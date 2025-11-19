Předplatné

Někdo se tady zbláznil, ať se na to Nedvěd vykašle. A nový kapitán? Pravý lídr je Krejčí

Stupidní válka repre proti fanouškům: Souček bez pásky? Nedvědovi se krátí čas • Zdroj: iSport.cz
Vladimír Coufal s kapitánskou páskou
Choreo skalních českých fanoušků při utkání s Gibraltarem připomínající 17. listopad
Češi po zápase s Gibraltarem nešli na děkovačku ke kotli, zamířili jen k ostatním tribunám
Reprezentační trenér Jaroslav Köstl
Reprezentační trenér Jaroslav Köstl
Kryštof Daněk naskočil ve druhém poločase
Ladislav Vízek
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Na Hané to mám rád, Olomouc je však v posledních letech pro náš fotbal prokleté město. Začalo to výletem několika reprezentantů na diskotéku do Belmonda, v pondělí pokračovalo trapností okolo děkovačky fanouškům. Řeknu vám, že jsem zaslechl zpověď jednoho kotelníka. Vyprávěl, jak za repre jezdí po celé Evropě, s ostatními chystají chorea, fandí v dešti, v zimě. Podporovat nároďák je součástí jejich života. Po hrůze proti San Marinu se chtěli ozvat a dát pánům reprezentantům najevo, že takhle ne. Dopředu oznámili, že v zápase s Gibraltarem nebudou tak aktivní. Nevoli opakovaně vyjádřili pokřikem „Bojujte za Česko“. No to si teda dovolili, že jo?

Já vám nevím, ale pokud bylo slušné skandování důvodem, že hráči po zápase kotelníkům nepoděkovali, tak se tady někdo dočista zbláznil. Někde uvnitř týmu se stala chyba. Pro mě je to neomluvitelné. Jde to za klukama, za kapitánem Součkem. Jsem v rozpacích z toho, že se taková věc upekla bez vědomí vedení asociace, Pavla Nedvěda, realizačního týmu. Na druhou stranu, a teď to berte s nadsázkou, když je hlavní trenér asistentem, asi mu těžko něco řeknou…

Chlapci to ale vymysleli zle. Drtivá většina lidí dává fanouškům za pravdu, za což jsem moc rád. Po posledních výkonech, ostudě proti San Marinu, na to měli svaté právo. Navíc nešlo o zlej, sprostej, či jakkoliv urážlivej projev. Já si dovedu představit mnohem horší reakci.

Nevěští to nic dobrého o reprezentační partě, o inteligenci lídrů. Teď jsou

