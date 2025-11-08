Nedvědovo (ne)hledání nového trenéra. Ví reprezentace, co chce? Kroky působí chaoticky
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Měl přinést myšlení velkých, rozhodnost, jasné plánování, vizi do budoucna. Místo toho, tedy minimálně navenek, jede ve zrezlých kolejích českého fotbalu, který se učí až příchodem bohatých majitelů klubů, jak správně fungovat.
Na asociaci, říkejme jí pořád svaz, zatím nové a logické pořádky z Letné, Edenu či třeba brněnské Srbské, kde roste do krásy Zbrojovka, nedorazily. Důkazem budiž (ne)hledání nového trenéra reprezentace. A kroky Pavla Nedvěda, jenž měl být hybnou silou změn, pokroku. Jenže není. Stačí si probrat akci budoucí kouč, nástupce Ivana Haška, po jednotlivých krocích.
Jaroslav Köstl (opravdu nic proti němu) byl jmenován jako bridge coach, tedy dočasné jméno. Tento termín, mimochodem, v Česku jako první použil Miroslav Koubek, když dorazil do Plzně po konci v Hradci Králové a zdálo se, že bude ve Viktorii jen přechodnou dobu. Jak to dopadlo, víme, z barda je legenda, o níž se rozhodně musí mluvit, zda by nepřevzala národní výběr pro baráž mistrovství světa…
Ale zpět ke Köstlovi. Předseda asociace David Trunda sice se spolupracovníky vyhodil Ivana Haška, ale pak deklaroval, že je potřeba zachovat kontinuitu. To je jen jeden z dalších střípků k „výběru“.