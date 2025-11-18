Předplatné

Češi, zbláznili jste se? Potřebujete nejen fanoušky, ale i pokoru a nového kapitána

Dominance ale i arogance, Češi odmítli děkovačku s kotlem. Co se dělo po zápase? | První dojem • Zdroj: iSport.tv
Češi po zápase s Gibraltarem nešli na děkovačku ke kotli, zamířili jen k ostatním tribunám
Reprezentační trenér Jaroslav Köstl
Kryštof Daněk naskočil ve druhém poločase
Česká jedenáctka pro zápas s Gibraltarem
Reprezentační trenér Jaroslav Köstl
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd na zápase s Gibraltarem
Vladimír Coufal se raduje z trefy proti Gibraltaru
Michal Kvasnica
BLOG MICHALA KVASNICI | Fanatismus Česko tady za extrémně krátkou dobu a bez něčí podpory z bodu nula vytvořili komunitu podporující emočně mrtvou organizaci, jakou pro spoustu lidí fotbalová reprezentace je. Nejen hromadné pochody na loňském i letošním EURO byly top. Po podzimních zápasech se San Marinem, Faerskými ostrovy nebo Saúdskou Arábií si členové fanouškovského kotle v Olomouci dovolili vyjádřit nespokojenost pokřikem „Bojujte za Česko!“. Reakce hráčů? Bez špetky pokory, zato s notnou dávkou arogance. Ukázalo se, že tým potřebuje nejen nového kouče, ale i kapitána.

Když už se konečně zdálo, že přístup českých reprezentantů je na rozdíl od minulých utkání stoprocentní, což bylo koneckonců v posledních dnech hlavním tématem interních pohovorů hráčů se členy realizačního týmu na hotelích, přišel zkrat. Jinak se odmítnutí účasti na závěrečné děkovačce s fanoušky po výhře 6:0 nad Gibraltarem nazvat nedá.

A nezáleží na tom, zda šlo o předzápasové týmové rozhodnutí, navázané na avizovanou kritiku ze strany kotle, či až průběh a samotný pokřik. Ten mimochodem zněl: „Bojujte za Česko!“. Nic vulgárního, nic osobního, nic za hranou. V jiných zemích by frajeři museli svléknout dresy, v Olomouci mohli v klidu po duelu na pivo.

Anketa
Zachovali se fotbalisté vůči kotli po výhře nad Gibraltarem správně?
ANO
NE
Celkově 1006 hlasů

Přesto za kotlem na jižní tribuně dokráčel pouze kapitán Tomáš Souček a Vladimír Coufal. A to ještě stylem, který fanoušky víc dráždil, než uklidnil. Jako by z donucení a po krátké poradě, že by teda bylo záhodno, aby aspoň duo nejzkušenějších dorazilo vyslechnout si postoj příznivců. Přitom zrovna Coufal může být rád, že byl trenérem Ivanem Haškem vrácen po eskapádě v Belmondu do kádru.

