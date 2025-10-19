Předplatné

Slovácko blízko výhře nad podprůměrnou Spartou. Podrážděný Rrahmani, pochvala pro Baráta

Slovácko bylo blízko vítězství nad podprůměrnou Spartou. Podrážděný Rrahmani a pochvala pro Baráta • Zdroj: isportTV
Fotbalisté Sparty remizovali 0:0 se Slováckem
Na Slovácko v rámci dvanáctého kola fotbalové Chance Ligy zavítala Sparta a bezbrankový zápas ihned po jeho skončení rozebral redaktor Jiří Fejgl. Odpovídal duel střetnutí dvou týmů z opačných konců tabulky? Kteří hráči ho zaujali, anebo naopak zklamali? Hodnocení v tradičním Prvním dojmu se tentokrát nevyhnuli ani rozhodčí.

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1173116:824
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians114349:1115
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1123616:269
15Slovácko121566:138
16Dukla111468:177
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

