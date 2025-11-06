Ligocki bojoval i přes zranění: Vůbec jsem nepoužíval levou ruku, prostě blbý den v práci
Letos se Daniel Ligocki zapsal mezi nejúspěšnější finišery Oktagonu. Šňůru tří ukončení v prvním kole přetnula až prohra na body s Pedrem Oliveirou na sobotním turnaji s číslovkou 79 v Brně. Jindy dravý bijec jako by se nedokázal do zápasu vůbec dostat. Rozpačitý výkon má však nakonec jasnou příčinu. Nikoliv nervozita z tisíců diváků, ale zranění. „Vykloubil se mi palec na levé ruce,“ prozradil.
Utkání na Oktagonu 79 v Brně mělo otevřít dveře do top desítky střední divize. Zranění v úvodních minutách ale Danielu Ligockému šance na potřebnou výhru drasticky snížilo. Čech se nakonec zvládl ubránit Brazilci Pedru Oliveirovi až do konce časového limitu a prohrál jednomyslným rozhodnutím sudích.
Ligockého sebedůvěra sobotní porážkou ovšem neutrpěla. „Kdybych měl za sebou plnou přípravu a nezranil bych se hned na začátku, soupeře této úrovně bych porazil. Vůbec jsem nepoužíval levou ruku, a on mě přesto nedokázal ukončit před limitem,“ říká bijec, který zápas stejně jako všechny předchozí v Oktagonu přijal na poslední chvíli. „Věřím, že tato prohra nijak neodráží kvalitu mých schopností. Prostě blbý den v práci.“
Dojem, že není něco v pořádku, během zápasu gradoval. V předchozích soubojích se neostýchal vyrazit do totální ofenzivy, tentokrát měl zataženou ruční brzdu. „Vykloubil se mi palec na levé ruce a zůstal mimo do konce zápasu. Protože se nevrátil, ani jsem nevěděl, jestli jsem si ho dokonce nezlomil. Kopl do mě a já ho chtěl chytit rukou, tehdy jsem to cítil poprvé. Pak jsem se opřel rukou o zem a věděl, že už s ní nic dalšího nesvedu,“ vypráví. Se zraněním se potýkal přes deset minut.
Týden s dlahou, pak rehabilitace
Ligocki přiznává, že mu zranění vzalo všechen drajv. „Přirozeně jsem levačkou nemohl dál boxovat, nešlo mi ale ani wrestlit nebo se snažit o boj na zemi. Pokaždé, co jsem ho chytnul, mi v ruce ostře píchlo. Hlavně mě to omezovalo v hlavě. Pořád jsem jen myslel na to, že s tou rukou něco mám. Takové věci se holt v zápasech stávají. Už dříve jsem si něco při boji udělal, ale dokončil jsem ho normálně. Tentokrát to nešlo,“ krčí rameny.
Do klece se chce nadějný bijec vrátit v domácím regionu na únorovém Oktagonu 84 v Ostravě. Lékař mu sice nařídil několikatýdenní pauzu, nicméně prognóza vyznívá optimisticky. „Šlachy prý vypadají v pořádku. Ještě mě tedy čekají další vyšetření, ale zatím to vypadá jen na roztříštěné kloubní pouzdro. Týden budu mít dlahu a pak začnu s rehabilitací. Chrupavka by mi podle lékaře měla srůst brzy,“ povídá.
Po porážce nechce nikoho vyzývat. Jako pravděpodobnou možnost vidí zápas se slovenským veteránem Milanem Ďatelinkou.