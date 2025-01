Biatlon zahájí sezonu v říjnu a na kolečkách. V Mnichově bude festival

PŘÍMO Z RUHPOLDINGU | Tradičně začínala biatlonová sezona na konci listopadu. Od té další už to ale bude jinak. V rámci přibližování tohoto sportu dalším fanouškům si mezinárodní unie nachystala takzvaný Season Opening už v říjnu. Na olympijském stadionu v Mnichově se při super sprintu předvede 60 nejlepších žen a 60 mužů. Střelnice bude umístěna na atraktivním místě – na jezeře. Biatlon si budou moci vyzkoušet i příchozí. Půjde o jeho letní formu.

Přiblížit biatlon novým mladým fanouškům, to je momentálně velký cíl Mezinárodní biatlonové unie (IBU). A tak už od následující sezony chystá některé změny. Tou první je, že největší biatlonové hvězdy se divákům ukážou už v termínu mezi 18. a 19. říjnem na olympijském stadionu v Mnichově. „Bude to festival pro mladé i starší, nové i stávající fanoušky a přinese biatlon do jiného prostředí,“ vysvětlil sekretář IBU Max Cobb. Podle něj se pojede v atraktivním prostředí. „Trať povede kolem jezera a střelnice bude přímo na jezeře,“ dodal Cobb.

Cílem je přivést na tuto akci největší hvězdy současného biatlonu, které se pro ni nadchly. „Je to správná cesta, dostat biatlon do Mnichova. Určitě přijedu,“ řekl třeba Johannes Thingnes Bö.

Pokud bude v říjnu zdravý a ve formě, bude patřit mezi 60 můžu a 60 žen, kteří se zahájení sezony zúčastní. Rozhodně však nepůjde o žádnou diskriminaci ostatních závodníků. Formát bude totiž zcela odlišný od Světového poháru. Předně půjde o letní verzi biatlonu, tedy na kolečkových lyžích. Závodit se bude v super sprintu, který znají fanoušci třeba z biatlonových exhibic.

„Budou čtyři kvalifikační skupiny, ze kterých se bude postupovat dál,“ vysvětlil sportovní ředitel IBU Daniel Böhm. Důležité bude také to, že se zde nebudou udělovat body do Světového poháru, pro účastníky ale budou připraveny finanční odměny.

Vstupenky na akci půjdou do prodeje od března, placená však bude jen hlavní tribuna s výhledem na střelnici, do zbytku areálu je vstup zdarma. V něm si budou moci příchozí biatlon i vyzkoušet, třeba na střelnici s laserovými zbraněmi. Závodníci však budou používat ty klasické, na které jsou zvyklí.

Klasická zimní sezona pak odstartuje 29. listopadu ve švédském Östersundu.