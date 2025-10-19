Slovácko blízko výhře nad podprůměrnou Spartou. Podrážděný Rrahmani, pochvala pro Baráta
Na Slovácko v rámci dvanáctého kola fotbalové Chance Ligy zavítala Sparta a bezbrankový zápas ihned po jeho skončení rozebral redaktor Jiří Fejgl. Odpovídal duel střetnutí dvou týmů z opačných konců tabulky? Kteří hráči ho zaujali, anebo naopak zklamali? Hodnocení v tradičním Prvním dojmu se tentokrát nevyhnuli ani rozhodčí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu