Plzeň musí nutně zareagovat na Slovácko. Jaké změny plánuje v Řecku Hyský?
Veřejně o tom mluvit nechce, věci z kabiny přikrývá pod pokličkou. Přes diplomatické odpovědi Martina Hyského je jasné, že v Plzni po sobotním třígólovém zmaru na Slovácku muselo být dusno. Nový kouč ani lidé v klubu nevydýchali vysokou a bolavou ztrátu snadno – ve čtvrtek v Evropské lize na hřišti Panathinaikosu Atén očekávají náležitou reakci. Kouč pravděpodobně připraví změny v sestavě, také s ohledem na nedělní poslední zápas roku s Duklou.
Viktoria odletěla do Řecka ve středu ráno, v nominaci na duel Evropské ligy v Aténách proti Panathinaikosu už konečně figuroval Jiří Panoš - osmnáctiletý talent, který kvůli nepříjemné nemoci zůstal skoro celý podzim mimo tým. „Na pár minut do zápasu použitelný je,“ sdělil pozitivní novinku trenér Martin Hyský na pražském Letišti Václava Havla.
Na dotaz Sportu ohledně víkendového průšvihu na Slovácku zareagoval rychle. „Slovácko je pro nás uzavřená kapitola, nechci o něm vůbec mluvit. Pojďme se soustředit na Panathinaikos,“ vybídl. „Mužstvo je dostatečně zkušené, kluci vědí, jak se tam prezentovali. Čeká nás úplně jiný zápas,“ zdůraznil.
Za dveřmi kabiny ale podle informací Sportu hráčům náležitě vysvětlil, že podobné výkony nejsou akceptovatelné. V Plzni rozhodně nepanuje spokojenost – více se očekává od stopera Sampsona Dweha (také kvůli vytvoření větší konkurence se plánuje zimní přestup Dávida Krčíka z Karviné), útočníků Rafia Durosinmiho, Prince Adua i dalších hráčů.
Co může trenér po sobotním průšvihu změnit? Nabízí se otázka gólmana, kde v posledních zápasech dostával přednost Florian Wiegele. Obrovitý Rakušan chyboval při první brance Slovácka, obvyklá jednička Martin Jedlička je připravený. „Přemýšlím o každém hráči,“ odmítl Hyský prozradit, kdo půjde ve čtvrtek do brány.
Trenér po prvních nezdarech určitě neustoupí od svého stylu a herního schématu, které do plzeňských hráčů dostává. Vzhledem k šířce kádru a nedělnímu důležitému závěru ligového podzimu proti Dukle se ale nabízí personální změny.
Plzeň dostává příliš gólů, trenéři proto mohou sáhnout do zadní čtyřky – vzhledem ke zranění Milana Havla i Jana Palusky na pravé straně nejspíš zůstane ofenzivní Amar Memič, ke zpevnění defenzivy se nabízí vrátit do základu Svetozara Markoviče. Pod Miroslavem Koubkem výborně fungoval s Václavem Jemelkou a Sampsonem Dwehem, je přirozeným šéfem zadních řad. Srbský stoper by se postavil doprostřed k Dwehovi, poctivec Jemelka přesunout na levou stranu. Nachystaný je také uzdravený Karel Spáčil.
Bez kapitána
Vedle Lukáše Červa se nabízí šance pro urostlého Adriana Zeljkoviče místo Matěje Valenty. Koho do ofenzivní trojky? Podle informací Sportu nepůjde od začátku do zápasu kapitán Matěj Vydra, který se dostává do tempa více jak měsíční pauze kvůli zraněnému kotníku. Navíc bude hodně potřeba v neděli proti Dukle. Naopak může na křídelní pozici začít Denis Višinský, pozici si nejspíš udrží ve formě hrající Tomáš Ladra. Na pravém křídle přes nohu zvládá velmi dobře těžké zápasy Cheick Souaré, na hrotu může operovat Rafiu Durosinmi, u kterého se mluví o možném zimním odchodu do jedné z elitních lig.
„Změny v sestavě nechci komentovat. Mám radost, že je mužstvo téměř kompletní, skoro nikdo nechybí a máme z čeho vybírat,“ těšilo trenéra. Vedle zmiňovaného Panoše už je k dispozici Spáčil, naopak stále scházejí Jan Paluska a Jan Kopic, do Atén neodletěl ani Havel.
Plzeň čeká velmi těžký zápas, v případě úspěchu na řecké půdě by si prakticky zajistila účast v jarních vyřazovacích bojích Evropské ligy. „Budeme chtít odčinit hodně nepovedený zápas na Slovácku. Věřím, že mužstvo chápe, že výkon musí být diametrálně odlišný. Vnímáme i to, že oba týmy mohou udělat rozhodující krok k postupu do jara. Chvíli tam působí nový trenér Rafael Benítez (od října), který se snaží mužstvo malinko přebudovat. Čeká nás těžký soupeř na úrovni Ligy mistrů,“ zmínil Hyský.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|5
|4
|0
|1
|11:2
|12
|2
Midtjylland
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|3
Aston Villa
|5
|4
|0
|1
|8:3
|12
|4
Freiburg
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|5
Real Betis
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|6
Ferencváros
|5
|3
|2
|0
|9:5
|11
|7
Braga
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|8
FC Porto
|5
|3
|1
|1
|7:4
|10
|9
Genk
|5
|3
|1
|1
|7:5
|10
|10
Celta Vigo
|5
|3
|0
|2
|11:7
|9
|11
Lille
|5
|3
|0
|2
|10:6
|9
|12
Stuttgart
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|13
Plzeň
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|14
Panathinaikos
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|15
AS Řím
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|16
Nottingham Forest
|5
|2
|2
|1
|9:5
|8
|17
PAOK
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|18
Boloňa
|5
|2
|2
|1
|7:4
|8
|19
Brann
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|20
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|21
Celtic
|5
|2
|1
|2
|7:8
|7
|22
CZ Bělehrad
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|23
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|7:10
|7
|24
Basilej
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|25
Ludogorets
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|26
Young Boys
|5
|2
|0
|3
|7:12
|6
|27
GA Eagles
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|28
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:7
|4
|29
Salcburk
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
|30
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|31
FCSB
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|32
Utrecht
|5
|0
|1
|4
|2:7
|1
|33
Rangers
|5
|0
|1
|4
|2:9
|1
|34
Malmö
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
M. Tel-Aviv
|5
|0
|1
|4
|1:14
|1
|36
Nice
|5
|0
|0
|5
|4:12
|0
- Osmifinále
- Play-off