace o MS?

„Když jsem poslouchal reprezentanty, Součka, Červa a další, znějí tak, že jsou dobře nastavení. Vědí, o co jde, že i proti malým soupeřům lze zaváhat. Vnímají to, budou v zápase stoprocentně koncentrovaní. Hodně důležitý bude první gól, aby ho dali co nejdřív. Naposledy v Plzni zvítězili až ze Součkovy penalty, může to být náročné. Ale jak jsem říkal – mám pocit, že reprezentace je teď dobře nastavená, cítím z hráčů odhodlání, chtějí za reprezentaci bojovat.“

Postavil byste od začátku Patrika Schicka ve dvojici s Tomášem Chorým?

„Nevím, v jaké jsou únavě, jak jsou v dlouhé sezoně nastavení. Ale určitě můžou hrát vedle sebe, proč ne. V zápase s Faery budeme potřebovat hodně lidí v pokutovém území, oba dva umí dát gól, hodí se mít na hřišti o jednoho hrotového útočníka víc. Centrované míče můžou chodit přímo na ně, oba jsou dobří hlavičkáři. Záleží, jakým způsobem se na startu kvalifikace chceme prezentovat. Opatrní určitě nebudeme, naopak to chce hned hrát dopředu, být aktivní.“