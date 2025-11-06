Předplatné

Ligocki bojoval i přes zranění: Vůbec jsem nepoužíval levou ruku, prostě blbý den v práci

Daniel Ligocki bojoval na turnaji Oktagonu v Brně deset minut s vykloubeným prstem
Daniel Ligocki bojoval na turnaji Oktagonu v Brně deset minut s vykloubeným prstem
Český bojovník Oktagonu Daniel Ligocki
MMA zápasník Daniel Ligocki slaví vítězství na Štvanici
MMA zápasník Daniel Ligocki slaví vítězství na Štvanici
MMA zápasník Daniel Ligocki slaví vítězství na Štvanici
MMA zápasník Daniel Ligocki slaví vítězství na Štvanici
Marián Šustr
Oktagon
Letos se Daniel Ligocki zapsal mezi nejúspěšnější finišery Oktagonu. Šňůru tří ukončení v prvním kole přetnula až prohra na body s Pedrem Oliveirou na sobotním turnaji s číslovkou 79 v Brně. Jindy dravý bijec jako by se nedokázal do zápasu vůbec dostat. Rozpačitý výkon má však nakonec jasnou příčinu. Nikoliv nervozita z tisíců diváků, ale zranění. „Vykloubil se mi palec na levé ruce,“ prozradil.

Utkání na Oktagonu 79 v Brně mělo otevřít dveře do top desítky střední divize. Zranění v úvodních minutách ale Danielu Ligockému šance na potřebnou výhru drasticky snížilo. Čech se nakonec zvládl ubránit Brazilci Pedru Oliveirovi až do konce časového limitu a prohrál jednomyslným rozhodnutím sudích.

Ligockého sebedůvěra sobotní porážkou ovšem neutrpěla. „Kdybych měl za sebou plnou přípravu a nezranil bych se hned na začátku, soupeře této úrovně bych porazil. Vůbec jsem nepoužíval levou ruku, a on mě přesto nedokázal ukončit před limitem,“ říká bijec, který zápas stejně jako všechny předchozí v Oktagonu přijal na poslední chvíli. „Věřím, že tato prohra nijak neodráží kvalitu mých schopností. Prostě blbý den v práci.“

Dojem, že není něco v pořádku, během zápasu gradoval. V předchozích soubojích se neostýchal vyrazit do totální ofenzivy, tentokrát měl zataženou ruční brzdu. „Vykloubil se mi palec na levé ruce a zůstal mimo do konce zápasu. Protože se nevrátil, ani jsem nevěděl, jestli jsem si ho dokonce nezlomil. Kopl do mě a já ho chtěl chytit rukou, tehdy jsem to cítil poprvé. Pak jsem se opřel rukou o zem a věděl, že už s ní nic dalšího nesvedu,“ vypráví. Se zraněním se potýkal přes deset minut.

Týden s dlahou, pak rehabilitace

Ligocki přiznává, že mu zranění vzalo všechen drajv. „Přirozeně jsem levačkou nemohl dál boxovat, nešlo mi ale ani wrestlit nebo se snažit o boj na zemi. Pokaždé, co jsem ho chytnul, mi v ruce ostře píchlo. Hlavně mě to omezovalo v hlavě. Pořád jsem jen myslel na to, že s tou rukou něco mám. Takové věci se holt v zápasech stávají. Už dříve jsem si něco při boji udělal, ale dokončil jsem ho normálně. Tentokrát to nešlo,“ krčí rameny.

Do klece se chce nadějný bijec vrátit v domácím regionu na únorovém Oktagonu 84 v Ostravě. Lékař mu sice nařídil několikatýdenní pauzu, nicméně prognóza vyznívá optimisticky. „Šlachy prý vypadají v pořádku. Ještě mě tedy čekají další vyšetření, ale zatím to vypadá jen na roztříštěné kloubní pouzdro. Týden budu mít dlahu a pak začnu s rehabilitací. Chrupavka by mi podle lékaře měla srůst brzy,“ povídá.

Po porážce nechce nikoho vyzývat. Jako pravděpodobnou možnost vidí zápas se slovenským veteránem Milanem Ďatelinkou.

